«Нет денег? Ложь»: от каких работодателей нужно убегать

Пользователи Сети рассказали, какие «тревожные звоночки» в компаниях и начальниках лучше распознать сразу, чтобы не было плохо потом.

Фото: Кадр из фильма «Офисное пространство» Кадр из фильма «Офисное пространство»

Пользователь @taylortaylortaylorrr задал на форуме Reddit вопрос: «Какие [вы знаете] плохие качества в работодателях, которые люди даже не сразу считают плохими?». Осуждение набрало 16 тысяч комментариев и 49.3 лайков. «Рамблер» собрал лучшие ответы.

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Итак, что же пользователи считают «тревожными звоночками»?

Ожидание против реальности

«Все, что менеджер говорит на собеседовании, не соответствует должностной инструкции. „Да, мы написали, что это должность уровня менеджера, но на самом деле это роль координатора“. „Мы опубликовали вакансию как работу на удаленке, но предпочитаем, чтобы люди находились в офисе X дней в неделю“. „Да, мы формулируем это так в описании работы, потому что корпорация говорит, что мы должны“. Все это тревожные звонки. Все, о чем компания неясно сообщает, должно быть тревожным сигналом».

Неясность

«Если в описании работы указан неописуемо большой диапазон заработной платы: [например] от 25 000 до 100 000 долларов США».

«Когда они отказываются говорить вам, какой будет ваша начальная зарплата, или когда просто вообще избегают вопроса. Как будто я подавал заявку на работу, чтобы быть частью какой-то „семейной“ рабочей культуры. Я пришел сюда, чтобы получить работу и получить за это деньги».

Отсутствие обратной связи

«Когда вы не получаете отзывов [о своей работе], пока не попросите о повышении. Внезапно вся ваша работа подвергается сомнению, и вас ругают».

Давление и спешка

«Однажды я проходил собеседование в компании <...> После последнего собеседования они молчали больше месяца, пока не предложили мне работу. Мне сказали, что у меня меньше 24 часов, чтобы сообщить им о своем решении. Я бы переехал за 2000 миль от дома в место, где никогда раньше не был и даже не видел (интервью были полностью виртуальными).

Они хотели, чтобы я начал через 6 дней. Когда я спросил, можно ли проявить гибкость, чтобы все обдумать, или больше времени для переезда, они отказались. Им нужно было решение на следующий день. Если бы я согласился, я бы начал менее, чем через неделю. Я отказался».

Навязанные услуги

«Когда они пытаются продать вам свои услуги во время интервью. Это действительно очень плохо».

Слишком высокие цели

«Я всегда спрашиваю: „Каковы ключевые показатели эффективности и сколько из них на самом деле достигают своих квартальных и годовых целей? “ Если они ставят свои цели слишком высоко, ждите, что попадете в мрачную рабочую культуру, где вы никогда не будете „достаточно хороши“ и вы всегда можете „сделать лучше“».

Личные вопросы

«Вопросы о том, планирую ли я иметь детей в интервью (мне было 19)».

Недостаточная зарплата

«„Извините, из-за пандемии у вас нет денег на ежегодную надбавку“. Это ложь».

«[Фраза] "конкурентоспособная заработная плата", но вам не сообщают, какая на самом деле оплата, ни в объявлении, ни даже в собеседовании».

Разрыв в возрасте

«Все в очень старой компании очень молодые».

«Пара старых начальников, много молодых сотрудников и ничего между ними. Это означает, что у них нет возможности двигаться вверх, они не могут заставить людей остаться. Они работают с молодежью до тех пор, пока могут, и молодые люди уходят, как только понимают, что компания — отстой».