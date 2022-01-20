Зачем немцы кладут монету в пиво

Обычно монеты выступают в качестве средства платежа, но иногда им находят и другие, порой весьма неожиданные способы применения. О некоторых из них читайте в материале "Рамблера".

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Орел или решка

Самый, наверное, известный способ применения монет не по прямому назначению. Помочь принять какое-то решение, выбрать ворота футбольным командам, задать очередность каким-то действиям — всему этому поможет подкинутая и вновь пойманная монетка. Достаточно лишь выбрать сторону, которой она должна повернуться при приземлении.

Монета-"лекарь"

Рожденные и жившие в Советском Союзе наверняка помнят, как им к ушибу советовали приложить медный пятак. Монета использовалась для того, чтобы не было синяка. Кстати, способ работал: ведь о некоторых лечебных свойствах меди известно с давних времен.

Монета в пиве

В немецких пивных часто можно было увидеть, как посетители клали монетку в стакан с пивом. Таким образом проверялось качество напитка: если монета не тонула, а удерживалась на пене, значит пиво хорошее, сваренное по правилам, в противном случае, когда монета опускалась на дно, становилось понятно, что пивовары не совсем добросовестно выполнили свою работу.

Колокол из монет

В 1954 году был отлит необычный колокол, который стал памятником жертвам атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Он был изготовлен из монет, которые специально для его отливки собирали дети из 60 стран мира.

Монеты-"весы"