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2 часа назад

Как правильно: носок или носков

Если вы задумались, чего полно в вашем шкафу – носок или носков – “Рамблер” расскажет, как говорить (и писать) правильно.

Как правильно: носок или носков
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В некоторых словарях оба варианта считаются допустимыми в речи, но это не совсем так. И лингвисты, и методисты пособий по русскому языку для школьников сошлись во мнении: “носок” во множественном числе и родительном падеже употребляется с окончанием -ов. Важно обратить внимание, что это правило касается всех существительных мужского рода с конечным твердым согласным. Или почти всех. Мы не говорим “сапогов”, “ботинков” и “солдатов”. Потому что, как и у большинства правил русского языка, у него есть исключения, их следует запомнить:

  • сапог – сапог
  • ботинок – ботинок
  • солдат – солдат
  • погон – погон
  • чулок – чулок

Для последней пары школьные педагоги придумали хитрость, которая помогает запомнить правильное окончание: чем короче предмет, тем длиннее слово в родительном падеже и множественном числе. С “носками”, кстати, тоже правило работает и позволяет не углубляться в этимологию слова в надежде запомнить раз и навсегда, как верно говорить.

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