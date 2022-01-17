Как правильно: носок или носков

В некоторых словарях оба варианта считаются допустимыми в речи, но это не совсем так. И лингвисты, и методисты пособий по русскому языку для школьников сошлись во мнении: “носок” во множественном числе и родительном падеже употребляется с окончанием -ов. Важно обратить внимание, что это правило касается всех существительных мужского рода с конечным твердым согласным. Или почти всех. Мы не говорим “сапогов”, “ботинков” и “солдатов”. Потому что, как и у большинства правил русского языка, у него есть исключения, их следует запомнить: