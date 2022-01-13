Почему солдаты не ходят строевым шагом по мосту

Существует мнение, что строй солдат может разрушить мост. "Рамблер" решил выяснить, может ли такое случиться на самом деле.

Зачастую этот пример приводят учителя, когда необходимо объяснить явление, под названием резонанс. Резонанс — это резкое увеличение амплитуды колебаний системы, в случае вынужденных колебаний, вызванных внешним источником.

Если мы подойдем к качелям и приложим к ним силу, они начнут, качаться туда-сюда. Если мы перестанем их трогать, они все равно продолжат движение. Это колебания называются свободными и возникают при единовременном выведении тела из состояния равновесия.

Вынужденные колебания происходят, когда тело колеблется вследствие постоянного воздействия на него какой-то силы. Если мы будем направлять качели вперед и назад, они будут двигаться вынужденно под действием нашей руки.

С солдатами это связано так: одновременный шаг вызовет общую силу, которая заставит мост колебаться с какой-то частотой.

У моста возникнут свободные колебания, но если частота шага солдат будет совпадать с частотой свободных колебаний моста, то произойдет резонанс. Мост в этом случае разрушится.

Случаи разрушения мостов происходили несколько раз. Например, в середине 19 века во французском городе Анже мост был полностью разрушен, когда большой отряд солдат пошел по нему строевым шагом. По данным историков, погибло около 200 человек.