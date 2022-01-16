Как советский прокурор «посадил» голландского миллионера

Суд над мультимиллионером Питером Ментеном не сходил с передовиц голландских газет в конце 1970-х годов. Известного предпринимателя и коллекционера произведений искусства пытались представить жертвой «коммунистической пропаганды», ведь обвинения ему предъявил прокурор Львовской области Украинской СССР. Однако приговор, вынесенный Ментену, подтвердил правоту советской юстиции.
История суда над Питером Николаасом Ментеном описана в книге прокурора Бориса Антоненко «На преступнике – свастика», изданной в 1982 году.
Ментен родился в голландском Роттердаме, однако значительную часть жизни провёл в Польше и на Украине (которая до Второй мировой войны частично входила в состав Польши). Обосновавшись здесь в довоенные годы, Ментен поставлял сырьё на писчебумажные фабрики своего отца. В 1929 году он получил польское гражданство и приобрёл поместье с лесным участком размером в несколько тысяч гектаров.
Отгружая на запад древесину, голландец также работал на разведцентр Германии, снабжая его информацией.
В 1939 году, с началом войны, польские власти посадили его под стражу в городе Стрый как немецкого резидента. Но затем он был освобождён украинскими националистами и переехал в оккупированный фашистами Краков. Здесь Ментен управлял магазинами антиквариата, отобранными у еврейских торговцев, и выполнял обязанности консула Голландии. В тот же период, по свидетельствам очевидцев, он присоединился к СС, получив погоны зондерфюрера, приравненные к офицерским.
Бывший лесопромышленник вернулся в Карпаты в 1941 году вместе с немецкими оккупантами. Питер Ментен участвовал в массовом убийстве евреев, поляков и украинцев в селах Подгородцы и Урич, расположенных в нынешнем Сколевском районе Львовской области.
Часть жителей Подгородцев погибла 7 июля от пуль, другие упали в вырытую фашистами яму ещё живыми, получив удары прикладами по голове. Яма рядом с горой, ставшая братской могилой, имела в длину пять метров, а в ширину – два с половиной. Селян расстреливали при содействии украинских полицаев. Часть убитых поплатилась за поддержку советской власти, например комсомолец Владимир Пистоляк. Другие уничтожались по национальному признаку. Для Ментена также имел значение и мотив личной мести – он «наказывал» смертью тех крестьян, которые поделили между собой земли его поместья. Среди убитых был Алексей Новицкий – бывший лесничий Ментена, с которым помещик ранее судился.
28 августа Ментен провёл вторую карательную акцию. Её жертвами стали около 40 женщин и детей из еврейских семейств, которых пощадили полтора месяцами ранее.
Вернувшись в Краков, голландец продолжал работать на гитлеровцев. Он совершал поездки по оккупированным фашистами территориям от Парижа до Киева, главным образом в качестве знатока антикварных ценностей. В 1942 году миллионер вывез в родное поместье в Нидерландах 4 вагона награбленных произведений искусства
После войны Ментен отсидел всего 8 месяцев за сотрудничество с нацистами и впоследствии жил в большой роскоши. Располагая капиталом в 200 миллионов гульденов, он считался одним из самых богатых людей в Голландии.
Гроза над головой миллионера собралась в 1976 году, когда журналисты докопались до его службы в СС. Выдала коллекционера попытка выставить на аукцион похищенные в годы войны произведения искусства. Ментен попытался бежать, однако был задержан в гостинице в Швейцарии. На следующий год бизнесмену предъявили официальное обвинение. Большую помощь голландскому правосудию оказала советская прокуратура.
Сбор материалов по делу Ментена продолжался 4 года. Бывшие жители Львовщины, готовые дать показания против палача, нашлись не только в СССР, но и в Израиле, США и Швеции. По запросу нидерландской стороны была проведена эксгумация останков тел расстрелянных в Подгородцах и Уриче. Криминалистическая экспертиза показала, что эсэсовцами были убиты не только мужчины, но и женщины с детьми.
На суде Ментен отрицал все обвинения, а доказательства называл сфабрикованными. Также он пытался уверить судей, что свидетели якобы перепутали его с другими лицами. В своём последнем слове бизнесмен призвал западные страны и лично президента США Картера начать третью мировую войну против социалистического лагеря.
В общей сложности миллионеру было инкриминировано уничтожение более чем 200 советских граждан. В 1980 году после рассмотрения дела в нескольких инстанциях суд окончательно признал Питера Ментера виновным в преступлениях против человечности и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Бывший эсэсовец отсидел лишь часть срока и в 1985 году вышел на волю.
Страдая под старость лет слабоумием, он скончался в 1987 году, когда ему было 88 лет. В 2016 году телевидение Голландии показало мини-сериал De Zaak Menten о журналисте Хансе Кноопе, который помог разоблачить Ментена.