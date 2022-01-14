История последней женщины с острова Сан-Николас

Ее настоящее имя неизвестно, но в истории она осталась как Хуана-Мария, хотя чаще ее называли Одинокая женщина с острова Сан-Николос. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Остров голубых дельфинов» Кадр из фильма «Остров голубых дельфинов»

Сан-Николас был самым удаленным из Нормандских островов. На севере архипелага жили чумаши, на южных тонгва. Племя Хуаны-Марии николеньо принадлежало к последним. Тонгва считаются коренными жителями Калифорнии.

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В 1814 году на бриге «Ильмена» к острову причалили алеуты — охотники за выдрами, которые работали на Российско-американскую компанию. Между гостями и племенем Хуаны-Марии произошел конфликт. Алеуты обвинили их в убийстве одного из своих охотников и в отместку убили большинство местных индейцев. В результате к 1835 году от племени в почти три сотни человек осталось всего двадцать аборигенов, которые уже не могли себя прокормить и постепенно вымирали. Их судьбой озаботилась католическая миссия Санты-Барбары, хотя в других источниках участие монахов этом деле не подтверждается.

Так или иначе в ноябре 1835 года к острову подошел корабль под командованием Чарльза Хаббарда. Моряки погрузили немногочисленных индейцев на борт и поспешно покинули остров, так как надвигался шторм. Но Мария-Хуана по неясной причине осталась на Сан-Николасе. Согласно самой распространенной версии молодая женщина просто не успела взойти на корабль из-за бури. Сентиментальная версия гласит, что она спрыгнула с корабля и вернулась на остров, так как забыли то ли ее ребенка, то ли маленького брата. Впрочем, доказательств у этого предположения нет.

Спасенные индейцы расположились в католической миссии Сан-Габриэль. Однако островитяне были беззащитными перед болезнями цивилизации и очень быстро умерли. Так что забытая Хуана-Мария осталась последней представительницей своего племени и последней женщиной на острове.

Впрочем, о ней вспомнили почти сразу же, но долгое время не было подходящих судов для повторной экспедиции. Священник Хосе Гонсалес Рубио из Санта-Барбары заплатил некоему Карлу Дитманну сто долларов, чтобы тот нашел женщину и доставил ее на материк, но попытка не увенчалась успехом. Островитянка предпочитала не вступать в контакт с пришлыми и скрывалась в пещерах. Другой охотник, Томас Джеффрис, уже за двести долларов также съездил на Сан-Николас, обнаружил следы ее пребывания, но женщину так и не нашел.

Наконец вызвался опытный траппер (охотник за пушниной) Джордж Нидевер, который заинтересовался необычной историей. Он трижды посещал остров, и только в третий раз, в ноябре 1853 года, наконец нашел отшельницу. Ее обнаружили по следам на пляже и кускам тюленьего жира. Она жила в лачуге из китовых костей, но видимо, время от времени укрывалась и в пещерах. Индианка прожила на острове в одиночестве 18 лет. Она питалась моллюсками и тюленьим жиром, носила шкуры и юбку из перьев бакланов и диких уток.

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Нидевер отметил, что она выглядела крепкой и довольно выносливой, постоянно улыбалась, демонстрируя еще целые зубы, хотя и сильно стертые. Он привез женщину в Санту-Барбару, но расспросить ее о чем-либо было невозможно. Ее соплеменники давно умерли, а местные индейцы — и чумаши, и тонгва — не смогли ее понять. Индианка согласилась переодеться в европейскую одежду и пришла в детский восторг, когда увидела лошадей. Она стала местной знаменитостью и даже исполняла песни своего племени для слушателей. Так как она не смогла даже назвать своего имени, то священник крестил ее как Хуану-Марию. Она с удовольствием ела местную еду — особенно ей понравились свежие фрукты, овощи и кукуруза.

Но столкновение с цивилизацией и для нее закончилось плачевно. Спустя семь недель после приезда Хуана-Мария скончалась от дизентерии. Вероятно, сказалось также обильное употребление незнакомой пищи. Женщину похоронили на кладбище Санта-Барбары, на семейном участке Джорджа Нидевера.