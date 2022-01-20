Зачем немцы кладут монету в пиво

Обычно монеты выступают в качестве средства платежа, но иногда им находят и другие, порой весьма неожиданные способы применения. О некоторых из них читайте в материале "Рамблера".
Самый, наверное, известный способ применения монет не по прямому назначению. Помочь принять какое-то решение, выбрать ворота футбольным командам, задать очередность каким-то действиям — всему этому поможет подкинутая и вновь пойманная монетка. Достаточно лишь выбрать сторону, которой она должна повернуться при приземлении.
Рожденные и жившие в Советском Союзе наверняка помнят, как им к ушибу советовали приложить медный пятак. Монета использовалась для того, чтобы не было синяка. Кстати, способ работал: ведь о некоторых лечебных свойствах меди известно с давних времен.
В немецких пивных часто можно было увидеть, как посетители клали монетку в стакан с пивом. Таким образом проверялось качество напитка: если монета не тонула, а удерживалась на пене, значит пиво хорошее, сваренное по правилам, в противном случае, когда монета опускалась на дно, становилось понятно, что пивовары не совсем добросовестно выполнили свою работу.
В 1954 году был отлит необычный колокол, который стал памятником жертвам атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Он был изготовлен из монет, которые специально для его отливки собирали дети из 60 стран мира.
В некоторых странах монеты использовали вместо весовых гирек. В СССР, например, одна копейка весила ровно 2 грамм, две копейки - два грамма, три копейки - три, а пятак - ровно 5 граммов. А в Доминиканской республике монетки иногда используют как гирьки до сих пор. На монетах в 10 центов рядом с номиналом даже порой обозначают для удобства их вес - 2,5 грамма.