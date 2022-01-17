Если посмотреть на некоторые средневековые картины, то можно заметить, что младенцев изображали зачастую некрасивыми. Их лица будто рисовали со стариков. Кроме этого, они выглядели весьма серьезно и строго. "Рамблер" расскажет, почему в Средние века младенцев изображали стариками.

Одной из причин считают то, что в Средневековье художники не пытались идеализировать человеческое тело и даже зачастую не показывали его таким, каким он был на самом деле. Перед ними стояла задача передать некий смысл через изображение, а не реалистичную внешность ребенка.

Также в основном дети появлялись на картинах по просьбе церкви. А поскольку верующие считали, что Иисус родился сразу с взрослым лицом, которое никогда не менялось, поэтому младенцев изображали гораздо старше. Другие же считали, что ребенка нужно рисовать со взрослыми мужскими чертами лица, чтобы показать его строгость, силу, то, каким он станет уже во взрослом возрасте.

Важен и тот момент, как в Средние века относились к детям, а относились к ним как к маленьким взрослым. Уже с семи лет они становились теми, кто уже вполне может отвечать за свои деяния, поэтому художники вовсе и не видели в них невинных младенцев.