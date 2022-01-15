Как телохранители Ельцина ныряли за ним в воду и разбавляли водку

«Лента.ру» завершает цикл публикаций о том, как в разные годы в СССР, странах соцлагеря и России охраняли первых лиц государства. Телохранители были рядом с вождями и президентами в самые напряженные моменты истории, защищали их и знали многое о личной жизни объектов №1. В предыдущей статье речь шла об охране китайских лидеров, которым телохранители не раз помогали удержать власть. В этот раз «Лента.ру» рассказывает об организации охраны первого президента России Бориса Ельцина. Телохранители выручали политика в самых разных ситуациях и даже были готовы вступить в бой с бойцами легендарной группы «Альфа». Именно при Ельцине появилась Федеральная служба охраны (ФСО) России, которая до сих пор отвечает за безопасность первых лиц государства.

Борис Ельцин до своего переезда в Москву находился под охраной свердловских чекистов. Затем, в 1985 году, к нему приставили телохранителей как к секретарю ЦК КПСС. Начальником службы личной охраны политика был назначен Юрий Кожухов — до этого он работал комендантом госдачи будущего президента.

Видео дня

Кожухов сам выбрал двух заместителей, опытных сотрудников 18-го отделения «девятки» КГБ Виктора Суздалева и Александра Коржакова. Последний в свое время работал старшим выездной смены у генсека Юрия Андропова и охранял Михаила Горбачева.

Личные отношения Борис Николаевич сразу ограничил жесткими рамками. Всех называл только на Вы, разговаривал кратко и строго: «Поехали!», «Подать машину в такое-то время», «Позвоните»

Впрочем, через некоторое время между Коржаковым и Ельциным сложились дружеские отношения — телохранитель хорошо играл в любимый политиком волейбол и помогал команде Бориса Николаевича побеждать. Однако не всегда служба Коржакова была легкой: Ельцин спал всего по пять часов в сутки, и охране приходилось подстраиваться под его режим.

Еще одним испытанием для телохранителей стала любовь Ельцина к плаванию в холодной воде. По инструкции, Коржакову надлежало заранее заходить в воду и дожидаться, пока шеф неспешно погрузится туда. Чтобы не замерзнуть, охраннику приходилось постоянно совершать энергичные телодвижения.

Но работать в службе личной охраны Коржакову пришлось недолго: в 1988 году Ельцин — на тот момент секретарь Московского горкома КПСС — из-за критики в адрес Горбачева оказался в опале. Бориса Николаевича убрали из ЦК и понизили до первого зампредседателя Госстроя. Его охрану распустили, а состоявшим в ней чекистам порекомендовали (а на деле строго запретили) общаться с бывшим шефом.

«Служи тому, кому прикажут»

Несмотря на запрет начальства, Коржаков вместе с Суздалевым в феврале 1989 года отправились поздравлять Ельцина с днем рождения. Об этом узнало руководство «девятки» — и вскоре обоих чекистов уволили со службы «в связи со слишком большой выслугой лет».

Саше [Коржакову] тогда было 38 лет, человек в расцвете сил, а ему говорят: все, дорогой товарищ, оформляй пенсию. А у него ведь семья: жена, две дочери. Что же, такова, видать, жизнь телохранителя: служи тому, кому служить прикажут. А эмоции, личные симпатии или антипатии — это ни к чему

Тогда Коржаков устроился в охрану одного из столичных кооперативов, продолжая дружить с бывшим шефом. А некоторое время спустя Ельцин стал героем скандала после громкой истории с «купанием» в Москве-реке. По версии самого Бориса Николаевича, на него напали четверо неизвестных в тот момент, когда он шел в гости к своему другу Сергею Башилову.

Нападавшие скрутили Ельцина, затолкали в жигули, вывезли на мост неподалеку от Николиной Горы и, нацепив на голову мешок, сбросили в реку. Но он сумел самостоятельно выбраться из воды и сразу же отправился в милицию. Правда, милицейская проверка эту версию не подтвердила, да и сам Ельцин не стал педалировать эту историю.

Уже на следующий день после «купания» Ельцина о нем рассказало центральное телевидение. Причем Бориса Николаевича пытались выставить в смешном свете, намекая, что он возвращался от любовницы.

