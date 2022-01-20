Почему в первые годы после войны в СССР была такая низкая рождаемость

Вторая мировая война закончилась победой Советского Союза. Казалось бы, всё должно было пойти в рост, включая рождаемость. Но реальность была гораздо проще и печальней.

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Жить не стало лучше и веселее

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Потери СССР в той войне до сих пор являются предметом дискуссии историков и политиков. Архивы ЗАГСов дают 169 млн человек на 1 января 1946 года, ЦСУ насчитало в СССР 191,7 млн за 1940 год. Журнал American Sociological Review уже в 1948 году оценил советские потери в войне в 26,5 млн человек. Остановимся на цифре в 20-27 миллионов человек, основная часть из которых были гражданским населением. Погибло не только много мужчин и женщин детородного возраста, но и детей, что вызвало эффект «демографической ямы». Сюда следует приплюсовать сотни тысяч фронтовиков, вернувшихся ранеными и умерших в первые послевоенные годы, не успев дать новую жизнь. По переписи 1959 года на 1000 женщин приходился 641 мужчина, пишет журнал Высшей школы экономики «Демоскоп Weekly». Причём гендерный перекос в РСФСР был выше, чем в Белоруссии, Украине и Прибалтике вместе взятых, хотя они побывали под нацистской оккупацией целиком, тогда как у России под немцем было не больше трети территорий.

Жить в стране-победителе было непросто, в частности, в 1945-1946 годах продовольствия, особенно хлеба, не хватало. Немногие в таких условиях решатся заводить детей. Отмена карточек в 1947 году мало помогла — это был жест более символический.

Как ни парадоксально, на невысокую рождаемость влияли и стройки, развернувшиеся по всему СССР для ликвидации последствий Великой отечественной войны. Люди просто не чувствовали укорененности, не строили планы на ближайшее будущее, ведь сегодня они здесь, а завтра могут быть переброшены в другой конец страны.

Кривая рождаемости ползет вниз

Исследователь Николай Савченко изучил данные по рождаемости в СССР в сороковые годы. В последний предвоенный год было 20,1 новорождённых на 1000 человек населения. В следующем году - 17,53 на тысячу. Резко рождаемость падает в 1942 году, до 11,99 новорождённых. И в 1943-м достигнута самая низкая отметка в войну — на 1000 населения родилось 8,6 человек. В 1946 году зафиксировано 17,12 новорождённых на тысячу, но послевоенная рождаемость так и не достигла предвоенных значений, отмечает Савченко.