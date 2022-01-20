Зачем Геббельс убил своих детей

Йозеф Геббельс был одним из известнейших политиков и ближайшим другом и соратником Адольфа Гитлера. Геббельс был одной из главных ключевых фигур Второй мировой войны, так как с 1926 года являлся начальником пропаганды НСДАП (Национал-социалистической немецкой рабочей партии) и благодаря ему она стала популярной и получила распространение на территории Германии. Он и его жена свято верили в то, что Третий Рейх станет империей и будет управлять миром. Однако человеческое сострадание им было чуждо, ведь история их семьи оказалась очень трагичной. О том, почему он решил убить своих детей — в материале “Рамблера”.
Магда была замужем еще до знакомства с Геббельсом, но разочаровалась в этом браке. После развода она вступила в ряды НСДАП. Толчком к этому стал съезд партии и речь молодого партийного активиста Йозефа Геббельса. Девушка быстро сделала карьеру в партии и доросла до помощницы Геббельса. Вскоре они зарегистрировали свои отношения, а свидетелем на их свадьбе был Адольф Гитлер, который позже любил проводить время в обществе семьи Геббельсов. Фюрер был в хороших отношениях с супругами и их детьми.
Магда, как и ее супруг, свято верила в идеологию национал-социалистической немецкой партии. Ее энтузиазм вырос после начала Второй мировой войны. Она занималась обширной пропагандой, работала в ведомстве, путешествовала и поддерживала войска. У нее была особая миссия: она по-женски поддерживала вдов, чьи мужья погибли на войне. Ее называли “неофициальным представителем режима”, так как она имела авторитет у женщин всей страны. Ей писали письма и спрашивали совета в отношениях, ведении быта и воспитании детей.
Магда также состояла в близких отношениях с Гитлером, была одной из немногих его подруг. Когда становилось известно о романах на стороне, которые заводил Йозеф, Гитлер поддерживал Магду в этом вопросе и проводил разговоры со своим другом на тему отношений с женщинами и взаимопониманием в браке. Магда, в свою очередь, тоже имела романы на стороне, но супруги быстро примирились под напором Адольфа Гитлера.
Несмотря на то, что Магда и Йозеф были любящими родителями, большую часть своей жизни они посвятили работа в НСДАП и следованию гитлеровской идеологии и пропаганде. У них было семеро детей, которые родились в период с 1921 по 1940 годы. Имя каждого ребенка начиналось на латинскую букву H в честь Гитлера (Hitler): Харальд, Хельга, Хильдегард (Хильда), Хельмут, Хольдина, Хедвиг и Хайдрун. Самый старший сын Харальд под конец войны находился в лагере военнопленных в Северной Африке и стал единственным из четы Геббельсов, кто остался в живых.
В конце апреля Магда написала старшему сыну письмо со страшным содержанием, которое он получил только в августе:
“Мир, который придет после фюрера, не стоит того, чтобы в нем жить. Поэтому я и беру детей с собой, уходя из него. Жалко оставить их в той жизни, которая наступит. Милостивый Бог поймет, почему я решила сама взяться за свое спасение”
Позже историкам удалось восстановить хронологию событий. Изначально Геббельсы планировали убить своих детей еще до смерти Гитлера, но в 1 мая 1945 года они получили известие о смерти фюрера и решились лишить себя и детей жизни. В этот момент они находились в бункере Гитлера, уложили детей спать. Магда сказала им, что сейчас к ним придет их семейный врач и “сделает вам укол, который делают детям и настоящим солдатам”. В комнату вошел их стоматолог Гельмут Кунц и сделал детям инъекции морфия. После этого Магда должна была дать им цианистый калий, но не смогла, поэтому попросила стоматолога. Кунц, потерявший детей во время авианалета, отказался. Тогда эту миссию доверили хирургу Людвигу Штумпфеггеру. Он стал единственным, кто остался в живых после событий того дня.