Зачем римляне продавали и выбрасывали своих детей

Выбрасывание, продажа и даже умерщвление детей на протяжении столетий считалось обычным явлением. Избавляться от детей тем или иным образом было разрешено отцу семейства римским правом. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Когда отец семейства не принимал новорожденного ребенка, младенец в ту же минуту лишался права остаться в родительском доме и быть гражданином. После этого дети могли попасть в другие семьи, которые не могли иметь детей, но чаще всего они погибали. Бывало, что отец продавал своих детей на усыновление или в рабство.
Согласно положению, зафиксированному в 5-ом в. до н.э. в Законах 12 таблиц, отец мог три раза продавать собственного сына в кабалу, после чего терял власть над ним. А иногда новорожденные использовались в качестве возмещения какого-либо ущерба или для погашения долга.
Кроме этого, отцу семейства разрешалось оставить ребенка на улице в публичном месте. Известно, что чаще всего детей оставляли у так называемой Молочной колонны. В этом случае "брошенки" либо гибли, либо становились рабами, либо были подобраны другим семейством.
Обычно родители избавлялись от тех детей, которые рождались с серьезными отклонениями. На протяжении долгого времени такое право сохранялось и в Византии. А законодательство Юстиниана в XI веке дозволяло продажу своих детей в случае крайней бедности.