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59 минут назад

Жители деревни захотели переименовать ее из-за цензуры

Жители шведской деревни Fucke устали от цензуры и захотели переименовать ее. Об этом сообщает RT.

Жители деревни захотели переименовать ее из-за цензуры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По их словам, объявления с указанием названия деревни часто блокируются социальными сетями и поисковиками из-за его созвучия с английским нецензурным словом.

Они подали заявку в Национальную земельную службу Швеции, однако там заявили, что жителям нужно привести веское основание для удовлетворения своей просьбы, так как это историческое название, известное с XVI века. Теперь им придется ждать несколько месяцев, пока земельная служба ведет консультации с Институтом языка и фольклора.

Ранее сообщалось, что жители Кораблево попросили Владимира Путина разрешить переименовать их поселение в Путино. Авторы обращения сочли, что это поможет заставить местные власти газифицировать деревню. Жители утверждали, что сообщали о проблеме главе района Юрию Кузьменкову, однако в ответ он назвал их неперспективными и неполноценными.

Истории,Юрий Кузьменков,Владимир Путин,
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