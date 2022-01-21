Почему Рузвельт верил в дружбу между США и СССР

В феврале 1945 года в Крыму состоялась историческая встреча лидеров государств «большой тройки». Среди участников: глава СССР Иосиф Сталин, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и президент США Франклин Рузвельт. Именно здесь союзники договорились создать Организацию объединенных наций. Автором этой идеи был президент Рузвельт. Спустя два месяца после вышеупомянутой конференции на 64-м году жизни 32-й президент США внезапно скончался. Почему американцы называли Рузвельта «спасителем нации»? Как ему удалось превратить США в великую мировую державу? И почему он верил в возможность мирного сосуществования Америки и Советского Союза? Ответы на эти вопросы будем искать вместе с новым документальным проектом телеканала «История»: «Вожди народов».

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Черный вторник и крах американской экономики

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Нью-Йорк. 20-е годы прошлого века. Центральные площади города утопают в пульсирующих огнях иллюминации. В городе небоскребов, банков и вызывающей роскоши жизнь не замирает ни на миг. Состоятельные американцы совсем недавно пересели с конных повозок за руль автомобиля. Бурно развивалась гражданская авиация. Взметнувшиеся в небо над Манхеттеном первые небоскребы стали символами эпохи процветания. Американцы называли это время «ревущими двадцатыми». Многие верили, что оно не закончится никогда. Все изменилось во вторник 29 октября 1929 года. В этот день на Нью-Йоркской бирже были за бесценок проданы миллионы акций. Ценные бумаги, которые днем ранее торговались по 30-40 долларов, рухнули до мизерных значений в несколько центов. В одночасье активы крупнейших американских корпораций сократились на огромную по тем временам сумму – 30 миллиардов долларов. Это было больше, чем все расходы Соединенных Штатов в годы Первой мировой войны. Этот день американские газеты назовут «черным вторником». Биржевая лихорадка потянула на дно всю экономику страны. Разорились 5 тысяч банков. 9 миллионов человек лишились всех своих сбережений. Были закрыты сотни заводов. Каждую неделю около ста тысяч человек теряли работу. Президент США Герберт Гувер уверял американцев, что это временные трудности. Но шли месяцы, и ситуация только ухудшалась.

Предвыборная кампания и первые победы

На президентских выборах 1932 года разгорелись нешуточные страсти. Среди кандидатов в президенты неожиданно громко заявил о себе 50-летний губернатор штата Нью-Йорк Франклин Делано Рузвельт. Он первым из американских политиков заговорил о «забытом человеке». Так он называл обездоленных американцев, которых государство практически бросило на произвол судьбы. Предвыборная кампания Рузвельта стала сенсацией не только для его сторонников, но и для конкурентов. Будучи инвалидом-колясочником, он лично побывал в 18 штатах и проехал на поезде 20 тысяч километров.

Предвыборный лозунг Рузвельта гласил:

«Я прошу вашей помощи не только для того, чтобы получить голоса, но для того, чтобы победить в этой борьбе за возвращение Америки её народу».

На выборах Рузвельт одержал уверенную победу. 4 марта 1933 года в Вашингтоне на террасе Капитолия состоялась торжественная инаугурация нового президента. Обращаясь к нации, Рузвельт сказал:

«Сейчас самое время говорить правду, всю правду, открыто и смело. И нам нет нужды уклоняться от честного взгляда на сегодняшнюю ситуацию в нашей стране. Однако восстановление требует не только нравственных перемен. Страна просит действий, и действий немедленных»

Историческая справка:

Франклин Делано Рузвельт родился 30 января 1882 года в семье богатого нью-йоркского предпринимателя. Его отец – Джеймс Рузвельт – владел акциями угольных и транспортных компаний. В юности Франклин получил хорошее домашнее образование. Окончив юридический факультет Гарвардского университета, он устроился на работу в одну из крупных адвокатских фирм Нью-Йорка. Юноша мечтал стать известным политиком. Он восхищался своим дальним родственником по отцу – действующим в то время президентом США Теодором Рузвельтом. В 1910 году благодаря семейным связям, богатству и громкой фамилии Франклин был избран сенатором в законодательное собрание штата Нью-Йорк. Местные газеты прозвали амбициозного и державшегося надменно юношу «римским патрицием».

Политическая карьера Рузвельта развивалась стремительно. В 1913 году он стал помощником военно-морского министра. В годы Первой мировой войны Рузвельт настаивал, что Америке следует создать мощный океанский флот, который будет контролировать половину земного шара. После войны Рузвельт впервые принял участие в президентских выборах. Он объехал 20 штатов, произнося по 13 речей в день. Но, вопреки ожиданиям Франклина, американцы отдали свои голоса не за него, а за республиканца Герберта Гувера.

