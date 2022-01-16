Странные предметы из могил знаменитостей

Смерть знаменитого человека сама по себе притягивает внимание. Кто присутствовал на церемонии, громче всех стенал или произнес самую душещипательную речь обсуждают и репортеры, и простые люди. Читайте в материале “Рамблера” самые невероятные детали похорон знаменитостей.

Фото: Кадр из фильма "Джокер" Кадр из фильма "Джокер"

Фрэнк Синатра и нерушимый образ

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Панихида по Синатре состоялась 20 мая 1998 года в католической церкви в Беверли-Хиллз недалеко от дома музыканта. Фрэнк обожал хороший виски и всю свою жизнь курил. В газете The Washington Post за Фрэнком Синатрой даже закрепилась кличка The Bourbon Baritone. Потому и был похоронен музыкант с бутылочкой Jack Daniel’s в кармане, пачкой сигарет Camel, зажигалкой Zippo, пакетиком любимых леденцов и горстью десятицентовых монет.

Парфюмерный маньяк Энди Уорхол

Кадр из фильма "Место водителя"

Для Энди Уорхола каждый парфюмерный аромат становился символом конкретного времени его жизни. Поэтому чаще всего с собой он носил духи или туалетную воду. В автобиографии Уорхол упомянул, что попадая на вечеринку в новый дом, он тайком пробирался в хозяйскую ванную и рассматривал их одеколоны. Так что неудивительно, что в могиле художника оказался флакон духов Beautiful от Estée Lauder. А также журнал Interview, который он создал.

Беспечный стрелок Уильям Берроуз

Bonhams London

В предисловии к одному из своих романов Уильям Берроуз писал, что случайная смерть жены Джоан от его же руки на вечеринке была одним из катализаторов вступления в ряды писателей. Берроуз застрелил ее из револьвера. В гроб с телом писателя положили два его судьбоносных “оружия”: заряженный револьвер и шариковую ручку.

Трогательный Гарри Гудини

Library of Congress

Великий иллюзионист похоронен в непроницаемом ящике из бронзы, который Гудини использовал в одном из своих знаменитых трюков. Но это еще не все. Гарри был очень привязан к матери, тяжело переживал ее смерть. Он часто приходил на ее могилу, принося свежие цветы. Поэтому под голову Гудини вместо традиционной подушки положили стопку писем его матери.

Сластена Роальд Даль

Library of Congress

Роальд Даль, автор книги “Чарли и шоколадная фабрика”, мечтал изобрести конфеты, которыми лакомился бы весь мир. Он и сам обожал шоколад. В его доме всегда можно было найти коробку сладостей. Поэтому и похоронили Роальда Даля с запасами шоколада, с бутылкой бургундского вина, бильярдным кием, любимыми карандашами HB и электропилой. Внучка писателя повторяла, что он выглядел как могучий викинг – только современный.

Рождественский подарок Кеннеди

35-й президент США Джон Ф. Кеннеди был коллекционером. Предметом его неподдельного интереса были “скримшоу” — фрагменты китовой кости и слоновьи бивни с выгравированными рисунками. На последнее совместное Рождество (в 1962 году) Жаклин Кеннеди подарила мужу 24-сантиметровый китовый зуб. Он и оказался в могиле президента, когда тот был убит год спустя.

Дракула до конца

Кадр из фильма "Дракула"

В Голливуде, говоря о Беле Лугоши, часто шутили, будто он провел большую часть своей жизни в гробах. А все потому, что талантливый актер играл Дракулу (в кино и на Бродвее) и прочих мрачных персонажей чаще каких-либо других. Он настолько вжился в амплуа, что Лугоши облекли в костюм Дракулы, когда артист умер от сердечного приступа в 1956 году. Грим тоже нанесли – такова была воля актера.

Преданный Хамфри Богарт

Кадр из фильма "Мальтийский сокол"