Жуткая судьба забытых людей на острове Клиппертон

В свое время эта ужасная история осталась в тени событий Первой мировой войны и получила широкую огласку позже. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Остров надежды» Кадр из фильма «Остров надежды»

Остров Клиппертон был открыт в начале XVIII века английским пиратом, в честь которого и получил свое название. Позже его заново обнаружили французы и дали ему новое имя — остров Страсти. Почти два века Франция и США оспаривали принадлежность острова из-за богатых залежей фосфатов и нитратов, прежде всего птичьего гуано. Победа осталась за Францией. Однако в 1897 году остров был захвачен Мексикой на том основании, что он находился на границе ее территориальных вод.

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Мексиканские власти установили маяк на скале, отправили гарнизон и начали вместе с Англией добычу фосфатов. В 1914 году на Клиппертон прибыл очередной гарнизон под командованием капитана Рамона Арно, а также новый смотритель маяка Викториано Альварес. Вместе с женами и детьми солдат и офицеров на острове находилось около ста человек.

Так как скудная почва острова Страсти не позволяла в достаточных объемах выращивать овощи и злаки, а в прибрежных водах водились только акулы, раз в два месяца из Акапулько приходил корабль с провизией.

Но в это время в Мексике уже вовсю бушевала гражданская война, которая началась после свержения диктатора Порфирио Диаса. И случилось страшное: правительство попросту забыло о людях, находящихся на Клиппертоне, обрекая их на мучительную смерть.

В феврале 1914 года циклон уничтожил редкие огороды поселенцев. Рацион островитян сузился до яиц местных птиц, улиток, крабов и ящериц, если их удавалось поймать. Плоды девяти кокосовых пальм по приказу капитана Арно выдавались только женщинам и детям. Семьи получали по одному кокосу на неделю.

Люди начали умирать от цинги и голода. Капитан Рамон Арно и несколько выживших мужчин попробовали покинуть остров, чтобы найти помощь, но разбились на рифах. К 1917 году все мужчины на острове умерли, кроме смотрителя маяка Викториано Альвареса. В живых оставалось 15 женщин и детей.

Isaac Vásquez

Памятник капитану Арно в Орисабе

Альварес объявил себя королем Клиппертона и запугал измученных женщин, которых принуждал к сожительству. Независимость отстояла лишь вдова капитана Рамона Арно Алисия, которую он побаивался. Зато с остальными обезумевший Альварес не церемонился. Например, за неподчинение он утопил двух женщин — мать и ее 15-летнюю дочь — бросив их на растерзание акулам, постоянно курсировавших возле берегов. Наконец одна из островитянок Тирза Рендон и Алисия Арно убили Альвареса.

Только 18 июля 1917 года к острову подошел американский военный корабль «Йорктаун», дабы удостовериться, что на Клиппертоне нет немецкой базы. Ошеломленные моряки нашли одиннадцать человек: трех женщин, семь детей и 15-летнюю девочку, которая выглядела лет на восемь из-за недостаточного питания. Истощенные люди с трудом воспринимали происходящее и казались не в себе. Забытых поселенцев Клиппертона корабль доставил в город Салина-Крус. Потрясенные соотечественники смотрели на них, как на восставших из мертвых.