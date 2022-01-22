Итальянская принцесса, которая погибла в концлагере

Судьба принцессы Савойской лишний раз доказывает, что иногда даже королевский титул не может уберечь от страшных испытаний времени. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Wikimedia Wikimedia

Мафальда Мария Елизавета Анна Романа родилась 19 ноября 1902 года в Риме. Принцесса Савойская была второй дочерью короля Италии Виктора Эммануила III и Елены Черногорской. Юная Мафальда отличалась покладистым нравом, в семье ее звали Мути. Мать привила ей страсть к музыке и вообще любовь к искусству. Вместе с матерью и сестрами Джованной, Иоландой и Марией Франческой юная Мути навещала раненных в госпиталях во время Первой мировой войны и на примере матери постигала суть своих обязанностей.

Видео дня

Война разрушила четыре империи и навсегда изменила привычный уклад жизни. Не только аристократия, но и европейские династии были вынуждены считаться с веяниями новой эпохи. Наступало время диктаторов, жестокость которых превосходила деяния всех полководцев и монархов прошлого. Только теперь они были вооружены новейшими достижениями науки — радио многократно усилило мощь государственной пропаганды.

27 октября 1922 года Бенито Муссолини повел своих сторонников в поход на Рим. Король Виктор Эммануил III мог рассчитывать на правительственные войска, но испугался гражданской войны и дворцового переворота. Он встретился с дуче и назначил его премьер-министром Италии. Понимала ли юная Мафальда, что в тот момент ее отец потерял реальную власть, и все они стали марионетками фашистского правительства? Сложно сказать наверняка, но 23 сентября 1925 года принцесса вышла замуж за принца Филиппа Гессенского, ландграфа Гессен-Кассельского. Кстати, его брат Кристофер был женат на сестре принца Филиппа Эдинбургского, супруга Елизаветы II. И Филипп Гессенский, и Кристофер были активными членами НСДАП.

Виктор Эммануил сначала сопротивлялся браку дочери, но его волновала религиозная, а не политическая принадлежность жениха. Филипп был лютеранином, а Мафальда католичкой. Впрочем, очень скоро король передумал — видимо, не без влияния Муссолини.

Первого ребенка принцесса родила в 1926 году, последнего — в 1940 году. Всего у пары было четверо детей, три сына и одна дочь. После того, как Гитлер пришел к власти в Германии Филипп Гессенский стал губернатором провинции Гессен-Нассау. Нацисты не признавали аристократических титулов, хотя и заигрывали с дворянством, но Филипп получил немало чинов из рук новой власти. Мафальда как будто бы разделяла симпатии мужа к нацизму, однако на этот счет нет точных сведений. Возможно, она притворялась ради безопасности детей.

Гитлер даже вручил ей крест как многодетной матери, но в нацистских кругах принцессой были не слишком довольны. Ее независимая манера держаться раздражала, а Гитлер ее не жаловал и даже подозревал в шпионаже на союзников во время войны. В узком кругу фюрер называл Мафальду падалью итальянского королевского дома, несмотря на то, что брак дал возможность Филиппу стать посредником между нацисткой Германией и фашисткой Италией.

В сентябре 1943 года Мафальда уехала в Болгарию, на похороны мужа ее сестры Джованны царя Бориса III. Тот скончался через несколько дней после встречи с Гитлером. Поговаривали, что истинной причиной смерти было отравление, хотя официальной стал инфаркт. Болгарский царь хоть и был союзником несостоявшегося художника, но в мясорубке Второй мировой участвовать не хотел, как и разбираться с местными евреями.

В Болгарии Мафальда узнала о том, что Италия капитулировала перед союзниками, а ее дети получили убежище в Ватикане. Также до принцессы дошли слухи, что ее муж был арестован в Баварии. Мафальда решила вернуться в Рим, к детям, несмотря на то, что ее муж был членом НСДАП, а ее могли объявить врагом в родной стране. 22 сентября 1943 года Мафальда Савойская добралась до Вечного города и обняла детей — кроме старшего, который находился в Германии.

Wikimedia

А на следующий день ее выманили в немецкое посольство под предлогом важного телефонного звонка от мужа, хотя тот уже находился в концлагере Флоссенбюрг. В посольстве принцесса была арестована и отправлена самолетом в Мюнхен, а оттуда в Берлин. Причины ареста называют самые разные: от личной неприязни Гитлера до стремления заставить ее отца Виктора Эммануила действовать в интересах Германии.

В конце концов Мафальду Савойскую отправили в концлагерь Бухенвальд, где поместили в барак №.15 под фамилией фон Вебер. Принцессе запретили раскрывать свою личность другим заключенным. Надзиратели насмешливо звали ее фрау Абеба. Впрочем, итальянские заключенные узнали о том, что в лагере находится их принцесса и проявили солидарность. В частности, итальянский врач оказывал ей медицинскую помощь. По воспоминаниям выживших заключенных, у Мафальды были небольшие привилегии, вроде отдельного барака и еды, которую она будто бы получала со стола коменданта лагеря. Впрочем, принцесса отдавал все, что получала другим заключенным, и сама ела очень мало. Позже выяснилось, что ее соседка, арестованная по религиозным причинам, следила за ней по приказу лагерного начальства.

24 августа 1944 года во время союзной бомбардировки был уничтожен завод боеприпасов в Бухенвальде. Погибли почти четыре сотни заключенных, а Мафальда Савойская получила сильные ожоги. Итальянские врачи, Бруно Пратичелло и Джованни Маркато, находившиеся в лагере, оказали ей первую помощь. Тогда же она сказала им такие слова:

«Я чувствую, что мне будет трудно выздороветь, а вы молоды, вы можете это сделать. Если удача когда-нибудь поможет вам вернуться, сделайте мне подарок. Передайте привет моим детям Маурицио, Энрико, Оттону и Елизавете. Передайте привет всей Италии от Альп до Сицилии».

Потом принцессу отправили в лазарет борделя для немецких офицеров при концлагере. Там она лежала четыре дня, мучаясь от боли, пока у нее не развилась гангрена — тогда ей ампутировали руку. После операции ее просто бросили в одной из комнат притона без всякой помощи. Не приходя в сознание, Мафальда Савойская умерла от обширного кровотечения 27 августа 1944 года. Позже итальянские исследователи утверждали, что принцессе намеренно дали умереть.

Ее муж Филипп Гессенский некоторое время находился в одиночной камере концлагеря Флоссенбюрг, а в апреле 1945 года был переведен в Дахау. Его обвиняли в том, что он участвовал в свержении Муссолини, так как его тесть Виктор Эммануил в июле 1943 года подписал приказ об аресте дуче.