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4 часа назад

Зачем шотландцы носили кольчугу на ягодицах

Если вы думаете, что кольчуга – это доспех, который надевали рыцари и воины для защиты в бою, то это не всегда было так. “Рамблер” расскажет о том, где еще применялась кольчуга.

Зачем шотландцы носили кольчугу на ягодицах
Фото: Кадр из сериала "Чудотворцы: Темные века"Кадр из сериала "Чудотворцы: Темные века"

“Ягодичная кольчуга” – разговорный термин нас сленге 17 века, применимый к шотландскому Закону для бедных. Он был введен в 1595 году. Это не доспех в основном его значении. А штраф, который взимался с простых людей за половые сношения вне брака (в том числе с блудницами).

В то время строгие пресвитерианские (одно из направлений протестантизма) суды Шотландии отвечали за обеспечение нравственного поведения людей. И этот штраф был их попыткой обеспечить целомудрие, одновременно наказывая прелюбодеев и блудников.

До появления штрафа любой, кого буквально поймали на месте преступления, обычно наказывался тем, что его заставляли сесть на “табурет покаяния” в их местной церкви. А оплата “ягодичной кольчуги” в чем-то смягчила это наказание, позволив преступнику избежать публичного унижения и, таким образом, остаться анонимным.

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