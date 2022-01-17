Почему в Исландии нет комаров

Жители этой страны, если они по каким-то причинам никогда не выезжали за пределы своего государства, комаров видели лишь на картинках в книгах и научно-популярных передачах. В самой Исландии этих вездесущих маленьких кровопийц попросту нет. О том, почему комары не прижились на этом вулканическом острове, читайте в материале "Рамблера".

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Несмотря на то, что страна расположена в зоне арктического климата, который практически идеально подходит для комаров (нет изнуряющей жары, много заболоченных территорий и т.п.), этих назойливых насекомых здесь нет совсем. При этом в соседней Гренландии вполне вольготно чувствуют себя два вида комаров, а в Норвегии зафиксировано целых 28 видов этих кровососущих насекомых.

Точные причины отсутствия комаров в Исландии ученые точно установить пока не сумели. На этот счет выдвигается несколько версий.

Во-первых, специалисты отмечают особенности исландского климата, для которого характерны частые и резкие чередования холода и тепла. В соседних странах личинки комара “зимуют” под слоем льда в виде куколки и с наступлением лета из нее появляется взрослая особь, которая в свою очередь готова производить потомство. В Исландии же этот цикл воспроизводства популяции нарушается из-за крайне переменчивых зим. Частые оттепели (из-за теплого влияния Гольфстрима) сменяются арктическими холодами и метелями. Комары, по мнению некоторых ученых просто не успевают завершить свой жизненный цикл из-за этих условий: водоемы, оттаявшие во время оттепели, слишком быстро замерзают вновь из-за похолодания, не давая возможности насекомым оставить потомство.