Жители деревни захотели переименовать ее из-за цензуры

Жители шведской деревни Fucke устали от цензуры и захотели переименовать ее. Об этом сообщает RT.

По их словам, объявления с указанием названия деревни часто блокируются социальными сетями и поисковиками из-за его созвучия с английским нецензурным словом.

Они подали заявку в Национальную земельную службу Швеции, однако там заявили, что жителям нужно привести веское основание для удовлетворения своей просьбы, так как это историческое название, известное с XVI века. Теперь им придется ждать несколько месяцев, пока земельная служба ведет консультации с Институтом языка и фольклора.