Вскоре после этого происшествия Ельцин предложил Коржакову стать его неофициальным охранником. Телохранитель стал получать зарплату как сотрудник трех кооперативов. Он купил два охотничьих ружья, а во время поездок с шефом всегда держал при себе ракетницу и нож, привезенный из Афганистана.

«Кому суждено быть повешенным — не утонет»

В следующий раз жизнь Ельцина оказалась в опасности в апреле 1990 года, во время перелета в испанскую Кордову. Когда частный самолет с Борисом Николаевичем набрал приличную высоту, внезапно вышла из строя система электропитания. Пилотам с огромным трудом удалось предотвратить падение и дотянуть до небольшого горного аэродрома.

Он [пилот] повернулся к нам лицом и сказал, что вынужден прервать полет и постарается совершить вынужденную посадку: «Просьба застегнуть ремни». Я обернулся и посмотрел на Ельцина. «Пристегиваться отказываюсь — кому суждено быть повешенным, тот не утонет», — сказал он категорически

Жесткая посадка едва не стоила Ельцину жизни — из-за повреждения одного из позвонков ему парализовало ноги, он пошел на поправку лишь после операции. Впрочем, следователи не нашли в ЧП признаков злого умысла: виновниками инцидента стали механики, проглядевшие неисправность перед полетом.

В мае 1990 года Ельцин был избран председателем Верховного Совета (ВС) РСФСР: с этой минуты за его безопасность отвечал спецотдел Совета. Но стало очевидно, что охрану Бориса Николаевича, который стремительно набирал популярность в стране, необходимо усилить.

В июле 1991 года, спустя месяц после избрания Ельцина президентом России, Коржаков и его афганский соратник, опытный чекист Борис Ратников, для спецотдела ВС РСФСР отобрали 12 офицеров (в основном афганцев), позже ставших костяком Службы безопасности президента (СБП). Она занималась охраной самого Бориса Николаевича и членов его семьи.

Жажда скорости

Отдельной проблемой для охраны всегда была любовь Ельцина к быстрой езде. Но, став секретарем горкома КПСС, Ельцин на работу и с работы ездил на общественном транспорте, чем завоевал огромную популярность у москвичей. Позже, когда ему выделили персонального водителя, он отказался от кортежа с мигалками и перекрытия дорог.

Все изменилось после ДТП в сентябре 1990 года: тогда в Москве на пересечении улицы Горького с переулком Александра Невского в машину с Ельциным врезались жигули. Как позже показала проверка службы безопасности, 60-летний виновник ДТП просто не заметил запрещающий сигнал регулировщика на перекрестке.

К счастью, будущий президент России отделался ушибами. А его охрана после этого случая обратилась в КГБ СССР с просьбой выделить Ельцину два бронированных Mercedes.

Впрочем, чекисты отказали: они сослались на то, что подобные машины необходимы для обслуживания высокопоставленных гостей столицы

Но всем было понятно, что Ельцину отказал не КГБ, а сам Михаил Горбачев: отношения между политиками в 1990 году были очень напряженными. Единственное, чего удалось добиться тогда Коржакову, — это убедить Ельцина взять на работу профессионального шофера Игоря Васильева, выходца из КГБ с 31-летним водительским стажем.

Коржаков также распорядился затемнить стекла в ельцинской «Волге» в целях безопасности. А для выездов за МКАД Борис Николаевич пересаживался на бронированный ЗИЛ, который в 1993 году заменили на Mercedes, изготовленный по спецзаказу в Германии. При этом в одном кортеже с Ельциным обязательно двигались идентичные машины, чтобы злоумышленники не могли вычислить цель №1.

«Мы считали друг друга кровными братьями»

Первое время у телохранителей Ельцина не было даже раций: импортные приборы вначале задержали на таможне, а потом и вовсе арестовали следователи прокуратуры. А уже после получения раций сотрудникам СБП понадобилось немало времени, чтобы добиться разрешения на использование определенного диапазона частот. Впрочем, проблем охране Ельцина добавляла не только техника, но и любовь первого президента России к горячительным напиткам.

Чтобы оградить Бориса Николаевича от лишнего спиртного, начальник его охраны Коржаков разработал целую операцию под кодовым названием «Закат». Суть ее была проста: вся водка для президентского стола разбавлялась водой, после чего бутылки запечатывались обратно. Специфический вкус разбавленной водки президенту объясняли мягкостью спиртного.

