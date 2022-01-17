Как в СССР наказывали за связь с иностранцами

В российских театрах до сих пор ставят пьесу Леонида Зорина «Варшавская мелодия». Действие происходит в послевоенной Москве. Бывший фронтовик, а ныне студент Виктор знакомится с польской девушкой Геленой, которая приехала в советскую столицу учиться на камерную певицу. Молодые люди влюбляются, им кажется, что впереди безоблачное счастье.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Они вместе встречают 1947 год, строят планы: пожениться, когда кончится учеба и можно будет заработать хоть немного денег. Но в феврале выходит указ, запрещающий браки «между гражданами СССР и иностранцами». Любовь Гелены и Виктора не умерла, но жизнь их была переломана на «до и после».

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Это пьеса, но и в реальности нелепый документ разрушил не одну судьбу, став непреодолимым препятствием между любящими сердцами.

Татьяна Окуневская и югославский маршал

Кадр из видео

Родившаяся в 1914 году Татьяна Окуневская впервые снялась в кино 17-летней девушкой. Уже после первой роли ее заметили, и карьера московской красавицы стремительно взлетела вверх. А в 1937 году ее отца арестовали и расстреляли как «врага народа». Актрису уволили из театра и перестали снимать в кино.

От отчаяния Татьяна вышла замуж за писателя Бориса Горбатова. А в 1946 году в составе советской делегации она оказалась в Югославии, где в нее пылко влюбился маршал (будущий президент Югославии) Иосип Броз Тито. Он уговаривал красавицу остаться, обещал создать специально для нее киностудию, предлагал руку и сердце... Окуневская тоже была очарована красавцем маршалом, но все-таки вернулась на Родину. Однако мимолетного романа оказалось достаточно для неприятностей.

Окуневская была арестована у себя дома «за антисоветскую агитацию и пропаганду». Актрисе дали 10 лет строгого режима. Ее муж, писатель Горбатов, быстро забыл о ней, выселил мать актрисы из своей квартиры и женился на другой.

Вышедшая из лагеря Окуневская поняла, что о карьере актрисы следует забыть, однако она до самой смерти (а прожила она 88 лет) оставалась красивой женщиной, кружащей головы мужчинам.

Зоя Федорова и американский вояка

Кадр из фильма «Фронтовые подруги»

Еще одна актриса – Зоя Федорова – тоже пострадала за связь с иностранцем. Очень похожая история: ее отец тоже был арестован как «враг народа» в разгар карьеры дочери. Правда, на ее жизни это отразилось не очень сильно, а впоследствии ей даже удалось вытащить отца из тюрьмы: говорили, что это было следствием ее благосклонности к ухаживаниям всемогущего Лаврентия Берии.

В 1945 году Зоя Федорова познакомилась с Джексоном Тэйтом – сотрудником американской военной миссии. Между ними вспыхнула любовь, молодые люди хотели пожениться. Однако война окончилась, и скоро американцы превратились из союзников во врагов. Тэйта оперативно выслали из Советского Союза и позаботились о том, чтобы между ним и Федоровой прервалась всякая связь.

Тэйт даже не узнал о том, что в СССР у него родилась дочь. А вскоре Зою Федорову арестовали. После долгих издевательств и мучений актрису приговорили к 25 годам тюремного заключения, как было написано в заключении, «за шпионаж». Она сидела в одной камере с певицей Лидией Руслановой. На свободу актрисе удалось выйти лишь в 1955 году, через 2 года после смерти Иосифа Сталина.

Подобным образом (арестом и тюремным заключением) карались и другие граждане и гражданки СССР, осмеливавшиеся полюбить иностранцев.

Изменники Родины, или Битва за ресурсы

Официальное объяснение запрета – защита советских людей, которые за границей могли подвергаться дискриминации и «тлетворному влиянию Запада».

На деле же советские власти были не на шутку встревожены количеством наших граждан, которые не захотели возвращаться на Родину после окончания войны. К таким «предателям» и «изменникам» относились бывшие пленные и угнанные в Германию: некоторые нашли там «вторую половину», другие просто решили остаться, чтобы избежать сложностей в Советском Союзе. Согласно разным данным, таких «изменников» набралось в те годы от 500 тысяч до 2 миллионов.

Кроме того, советские девушки с готовностью заводили романы с иностранными спортсменами, артистами, дипломатами, приезжающими в нашу страну, и уезжали с ними. Надо было во что бы то ни стало остановить этот поток: кто будет восстанавливать разрушенную войной страну? Необходимо сохранить человеческие ресурсы!

Вместо свадьбы тюрьма

Сразу после принятия Указа советские женщины почувствовали на себе, каково это – попасть в список «предателей», ведь именно так классифицировалось отныне их стремление покинуть Родину, чтобы уехать вместе с возлюбленным. Как Зою Федорову и Татьяну Окуневскую, их запросто обвиняли в шпионаже и приговаривали к серьезным срокам. Если дело касалось гражданина социалистической страны, приговор мог быть немного мягче, но все равно запрет оставался запретом.

КГБ не дремлет

Драконовский закон потерял силу только после смерти Сталина. Правда, официально он был отменен только в 1969 году, но послесталинские репрессии стали гораздо мягче: например, замеченную в дружбе с иностранцем особу могли просто выгнать с работы, а потом «припаять» статью за тунеядство. Могли разбирать персональное дело на собрании, выражая общественное порицание.

В такой ситуации быстро сориентировались сотрудники КГБ: они брали «на карандаш» каждого, кто крутил романы с иностранцами, и вербовали их, внедряя своих людей за границей. С этой целью согласившимся давали разрешение на брак с гражданином другой страны.

Фиктивные браки эпохи Брежнева

При Леониде Брежневе о подобных репрессиях скоро забыли. Период «оттепели» позволял заключать с иностранцами браки, чем не преминули воспользоваться желающие уехать из страны. Многие браки заключались фиктивно – только с целью выехать.

В 70-х годах в СССР было зарегистрировано несколько тысяч международных браков. В 80-х годах это были уже десятки тысяч, а в 90-х, по некоторым данным, только в США из России и СНГ уехали 75 тысяч новоиспеченных невест.