Мария Нагловская: чем ученица Распутина удивила европейцев

Мария Нагловская, более известная, как Мария де Нагловска, а также под прозвищем La Sophiale de Montparnasse - Софиаль Монпарнаса, в начале 30-х годов шокировала Париж своим религиозно-философским учением, в котором заумные рассуждения о сущности божественной Троицы сочетались с эротическими практиками, густо замешанными на сатанизме и тантризме. Кто же такая Нагловская и в чем заключался ее культ храма Третьей Эпохи?

Фото: Русская семерка Русская семерка

Биография

Видео дня

Все, что мы знаем о Марии Нагловской, известно, по большей части, с ее слов, и найти подтверждение этим фактам довольно сложно.Она родилась в 1883 году в Санкт-Петербурге в аристократической семье. Ее отец был генералом, участвовал в Балканской войне. Смерть он нашел во время игры в шахматы с нигилистом, который считался другом их дома, - тот отравил генерала Нагловского. Мать Марии умерла, когда девочке было 12 лет. Тетка устроила ее в Смольный институт. После революции 1905 года Мария посещала петербургские салоны, в которых собиралась богемная публика. Там она познакомилась с еврейским музыкантом Мойшей Хопенко. Любовь православной аристократки и бедного еврея была очевидным мезальянсом, поэтому молодым людям пришлось бежать в Европу, где они и поженились.Этот брак дал Марии троих детей, но особенного счастья, похоже, не принес. Мойша Хопенко был убежденным сионистом, однако Мария его взглядов не разделяла. Кончилось тем, что Мойша бросил ее и уехал в Яффу. Мария, оставшись с детьми на руках, зарабатывала на жизнь переводами, а также преподаванием в частных школах Женевы. Затем она перебралась в Италию, где продолжила преподавать и начала публиковать свои статьи. В Италии она познакомилась с Юлиусом Эволой – известным оккультистом, теоретиком фашизма, с которым у нее, видимо, была любовная связь. В 1930 году Мария перебралась в Париж. Один из ее сыновей, который сумел разбогатеть, взял на себя заботы о матери, и она жила в богемном районе Парижа Монпарнасе, занимаясь распространением своих оккультных идей. Умерла Мария Нагловская в 1937 году.

Истоки мировоззрения Нагловской

Молва утверждает, что в молодости в Петербурге Мария была знакома с Распутиным, который и преподал ей первые уроки оккультно-эротической философии. Приписывают Нагловской и связь с сектой хлыстов, которая практиковала оргии.Мария рассказывала о каком-то философе из монастыря «на берегу Байкала», который будто бы открыл ей некие тайные знания. Возникал в ее рассказах и монах из Рима, который, по ее словам, был достаточно известной личностью, однако имени его она так и не назвала. Этот монах будто бы дал ей кусочек картона, на котором был изображен треугольник, символизирующий святую Троицу. Две стороны символизировали Отца и Сына, а третья – Духа Святого, но Мария утверждала, что старый монах поведал ей о том, что Дух Святой есть женщина.Очевидно влияние на Марию, оказанное Юлиусом Эволой и другими оккультистами его круга. Она заявляла, что ею был установлен контакт с «представителями европейского сатанизма» и она даже прошла инициацию посредством обряда «магической любви», познав «отвратительное счастье сатанинского наслаждения».

Суть учения Нагловской

Божество, учила своих адептов Нагловская, троично: отец, сын и мать. Отец однороден, он есть отправление или падение. Сын двоичен, он вечно борется с противником, единосущным его натуре, сатаной. Мать троична, она есть возвращение к началу после окончательной битвы и примирения в сыне двух его натур. Мать происходит от отца и сына и содержит их обоих. В соответствии с троичностью божества история делится на три эпохи. Первая эпоха соответствует еврейской религии - это эпоха отца. Вторая – эпоха сына, она совпадает с временем христианства. Третья эпоха еще не пришла, это будет эпоха матери, и религия ее – религия матери, и центром этого культа станет золотая месса. Себя Мария Нагловская позиционировала как одну из первых жриц этой грядущей эпохи.

Практики религии храма Третьей Эпохи