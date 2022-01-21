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1 час назад

Американцы рассказали о шоке во время пребывания в России

Иностранные пользователи Reddit рассказали, что вызывало у них шок во время поездок в Россию.

Американцы рассказали о шоке во время пребывания в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Пользователь под ником hockeyloogy признался, что его поразили трубы, торчащие из стен в ванных комнатах. Позже он выяснил, что в России их используют в качестве сушилки. Его также поразили российские санатории. Он провел в одном из них две недели и не мог поверить, насколько та дешево.

Для пользователя ChunkySoup93 стало неожиданностью, что в России непопулярны сухие завтраки. Раньше он был уверен, что их едят по всему миру. Еще американца впечатлило спокойствие и расслабленность петербургских водителей.

«Возможно, в Москве иначе, но в Петербурге мне казалось, что за рулем все безумны, — вспоминает он. — Но после нескольких поездок на автомобиле понял, что они просто меньше напрягаются».

Пользователь ewigedunkelheit17 удивился тому, насколько московские кассиры не любят крупные купюры. В некоторых случаях они отказывались брать деньги, чтобы не искать сдачу.

«Вероятно, в США такое тоже может случиться, но это определенно не обычное дело», — утверждает он.

Ранее мы рассказывали, почему россиянка пожаловалась на отечественных мужчин.

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