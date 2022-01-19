Как два лабрадора разорили пиратов

Есть собаки, которые ищут наркотики, бомбы, людей. А в США готовили щенков, умеющих обнаруживать тайники контрабандистов-производителей нелегальных дисков. “Рамблер” расскажет историю двух лабрадоров, за чьи головы малазийские пираты установили награду.

Американская ассоциация кинематографистов и Федерация против кражи авторских прав искали решение проблемы: как перекрыть трафик распространения пиратских компакт- и DVD-дисков? Его нашли кинологи. Они обучили двух собак-ищеек находить эти диски. Дело в том, что при их производстве используются смолы и поликарбонаты, которые делают запах узнаваемым.

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Решение понравилось. Расчет был прост: такие сотрудники, как правило, обходятся дешевле и не требуют постоянного повышения зарплаты. И хотя на восьмимесячное обучение Лаки и Фло потратили 17000 долларов, ущерб от действий контрабандистов, например, в 2005 году измерялся миллиардами.

Поскольку большой процент пиратских продуктов ввозился и вывозился через аэропорты Хитроу и Станстед, в 2006 году лабрадоры Лаки и Фло приступили к службе в Великобритании. Но совсем скоро их ждала новая командировка – в Азию.

Малайзия являлась одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров нелегальных фильмов. Обученных собак-ищеек передали властям этой страны во временное пользование. Благодаря хвостатым помощникам удалось найти два миллиона пиратских дисков – Лаки и Фло учуяли тайник за фальшивой стеной в здании, за которым была установлена слежка. Затем полиция произвела 26 арестов по этому делу.

Контрабандисты не могли простить потерю 2,8 миллионов долларов прибыли. Международные криминальные авторитеты приказали напасть на лабрадоров, назначив награду за их головы. Но информация быстро попала в полицию, собак спрятали в надежном месте. И наградили почетными медалями – за успехи на службе.

Лабрадоры Лаки и Фло стали звездами обучающего курса для детей, выпущенного Американской ассоциацией кинематографистов и газетой Weekly Reader. В нем школьникам рассказывали о краже авторских прав и различных формах пиратства, о том, как найти поддельные DVD, о последствиях нелегального распространения фильмов и, самое главное, почему защита авторских прав важна для самих пользователей.