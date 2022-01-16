Благородные пираты, которые топят корабли ради китов

Робин Гуды на защите океана: «Рамблер» рассказывает, почему активистов Sea Shepherd ненавидят правительства, но обожают защитники природы.

Sea Sheperd, или «Морской дозор», — неправительственная экологическая организация США по защите экосистем морской среды. Сообщников и работников компании нередко называют просто «пастухами» (с англ. shepherd— «дозор» и «пастух»).

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Цели

«Единственная миссия Sea Sheperd — защищать и сохранять мировые океаны и морскую дикую природу. Мы работаем, чтобы защитить всю без исключения морскую дикую природу: от китов и дельфинов до акул и скатов, рыб и криля», — пишут «пастухи» на своем сайте seashepherd.org.

История

Основатель компании — американский активист Пол Уотсон. В 1977 году зоозащитника исключили из правления «Гринпис». В защите прав животных «зеленая» корпорация придерживалась пацифистских идей: одобряла акции протеста, но не нападения. Уотсон же считал, что в противостоянии рыболовству, китоловству и охоте на тюленей нужно действовать более решительно. Первое судно для компании профинансировал Кливленд Эмори, известный защитник животных и писатель.

В марте 1979 года «Морской дозор» впервые протаранил китобойное судно. С 80-х компания боролась с браконьерством и незаконной ловлей рыбы русских, испанских и японских судов. «Пастухи» нередко прибегали к физической силе.

Они объясняли активные поступки свободной формулировкой закона о морском праве и об охране окружающей среды, а также незаконными действиями противников.

Например, в 1994 году активисты потопили нелегальное норвежское китобойное судно. Как выяснилось позднее, корабль был замешан в еще более нелегальных действиях, а потому обвинений «пастухам» не предъявили.

Тогда же Sea Sheperd начали сотрудничать с другими активистами и даже правительством — например, помогли сражаться с береговыми браконьерами в Коста-Рике. С 2016 года «Морской дозор» тесно сотрудничает с властями для борьбы с браконьерством в национальных водах.

По состоянию на 2021 год природоохранное общество управляет 12 кораблями (согласно другим данным, кораблей 9). Судна в разное время ходили под флагами Канады, Белиза, Великобритании и Нидерландов. Постоянный спутник «пастухов» — черный пиратский флаг с черепом и логотип с дельфином.

Скандалы

Действия «Морских пастухов» граничат с преступными: потопление, таран, ослепление китобоев лазерами, абордаж судов, уничтожение сетей. В результате физически и психически страдали моряки, уничтожались корабли и оборудование, стоимость которого превышала миллионы долларов. Из-за этого некоторые правительства и организации определяют организацию как террористическую.

Настоящее

Компания финансируется за счет пожертвований, образовательных лекций, грантов и рекламе в интернете. Также Sea Shepherd ведет одноименный канал на YouTube и блог в Instagram. В соцсетях организация показывает изнанку деятельности, делится документальными картинами и данными о браконьерстве, водит виртуальные экскурсии по кораблям.