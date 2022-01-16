Как советский прокурор «посадил» голландского миллионера

Суд над мультимиллионером Питером Ментеном не сходил с передовиц голландских газет в конце 1970-х годов. Известного предпринимателя и коллекционера произведений искусства пытались представить жертвой «коммунистической пропаганды», ведь обвинения ему предъявил прокурор Львовской области Украинской СССР. Однако приговор, вынесенный Ментену, подтвердил правоту советской юстиции.

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Кто такой Питер Ментен

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История суда над Питером Николаасом Ментеном описана в книге прокурора Бориса Антоненко «На преступнике – свастика», изданной в 1982 году.

Ментен родился в голландском Роттердаме, однако значительную часть жизни провёл в Польше и на Украине (которая до Второй мировой войны частично входила в состав Польши). Обосновавшись здесь в довоенные годы, Ментен поставлял сырьё на писчебумажные фабрики своего отца. В 1929 году он получил польское гражданство и приобрёл поместье с лесным участком размером в несколько тысяч гектаров.

Отгружая на запад древесину, голландец также работал на разведцентр Германии, снабжая его информацией.

В 1939 году, с началом войны, польские власти посадили его под стражу в городе Стрый как немецкого резидента. Но затем он был освобождён украинскими националистами и переехал в оккупированный фашистами Краков. Здесь Ментен управлял магазинами антиквариата, отобранными у еврейских торговцев, и выполнял обязанности консула Голландии. В тот же период, по свидетельствам очевидцев, он присоединился к СС, получив погоны зондерфюрера, приравненные к офицерским.

Эсэсовец

Бывший лесопромышленник вернулся в Карпаты в 1941 году вместе с немецкими оккупантами. Питер Ментен участвовал в массовом убийстве евреев, поляков и украинцев в селах Подгородцы и Урич, расположенных в нынешнем Сколевском районе Львовской области.

Часть жителей Подгородцев погибла 7 июля от пуль, другие упали в вырытую фашистами яму ещё живыми, получив удары прикладами по голове. Яма рядом с горой, ставшая братской могилой, имела в длину пять метров, а в ширину – два с половиной. Селян расстреливали при содействии украинских полицаев. Часть убитых поплатилась за поддержку советской власти, например комсомолец Владимир Пистоляк. Другие уничтожались по национальному признаку. Для Ментена также имел значение и мотив личной мести – он «наказывал» смертью тех крестьян, которые поделили между собой земли его поместья. Среди убитых был Алексей Новицкий – бывший лесничий Ментена, с которым помещик ранее судился.

28 августа Ментен провёл вторую карательную акцию. Её жертвами стали около 40 женщин и детей из еврейских семейств, которых пощадили полтора месяцами ранее.

Вернувшись в Краков, голландец продолжал работать на гитлеровцев. Он совершал поездки по оккупированным фашистами территориям от Парижа до Киева, главным образом в качестве знатока антикварных ценностей. В 1942 году миллионер вывез в родное поместье в Нидерландах 4 вагона награбленных произведений искусства

Суд

После войны Ментен отсидел всего 8 месяцев за сотрудничество с нацистами и впоследствии жил в большой роскоши. Располагая капиталом в 200 миллионов гульденов, он считался одним из самых богатых людей в Голландии.

Гроза над головой миллионера собралась в 1976 году, когда журналисты докопались до его службы в СС. Выдала коллекционера попытка выставить на аукцион похищенные в годы войны произведения искусства. Ментен попытался бежать, однако был задержан в гостинице в Швейцарии. На следующий год бизнесмену предъявили официальное обвинение. Большую помощь голландскому правосудию оказала советская прокуратура.

Сбор материалов по делу Ментена продолжался 4 года. Бывшие жители Львовщины, готовые дать показания против палача, нашлись не только в СССР, но и в Израиле, США и Швеции. По запросу нидерландской стороны была проведена эксгумация останков тел расстрелянных в Подгородцах и Уриче. Криминалистическая экспертиза показала, что эсэсовцами были убиты не только мужчины, но и женщины с детьми.

На суде Ментен отрицал все обвинения, а доказательства называл сфабрикованными. Также он пытался уверить судей, что свидетели якобы перепутали его с другими лицами. В своём последнем слове бизнесмен призвал западные страны и лично президента США Картера начать третью мировую войну против социалистического лагеря.

Приговор и дальнейшая судьба

В общей сложности миллионеру было инкриминировано уничтожение более чем 200 советских граждан. В 1980 году после рассмотрения дела в нескольких инстанциях суд окончательно признал Питера Ментера виновным в преступлениях против человечности и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Бывший эсэсовец отсидел лишь часть срока и в 1985 году вышел на волю.