Зачем Геббельс убил своих детей

Йозеф Геббельс был одним из известнейших политиков и ближайшим другом и соратником Адольфа Гитлера. Геббельс был одной из главных ключевых фигур Второй мировой войны, так как с 1926 года являлся начальником пропаганды НСДАП (Национал-социалистической немецкой рабочей партии) и благодаря ему она стала популярной и получила распространение на территории Германии. Он и его жена свято верили в то, что Третий Рейх станет империей и будет управлять миром. Однако человеческое сострадание им было чуждо, ведь история их семьи оказалась очень трагичной. О том, почему он решил убить своих детей — в материале “Рамблера”.

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Йозеф и Магда

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Магда была замужем еще до знакомства с Геббельсом, но разочаровалась в этом браке. После развода она вступила в ряды НСДАП. Толчком к этому стал съезд партии и речь молодого партийного активиста Йозефа Геббельса. Девушка быстро сделала карьеру в партии и доросла до помощницы Геббельса. Вскоре они зарегистрировали свои отношения, а свидетелем на их свадьбе был Адольф Гитлер, который позже любил проводить время в обществе семьи Геббельсов. Фюрер был в хороших отношениях с супругами и их детьми.

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Идеология НСДАП

Магда, как и ее супруг, свято верила в идеологию национал-социалистической немецкой партии. Ее энтузиазм вырос после начала Второй мировой войны. Она занималась обширной пропагандой, работала в ведомстве, путешествовала и поддерживала войска. У нее была особая миссия: она по-женски поддерживала вдов, чьи мужья погибли на войне. Ее называли “неофициальным представителем режима”, так как она имела авторитет у женщин всей страны. Ей писали письма и спрашивали совета в отношениях, ведении быта и воспитании детей.

Магда также состояла в близких отношениях с Гитлером, была одной из немногих его подруг. Когда становилось известно о романах на стороне, которые заводил Йозеф, Гитлер поддерживал Магду в этом вопросе и проводил разговоры со своим другом на тему отношений с женщинами и взаимопониманием в браке. Магда, в свою очередь, тоже имела романы на стороне, но супруги быстро примирились под напором Адольфа Гитлера.

“Мир после фюрера не стоит того, чтобы в нем жить”

Несмотря на то, что Магда и Йозеф были любящими родителями, большую часть своей жизни они посвятили работа в НСДАП и следованию гитлеровской идеологии и пропаганде. У них было семеро детей, которые родились в период с 1921 по 1940 годы. Имя каждого ребенка начиналось на латинскую букву H в честь Гитлера (Hitler): Харальд, Хельга, Хильдегард (Хильда), Хельмут, Хольдина, Хедвиг и Хайдрун. Самый старший сын Харальд под конец войны находился в лагере военнопленных в Северной Африке и стал единственным из четы Геббельсов, кто остался в живых.

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В конце апреля Магда написала старшему сыну письмо со страшным содержанием, которое он получил только в августе:

“Мир, который придет после фюрера, не стоит того, чтобы в нем жить. Поэтому я и беру детей с собой, уходя из него. Жалко оставить их в той жизни, которая наступит. Милостивый Бог поймет, почему я решила сама взяться за свое спасение”