А на мероприятия, где алкоголь не предусматривался, Коржаков всегда брал с собой термос с чаем для Ельцина, чтобы исключить возможности его отравления. К этому времени руководителя СБП и президента связывали крепкие дружеские отношения.

Друг друга мы [с Ельциным] тогда считали кровными братьями (старшим и младшим) — в знак верности дважды резали руки и смешивали нашу кровь. Ритуал предполагал дружбу до гробовой доски

Охрана против «Альфы»

Опасности подстерегали Ельцина не только на улице, но и в рабочем кабинете. От охраны не ускользнуло, что в рабочие часы президент начал испытывать сильную усталость и слабость — тогда телохранители решили осмотреть кабинет и за одним из шкафов обнаружили нишу. Там находилось устройство, которое и оказывало негативное влияние на состояние Ельцина.

Это был обтянутый брезентом металлический каркас размером 1,2 метра на 1,2 метра, в середине которого был прикреплен радиоизлучатель. Кто его включал или выключал, я не располагаю сведениями

Аппарат убрали — и Борис Николаевич сразу почувствовал себя гораздо лучше. После этого случая в составе СБП появился целый отдел, сотрудники которого занимались мониторингом и разработками способов борьбы с необычным оружием и источниками опасности.

Впрочем, с по-настоящему серьезной угрозой восьмерым телохранителям Ельцина пришлось столкнуться во время августовского путча 1991 года. В тот момент Борис Николаевич находился на даче в Архангельском — и бойцы легендарного спецназа «Альфа» получили команду арестовать его.

Когда Ельцин уезжал с дачи в Москву, его охрана готовилась к худшему — но, к счастью, бойцам «Альфы» не пришлось выполнить тот приказ, и машины кортежа без происшествий покинули резиденцию. К слову, в тот непростой момент первый президент России в очередной раз проявил себя как фаталист.

Шеф [Ельцин] отказался надеть бронежилет, поэтому мы сверху обложили его жилетами, не считая своих нехилых телес

Доставив Ельцина в Белый дом, охрана организовала для него максимально возможные меры безопасности. Например, телохранители решили, что каждую ночь Борис Николаевич будет ночевать в разных кабинетах из-за угрозы обстрела. Свет в здании не включали с приходом темноты, а коридоры забаррикадировали мебелью.

Две комнаты в подвале стали убежищем на экстренный случай: туда завезли все необходимое для длительного пребывания — правда, Ельцин и члены правительства в итоге провели там всего одну ночь.

«Со мной работали суперпрофессионалы»

Все до одного телохранители в полном составе оставались с Ельциным до конца августовского путча 1991 года, что особо отметил Михаил Горбачев. Сам последний генсек СССР после путча заявил, что его изолировали те, кто должен был защищать. Поэтому 9-е Управление КГБ было упразднено, а при администрации президента было создано Управление охраны.

Михаил Сергеевич, вздохнув, посетовал: «Вам повезло, Борис Николаевич, — охрана вас не сдала, не то что моя». Шефу были приятны эти слова, он тогда гордился, что вокруг него верные люди

Незадолго до отставки Горбачева СБП РСФСР вошла в состав нового, созданного 14 декабря 1991 года ведомства — Главного управления охраны (ГУО) РСФСР. Его руководителем назначили бывшего главу Управления охраны при администрации президента СССР Владимира Редкобородого.

Штат сотрудников Редкобородый набирал преимущественно из состава канувшей в Лету «девятки» КГБ. В ГУО сразу после основания появилось подразделение, состоящее из женщин, — они какое-то время охраняли супругу президента Наину Иосифовну Ельцину и его дочь Татьяну, а также обеспечивали безопасность жен зарубежных лидеров во время их визитов в Россию.

Все женщины-охранники владели техниками единоборств и умели прекрасно обращаться с оружием, а одна из них была профессиональным подрывником. В состав ГУО также вошли Кремлевский полк, службы охраны территории Кремля и спецназ «Альфа», при этом управление подчинялось напрямую Ельцину.

Главным и единственным критерием отбора был профессионализм. Со мной работали суперпрофессионалы. Я называл эту службу «сборной спецслужб России» и горжусь тем, что у меня были такие подчиненные

«Крепкие парни в темных очках»

Чтобы испытывать телохранителей Ельцина на готовность к нештатным ситуациям и тренировать их, руководство ГУО порой проводило внезапные проверки: подкладывало на объекты, где бывал президент, муляжи взрывных устройств и разные подозрительные предметы. Впрочем, глава СБП Коржаков не забывал следить и за внешним видом своих сотрудников.

