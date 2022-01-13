Что может сделать с человеком "цветок смеха"

Иногда самые безобидные, казалось бы, вещи могут таить в себе опасность. Кому придет в голову, что этот нежный цветок может стать причиной неприятностей? Между тем, это на самом деле так. Чем опасно это, на первый взгляд, совершенно обычное растение, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Sagar/pixahive.com Sagar/pixahive.com

Произрастающее в Индии, на Аравийском полуострове, растение называют "цветок смеха", настоящее его название "дурман индийский". Растение это однолетнее, его высота может достигать около 120 см, а сами цветы способны вырасти до 20 см. Несмотря на довольно привлекательный вид, аромат у цветка весьма неприятный. Да и коробочка цветка покрыта шипами. Таким образом растение защищает свои семена. А еще защита проявляется и другим, необычным образом.

Дело в том, что если человек съест хотя бы несколько маленьких, похожих на горошины, черных семян, то начнет беспричинно и безудержно смеяться. Внезапный приступ веселья может длиться от 30 до 40 минут. Иногда смех сопровождают галлюцинации и бред, а порой смеющиеся становятся агрессивными. После приступа веселья человек просто на какое-то время засыпает. Проснувшись после воздействия "цветка смеха", люди жалуются на разбитое состояние, иногда даже не помнят ничего, что происходило после знакомства с растением.