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1 час назад

Как правильно: в аэропорту или аэропорте

Где же мы ждем посадку на самолет: в аэропорте или в аэропорту? "Рамблер" развеет ваши сомнения, рассказав, как же правильнее употреблять это слово.

Как правильно: в аэропорту или аэропорте
Фото: РамблерРамблер

Итак, если изменить по падежам слово "аэропорт", то в предложном будет окончание . Однако, если неодушевленные существительные второго склонения мужского или среднего рода употребляются с предлогами "в" или "на", обозначая при этом пространственное нахождение кого-либо или чего-либо, то ситуация будет иная. Тогда подобные слова приобретают окончание , например, в лесу, на берегу и, конечно же, в аэропорту. Таких слов больше сотни.

Стоит отметить, что ранее использовалась литературная форма — в аэропорте, а "в аэропорту" применялась только в профессиональной среде. Но со временем второй вариант употребления слова заметно потеснил первый.

Поэтому теперь, когда вы окажитесь в аэропорту, не забывайте про правильное окончание этого слова.

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