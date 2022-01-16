Странные предметы из могил знаменитостей

Смерть знаменитого человека сама по себе притягивает внимание. Кто присутствовал на церемонии, громче всех стенал или произнес самую душещипательную речь обсуждают и репортеры, и простые люди. Читайте в материале “Рамблера” самые невероятные детали похорон знаменитостей.
Панихида по Синатре состоялась 20 мая 1998 года в католической церкви в Беверли-Хиллз недалеко от дома музыканта. Фрэнк обожал хороший виски и всю свою жизнь курил. В газете The Washington Post за Фрэнком Синатрой даже закрепилась кличка The Bourbon Baritone. Потому и был похоронен музыкант с бутылочкой Jack Daniel’s в кармане, пачкой сигарет Camel, зажигалкой Zippo, пакетиком любимых леденцов и горстью десятицентовых монет.
Для Энди Уорхола каждый парфюмерный аромат становился символом конкретного времени его жизни. Поэтому чаще всего с собой он носил духи или туалетную воду. В автобиографии Уорхол упомянул, что попадая на вечеринку в новый дом, он тайком пробирался в хозяйскую ванную и рассматривал их одеколоны. Так что неудивительно, что в могиле художника оказался флакон духов Beautiful от Estée Lauder. А также журнал Interview, который он создал.
В предисловии к одному из своих романов Уильям Берроуз писал, что случайная смерть жены Джоан от его же руки на вечеринке была одним из катализаторов вступления в ряды писателей. Берроуз застрелил ее из револьвера. В гроб с телом писателя положили два его судьбоносных “оружия”: заряженный револьвер и шариковую ручку.
Великий иллюзионист похоронен в непроницаемом ящике из бронзы, который Гудини использовал в одном из своих знаменитых трюков. Но это еще не все. Гарри был очень привязан к матери, тяжело переживал ее смерть. Он часто приходил на ее могилу, принося свежие цветы. Поэтому под голову Гудини вместо традиционной подушки положили стопку писем его матери.
Роальд Даль, автор книги “Чарли и шоколадная фабрика”, мечтал изобрести конфеты, которыми лакомился бы весь мир. Он и сам обожал шоколад. В его доме всегда можно было найти коробку сладостей. Поэтому и похоронили Роальда Даля с запасами шоколада, с бутылкой бургундского вина, бильярдным кием, любимыми карандашами HB и электропилой. Внучка писателя повторяла, что он выглядел как могучий викинг – только современный.
35-й президент США Джон Ф. Кеннеди был коллекционером. Предметом его неподдельного интереса были “скримшоу” — фрагменты китовой кости и слоновьи бивни с выгравированными рисунками. На последнее совместное Рождество (в 1962 году) Жаклин Кеннеди подарила мужу 24-сантиметровый китовый зуб. Он и оказался в могиле президента, когда тот был убит год спустя.
В Голливуде, говоря о Беле Лугоши, часто шутили, будто он провел большую часть своей жизни в гробах. А все потому, что талантливый актер играл Дракулу (в кино и на Бродвее) и прочих мрачных персонажей чаще каких-либо других. Он настолько вжился в амплуа, что Лугоши облекли в костюм Дракулы, когда артист умер от сердечного приступа в 1956 году. Грим тоже нанесли – такова была воля актера.
Еще один актер эры черно-белого кино, Хамфри Богарт, получил необычное приданое после смерти. В его могиле лежит золотой свисток-подвеска с надписью: “Если захочешь чего-нибудь, просто свистни”. Изначально он был подарком Богарта любимой жене Лорен Бэколл. Но та решила вернуть его в знак преданности: ведь если теперь ее возлюбленному понадобится помощь, она услышит его “зов” и придет.