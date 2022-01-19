Зачем римляне продавали и выбрасывали своих детей

Выбрасывание, продажа и даже умерщвление детей на протяжении столетий считалось обычным явлением. Избавляться от детей тем или иным образом было разрешено отцу семейства римским правом. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Когда отец семейства не принимал новорожденного ребенка, младенец в ту же минуту лишался права остаться в родительском доме и быть гражданином. После этого дети могли попасть в другие семьи, которые не могли иметь детей, но чаще всего они погибали. Бывало, что отец продавал своих детей на усыновление или в рабство.

Согласно положению, зафиксированному в 5-ом в. до н.э. в Законах 12 таблиц, отец мог три раза продавать собственного сына в кабалу, после чего терял власть над ним. А иногда новорожденные использовались в качестве возмещения какого-либо ущерба или для погашения долга.

Кроме этого, отцу семейства разрешалось оставить ребенка на улице в публичном месте. Известно, что чаще всего детей оставляли у так называемой Молочной колонны. В этом случае "брошенки" либо гибли, либо становились рабами, либо были подобраны другим семейством.