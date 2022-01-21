Какой народ понес в Гражданскую войну самые страшные потери

Подсчёт потерь народов России во время революции и гражданской войны всегда вызывает огромные трудности из-за отсутствия систематического учёта населения в это время и исчезновения многих документов. В силу этого можно относительно точно оценить только общие демографические потери. При этом сложно отделить потери, вызванные революцией и гражданской войной, от потерь, причинённых Первой мировой войной, так как оба периода частично перекрываются. Ещё труднее подсчитать, сколько жертв приходится на долю конкретного народа.

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Общие потери

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Обычно приводят такие цифры потерь населения бывшей Российской империи. Убито и умерло от ран в ходе военных действий – 2,5 млн., в результате террора всех сторон погибло 2 млн., умерло от голода и эпидемий 6,5 млн. человек, ещё 2 млн. эмигрировало. Общие потери – 12,5 млн. Эти цифры, а особенно их распределение по родам смерти, во многом произвольны, их точность подсчёта не выдерживает никакой критики.

В исследовании, подготовленном под редакцией кандидата военных наук, генерала Г.Ф. Кривошеева в 2001 году («Россия и СССР в войнах ХХ века»), общее количество боевых потерь Красной армии убитыми и умершими от ран в 1918-1920 гг. исчисляется в 250 тыс., в 1921-1922 г. – 25 тыс. Весьма возможно, что не все погибшие были учтены, особенно в самом начале гражданской войны. Но учитывая, что боевые действия были до лета 1918 года малоинтенсивны, вряд ли общее число убитых в боях красноармейцев превышало 300 тыс. Поскольку нет оснований считать, что потери антибольшевистских армий могли быть существенно больше, то корректно взять общую цифру их боевых потерь такой же, то есть 300 тысяч, а всех вместе – 600 тысяч.

Это, конечно, не считая тех, кто был убит «в порядке террора», а также невооружённого гражданского населения. Но сколько было уничтожено мирного населения, сколько умерло от голода и болезней, сколько эмигрировало – можно оценить только косвенно. Самое главное, что мы не знаем, от какой исходной численности отталкиваться.

К 1914 году на территориях, составивших в 1920-е годы СССР (то есть без Польши, Финляндии, Прибалтики, Западной Белоруссии, Волыни и Бессарабии, но с учётом Хивы и Бухары), проживало примерно 142-143 млн. человек. Однако в 1914-1915 гг. часть (какая – неизвестно) населения оставляемых русской армией областей была эвакуирована вглубь страны. Сколько-то (опять же неизвестно) людей эмигрировало из России в ходе гражданской войны. Первая всесоюзная перепись населения 1926 года насчитала 147 миллионов человек. Из сравнения этих показателей, учитывая довоенный демографический прирост, обычно и исходят, оценивая общую убыль населения от неестественных причин в 1917-1922 гг. от 11 до 15 млн. Сколько из этих миллионов приходятся на долю погибших и умерших, а сколько на долю эмигрировавших, неизвестно.

Русские

Но для России потерей будет считаться любая убыль населения. Понятно, что самый многочисленный народ империи – русские – (великорусы до 1917 г.) понёс и наибольшие абсолютные численные потери. Мы не можем в точности оценить, были эти потери в процентном отношении к численности народа выше или ниже общероссийских, однако общие соображения позволяют думать, что они были, во всяком случае, не ниже. Также нет возможности оценить долю русских в населении империи в 1914 году, поэтому придётся взять за основу их долю в 1897 году, когда она составляла 44,35%. В таком случае общая численность русских в 1914 году была 73,5 млн. Беря показатель потерь по максимуму в 10% населения, то погибшими и эмигрировавшими русские в России потеряли за годы революции и гражданской войны 7-7,5 млн. человек.

Украинцы

Гражданская война в Украине отличалась большей интенсивностью по сравнению с большинством других регионов распавшейся империи. Это позволяет предполагать, что демографические потери здесь могли быть выше, чем в среднем по империи, но подсчёт конкретных цифр затруднён. Можно сравнить с потерями русских. В 1926 году численность русских в СССР составляла 77,8 млн., то есть по сравнению с 1914 годом русских стало больше на 5,9%. Численность украинцев за этот период уменьшилась с 29,5 млн. до 29,2 млн. С учётом того, что примерно полтора миллиона украинцев жило в отошедшей к Польше части Волынской губернии и 600 тысяч в отошедшей к Румынии Бессарабии, общая численность украинцев в границах СССР возросла за эти 12 лет на 6,1%. Принимая во внимание неизбежные погрешности при подсчёте, можно констатировать, что относительные потери украинцев за 1917-1922 гг. были не меньше, чем у русских. А скорее всего больше, чем у русских за вычетом казаков.

Казакѝ

Казаки стали этнической группой, подвергшейся большевиками целенаправленному истреблению на основании декрета ВЦИК о «расказачивании» от 24 января 1919 года. В литературе называются самые разные цифры жертв этого террора, разнящиеся на два-три порядка. Следует учитывать, что значительная часть казаков эмигрировала вместе с белыми армиями, а также, что степень расказачивания в разных казацких областях была неодинаковой. По подсчётам эмигрантского историка и демографа М.С. Бернштама («Стороны в гражданской войне», 1979), численность донского казачества в России в результате гражданской войны сократилась на 70%. Учитывая, что до революции было полтора миллиона донских казаков, погибло и эмигрировало в общей сложности не менее миллиона. Донское казачество подверглось наибольшему геноциду со стороны большевиков. Общие же демографические потери всего российского казачества в гражданской войне вполне могут приближаться к часто называемой в связи с расказачиванием максимальной цифре 2 миллиона из общего числа казаков перед революцией 4 миллиона.

Евреи

Электронная еврейская энциклопедия указывает, что жертвами погромов в 1917-1920 гг. (практиковавшихся в основном на Украине петлюровцами и деникинцами) стали более 100 тысяч евреев, ещё несколько десятков тысяч евреев за это время эмигрировали. Вместе с тем, если в 1914 году, по оценке, в Российской империи жило около 4 млн. евреев, то в 1926 году в СССР – 2,6 млн. Однако надо учесть, что в состав СССР не вошли регионы империи, где жила основная масса её еврейского населения – Польша, Прибалтика, Западная Белоруссия, Бессарабия. Немало евреев эмигрировало из СССР уже в начале 1920-х годов.

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