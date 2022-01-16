Дворянка, которая выжила в одиночестве на острове-призраке

Ее история попала в знаменитый «Гептамерон» Маргариты Наваррской, но несмотря на фантастический сюжет, оказалась правдой. Подробности — в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Голубая лагуна» Кадр из фильма «Голубая лагуна»

Маргерит де Ля Рок де Роберваль была молодой привлекательной наследницей приличного состояния и совладелицей города Понпуан вместе с своим кузеном Жаном-Франсуа де Ля Рок де Робервалем. Впрочем, по мнению путешественника Андре Теве, Роберваль был дядей Маргерит. Жан-Франсуа был капером, ветераном итальянских войн и пользовался доверием французского короля Франциска I.

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В 1541 году он стал первым генералом-лейтенантом то есть губернатором Новой Франции. Ему было поручено заняться колонизацией Канады и распространением католической веры, даром что сам Роберваль исповедовал кальвинизм.

Экспедиция Роберваля состояла из трех кораблей и 200 колонистов. Штурманом был назначен Жак Картье, будущий знаменитый исследователь Канады. Кроме того, Жан-Франсуа взял с собой и Маргерит. В те времена, когда знатные дамы лишь в крайних случаях решались на продолжительное морское путешествие, такой поступок казался странным.

По одной версии, Жан-Франсуа был влюблен в свою прелестную родственницу, по другой — опасался оставлять богатую наследницу без присмотра. Согласно самой прозаической и зловещей версии, Роберваль заранее рассчитывал, что молодая дворянка не перенесет тягот пути. Ведь у него было много долгов, а после ее смерти он стал бы единственным наследником семейных богатств.

Но Маргерит продемонстрировала завидное здоровье, координацию во время качки и вообще чувствовала себя превосходно. Во время путешествия она познакомилась с неким молодым человеком, имя которого в то время так и осталось тайной. Позже он получил имя Этьен Госселин. Девушка увлеклась попутчиком и решила выйти за него замуж, о чем и сообщила Робервалю. Жан-Франсуа был возмущен. Он обвинил Маргерит в распутстве и очернении фамильной чести и в качестве наказания приказал высадить ее на остров Демонов недалеко от Ньюфаундленда.

Репутация острова была самая мрачная: моряки верили, что он населен злыми духами и хищниками, которые опасны даже для проходящих мимо кораблей и тем более для тех, кто решит там высадиться. Поэтому поведение Роберваля было вдвойне странным. Каким бы ни был проступок девушки, наказание явно чрезмерно. Исследователи называют разные мотивы решения Роберваля: жгучую ревность мужчины, строгое протестантское воспитание или же стремление избавиться от претендентки на наследство. Некоторые считают, что Маргерит была беременна, что и стало для Роберваля последней каплей.

Так или иначе он приказал высадить девушку на острове. Ее участь разделили молодой человек и верная служанка Дамьен. По версии Маргариты Наваррской, на острове сначала оставили только соблазнителя Маргерит, но она решила последовать за возлюбленным. Однако Андре Теве, встречавшийся потом с девушкой, сообщал, что наказана была именно Маргерит, а ее кавалер присоединился к ней добровольно.

Людям оставили кое-какое оружие и Библию. Женщины собирали ягоды и моллюсков, мужчина охотился на мелкую дичь. Через некоторое время Маргерит родила ребенка, но скоро он умер, так как у матери из-за скудной пищи совсем не было молока. Потом скончалась и служанка Дамьен. Наконец лишений не выдержал и Этьен, который умер на руках у Маргерит. Молодая дворянка осталась одна. Но она решила не сдаваться. Маргерит освоила охоту и даже смогла убить медведя, шкура которого стала ее основной одеждой. Почти через три года к острову причалили баскские китобои, которые и спасли женщину.

Вернувшись во Францию, Маргерит рассказала свою историю и даже стала знаменитой. Но она не захотела возвращаться к светской жизни и поселилась в Нонтроне, где открыла школу. Удивительнее всего то, что Жан-Франсуа не понес никакого наказания за свой варварский поступок. Женщина не стала судиться с родственником, но общение прервала и жила мирно, отказавшись от замужества.

Жан-Франсуа де Ля Рок де Роберваль не смог закрепиться на реке Святого Лаврентия, так что колонисты в 1545 году покинули эти земли. Следующую попытку колонизации этих мест французы сделают только через 40 лет. Несколько лет Роберваль вновь начал пиратствовать, нападая на испанские корабли, пока король Генрих II, преемник Франциска, не сделал его суперинтендантом шахт. Впрочем, ни эта должность, ни попытка избавиться от кузины не помогли ему поправить свои финансовые дела, так что к 1555 году даже его замок находился под угрозой конфискации за долги. И хотя он избежал ответственности по закону, его смерть была ужасной. Уже пожилого Роберваля растерзала толпа парижан во время очередной расправы с протестантами.