По телевизору показывают: идет президент какой-нибудь страны, а вокруг него такие крепкие парни в темных очках. Про эти очки я всегда говорил своим ребятам: не носите вы их, сами ничего видеть не будете

К слову, была еще одна причина, по которой телохранителей Ельцина заставляли снимать очки — по ним охранников сразу было видно. При этом считалось, что большое количество охраны вредит имиджу политика. Между тем сотрудники СБП в начале 90-х не только защищали Ельцина, но и занимались обеспечением госбезопасности.

Так, одно из подразделений внутри СБП специализировалось на борьбе с коррупцией, а профилем другого (отдела интеллектуального обеспечения) был сбор и анализ информации о готовящихся госпереворотах, терактах и покушениях на жизнь президента.

Охота на Ельцина

Телохранители первого президента России работали не зря: на жизнь Ельцина пытались покушаться. Так, в январе 1993 года в Москве задержали Ивана Кислова — майора одной из военно-строительных частей Хабаровска, вооруженного перочинным ножом. Кислова рано утром 27 января обнаружили на чердаке одного из домов комплекса правительственных зданий на Старой площади, где иногда работал Ельцин.

На допросе майор признался, что хотел убить президента. Вначале террорист планировал использовать для этого самодельные взрывные устройства (СВУ), начиненные стальными шариками. Но идти с бомбами в Кремль Кислов побоялся, а потому выбрал целью квартиру Ельцина в одном из домов на Тверской улице.

Public Domain / Wikimedia

Майор дежурил рядом с подъездом несколько дней, но безрезультатно: Борис Николаевич с семьей в то время жил на даче в Барвихе. Тогда Кислов решил пробраться в здание на Старой площади, где располагался кабинет Ельцина, под видом одного из строителей, занимавшихся ремонтом.

Воспользовавшись масштабным ремонтом, майор сумел пробраться на территорию охраняемого комплекса и спрятался на чердаке одного из его строений. Он хотел дождаться появления строителей и вместе с ними пройти к кабинету Ельцина. К тому моменту из оружия у него остался только складной нож: СВУ отсырели под дождем. Но Кислова обнаружил охранник во время утреннего обхода — и сдал его сотрудникам правоохранительных органов.

Неудавшегося террориста задержали и вскоре отправили в психбольницу — экспертиза показала, что он невменяем

А вот водитель из Ижевска, где с визитом в апреле 1993 года находился Ельцин, за «покушение» на политика отправился на два года в тюрьму — он запустил из толпы камень и попал прямо в правительственную машину. Впрочем, сам хулиган отрицал, что хотел нанести вред президенту, а свой поступок объяснял внезапным порывом злости.

Рождение ФСО

Сотрудники отдела интеллектуального обеспечения СБП предсказывали драматические события, которые развернулись у стен Белого дома осенью 1993 года, но предотвратить их не смогли. Телохранители Ельцина безуспешно пытались сгладить конфликт между ним и председателем Верховного Совета Русланом Хасбулатовым.

В подчинении Хасбулатова находилось собственное охранное ведомство — Управление охраны объектов высших органов государственной власти и управления России со штатом почти в пять тысяч человек. А в Верховном Совете хранился целый арсенал, в основном состоящий из АК-47.

21 сентября 1993 года Ельцин опубликовал Указ №1400, первый пункт которого прекращал полномочия Верховного Совета РФ. После этого сотрудники СБП попытались опечатать кабинеты в Белом доме — но Управление охраны, подчинявшееся Хасбулатову, не пустило их в здание.

С этого началось октябрьское противостояние, которое закончилось 3 октября расстрелом Белого дома и арестом Хасбулатова и вице-президента РФ Александра Руцкого

Сразу после октябрьских событий все ГУО вывели из аппарата президента и наделили статусом отдельного федерального органа исполнительной власти, добавив полномочия по ведению оперативной работы на территории РФ.

В то время почти все крупные предприниматели и политики страны обзавелись собственными службами безопасности из бывших военных, спортсменов и сотрудников правоохранительных органов. Никакого контроля за этими структурами не было, а сами телохранители были готовы без раздумий выполнять любые команды своих боссов.

