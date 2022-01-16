Как делали эпиляцию в СССР

Само понятие "эпиляция" советским девушкам было почти незнакомо. Но с открытием пляжных сезонов многие из них все равно торопились избавиться от лишних волос. Делали они это в домашних условиях и, порой, самыми странными методами. "Рамблер" расскажет, как во времена СССР девушки делали эпиляцию.

Опасная бритва

Основным способом эпиляции в советское время был бритвенный станок. Однако, стоит отметить, что в то время бритвы были довольно травмоопасным инструментом из-за острых лезвий. У девушек, использующих ее, оставались либо повреждения, либо просто неприятные ощущения. А для остановки крови применяли обычный кусочек газеты.

Воск и пинцет

Восковые полоски времен СССР немного отличались от современных. Девушки делали их самостоятельно из подручных средства, например, из ткани или бумаги. Воск наносили на одну их этих поверхностей, затем разогревали всеми доступными способами, а затем наносили на участок кожи и через некоторое время снимали резким движением. Зачастую воск получался настолько горячим, что оставлял ожоги или раздражение.

Другие девушки, более терпеливые, прибегали к обычному пинцету. Однако зачастую использовали его в качестве дополнения, удаляя оставшиеся волоски.

Обесцвечивание

Некоторые девушки не хотели испытывать болезненные ощущения, поэтому обращались к более щадящим способам. Они с помощью раствора перекиси водорода или других агрессивных веществ обесцвечивали волосы. Однако обладательницы нежной кожи могли получить ожог.

Более дорогие способы