В частности, 2 декабря 1994 года на Арбате около здания мэрии Москвы произошла крупная стычка между службой безопасности Мостбанка, подчинявшейся Владимиру Гусинскому, и службой безопасности президента Ельцина

Ее причиной стал конфликт между Гусинским и Коржаковым. Глава президентской охраны по собственной инициативе попытался задержать олигарха. Но телохранители Гусинского дали отпор сотрудникам СБП и держали оборону шесть часов, причем все это происходило прямо перед объективами российских и иностранных журналистов.

Репутационные потери СБП оказались огромными. После этого Коржаков решил взять под контроль всех частных охранников в стране. Одним из формальных предлогов стало то, что подготовка такой охраны оставляет желать лучшего.

Кулаки, например, у них хорошие, сильные, но обращаться с оружием не умеют. Или умеют, но законов никаких не знают. Было это все чревато. Тогда мне в голову пришла идея, с которой я подошел к президенту: «Давайте мы все эти охраны спокойненько возьмем под свое крыло»

Так 19 июня 1996 года на смену ГУО пришла Федеральная служба охраны. С этого момента всех телохранителей официально зачислили в штат нового ведомства и обязали пройти двухнедельные курсы на спецбазе в Купавне. Опытные инструкторы разбирали с охранниками законы, учили их правильному обращению с оружием и техникам единоборств.

К занятиям подключили и экс-чекистов, которые наладили в ФСО агентурную работу. Так в самых разных регионах страны у службы стали появляться осведомители, информация от которых помогала держать под контролем местную политическую обстановку и предупреждать внештатные ситуации.

Время перемен

В июне 1996 года Александр Коржаков был вынужден написать рапорт об отставке — на этом настоял сам Ельцин. Причиной стал громкий скандал: глава СБП участвовал в задержании двух политтехнологов из предвыборного штаба президента — продюсера Сергея Лисовского и бывшего пресс-секретаря Анатолия Чубайса Аркадия Евстафьева.

Сотрудники СБП задержали Лисовского и Евстафьева на выходе из Кремля с «коробкой из-под ксерокса», в которой лежали 538 тысяч долларов черного нала, и сразу же громко заявили об этом. За Лисовского и Евстафьева вступились другие участники предвыборного штаба Ельцина, которые назвали эту акцию СБП «ударом в спину первому президенту России».

Итогом стало увольнение не только Коржакова, но и первого вице-премьера правительства РФ Олега Сосковца, и директора ФСБ Михаила Барсукова — лидеров консервативного крыла российской власти.

Вскоре после этого СБП реорганизовали в Управление службы безопасности президента (УСБП) со штатом около тысячи сотрудников, которое официально вошло в подчинение ФСО. Пост главы ведомства занял адъютант Ельцина полковник Анатолий Кузнецов.

В принципе от той, прежней СБП осталась только половина людей. Одних уволили в ходе реорганизации. Другим предложили заведомо непроходные должности

Между тем работы у телохранителей Бориса Николаевича и в новой службе хватало: так, во время визита Ельцина в Волгоград в 1996 году он неожиданно решил пообщаться с народом. Это едва не привело к человеческим жертвам: началась давка, в ходе которой охранникам президента пришлось буквально вытаскивать одних людей из-под ног других.

А во время визита Ельцина на рынок в Белгороде он внезапно для своих телохранителей направился в сторону мясных рядов. Охранники едва успели опередить президента и убрать с прилавков ножи и топоры.

Охрана до гробовой доски

В 1997 году Ельцин стал совершать перелеты на новом самолете Ил-96 — авиалайнер был оборудован душевыми комнатами, спальнями и залом для совещаний. Обычно безопасность президента на борту обеспечивали начальник охраны и пятеро телохранителей.

Еще около десяти охранников находилось в запасном самолете, летевшем рядом с президентским. Третий борт перевозил президентские автомобили, четвертый был оборудован для спецсвязи, а пятый президентский самолет находился в резерве на случай неисправности одного из основных.

FILINVIDEO Aero / YouTube

Когда состояние здоровья Бориса Николаевича стало ухудшаться, в его кортеж включили реанимобиль, внешне не отличавшийся от других машин кортежа. В нем он стал дополнять две машины охраны, дублер президентского автомобиля и транспорт связи.

Все машины в кортеже мчались по заранее перекрытым полосам со скоростью до 140 километров в час, затруднявшей огонь по ним. При этом на каждом перекрестке маршрута выставлялся патрульный милиционер.