11 марта 1921 года успешного и полного сил Франклина Рузвельта настигла страшная трагедия. В этот день он отдыхал с семьей на острове Кампобелло. Франклин ловил рыбу и купался в ледяной океанской воде. Утром он не смог подняться с постели. Диагноз врачей звучал как приговор. Полиомиелит. У 39-летнего Франклина полностью парализовало нижнюю часть тела, была нарушена работа почек, кишечника, отказывали руки. Рузвельту потребовались годы, чтобы научиться жить с этой болезнью. Он передвигался на костылях и водил специальный автомобиль на ручном управлении. Во время публичных выступлений будущий президент надевал на ноги стальные опоры, спрятанные под брюками. В них он мог стоять, выступать и даже жестикулировать одной рукой, в то время как другой был вынужден постоянно держаться за трибуну. Став президентом, Рузвельт запретил снимать себя на фото и кинокамеру в инвалидном кресле. Его инвалидность была хорошо известна американскому народу и в этой стране, где так ценят силу, тем не менее поддерживали своего руководителя, не обращая особого внимания на этот его физический недостаток. В 1928 году Франклин Рузвельт стал губернатором штата Нью-Йорк. Это был большой политический успех. В Нью-Йорке находились крупнейшие фабрики и банки страны, через его порты проходила треть всего торгового оборота Соединенных Штатов. Став губернатором, Рузвельт заявил, что не собирается защищать интересы крупных корпораций и банкиров. Бюджет штата он использовал для электрификации ферм, озеленения пустошей и строительства дорог. Это был тонкий политический маневр. Нью-Йоркские магнаты недолюбливали нового губернатора, зато народ его просто обожал. С началом Великой депрессии работы лишились 12 миллионов американцев. Это была четверть всего работающего населения США. К 1932 году промышленное производство сократилось в два раза. Многие сомневались, что американский капитализм сможет выжить. В это тяжелое время Рузвельт начал выплачивать государственные пособия всем неимущим и безработным в своем штате. Молва о благородном и гуманном нью-йоркском губернаторе быстро разлетелась по всей стране. Для пропаганды своих идей Рузвельт использовал радио и только что появившееся звуковое кино. В 1930 году по его заказу был снят первый в мире звуковой документальный фильм «Отчет Рузвельта».

Начало президентской карьеры

Став президентом США, Рузвельт приступил к реформам. Свою программу он назвал «новый курс». Отныне государство отказывалось от роли «ночного сторожа» и стало напрямую регулировать национальную экономику. В США началось грандиозное строительство дорог, мостов, парков и электростанций. Эти стройки обеспечили работой 8 миллионов человек. Всего было возведено около четырехсот тысяч объектов. На предприятиях введены так называемые «кодексы честной конкуренции» – соглашения, которые гарантировали минимальную зарплату рабочих, выплату пенсий по старости и пособий по инвалидности.

На проведение реформ были выделены огромные деньги. Чтобы пополнить казну, Рузвельт отменил непопулярный в штатах «сухой закон» и обложил производителей алкоголя высокими налогами. «Новый курс» Рузвельта практически сразу принес зримые плоды. Уже в 1934 году валовый национальный продукт был на четверть больше, чем в предыдущем. К 37-му году безработица в стране снизилась в два раза. Рузвельт быстро покорил сердца своих сограждан. С первых дней президентства он завел традицию регулярных выступлений по радио. Он сидел у камина и словно обращался напрямую к каждому отдельно взятому американцу. Такие радиопередачи длились около 40 минут и получили название «беседы у камина». Они выходили раз в несколько месяцев на протяжении всего президентства Рузвельта.

Тем временем ситуация в мире становилась все более тревожной. В 1933 году канцлером Германии стал Адольф Гитлер. Он начал подготовку страны к реваншу за тяжелое поражение немцев в Первой мировой войне. Неспокойно было и на Дальнем Востоке. Японские войска оккупировали Манчжурию и вторглись в юго-восточный Китай. Столетиями Вашингтон не вмешивался в конфликты за пределами американского континента, но теперь опасности, грозившие Америке, казались все более реальными. Армия и флот США уступали по совокупной мощи вооруженным силам великих держав. Рузвельт решил немедленно увеличить численность армии и создать «флот двух океанов», главное место в котором отводилось авианосцам – огромным плавучим аэродромам, на каждом из которых могло разместиться до 90 самолетов. Военная реформа была проведена вовремя. 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война.

С первых дней войны США объявили о безусловной поддержке Великобритании и британского народа. В августе 1941 года премьер-министр Уинстон Черчилль встретился с Рузвельтом у берегов острова Ньюфаундленд. Здесь они подписали Атлантическую хартию. Это соглашение положило начало мировой антигитлеровской коалиции. Рузвельт предложил своим союзникам экономическую и военную помощь. Он подписал закон о ленд-лизе – поставках вооружений, боеприпасов и ресурсов в страны, воюющие с Гитлером. Закон предусматривал, что военная техника, уничтоженная в бою, не подлежала оплате. Остальные товары следовало оплатить только после завершения войны. В апреле 1941 года караваны судов с танками, самолетами и боеприпасами в сопровождении линкоров и эсминцев отправились к берегам Британии. Летом 1941 года, после вторжения нацистской Германии в Советский Союз, программа ленд-лиза была распространена и на СССР.

Нападение на Перл-Харбор и Вторая мировая война

Рано утром 7 декабря 1941 года японская авиация неожиданно атаковала американскую военно-морскую базу Перл-Харбор. За считанные часы было затоплено пять линкоров. На аэродромах сгорели 349 самолетов. В одночасье США лишись фактически всего тихоокеанского флота. Японцы атаковали американские и английские базы на островах Гуам, Мидуэй, на Филлипинах и в Британской Малайе. 8 декабря Рузвельт выступил в конгрессе. Нападение на Перл-Харбор он назвал «днем позора». С этого момента США вступили во Вторую мировую войну. Поначалу Соединенные Штаты охватили панические настроения. Жители западного побережья готовились к нападению японских подлодок. Ходили слухи о высадке вражеского десанта в Калифорнии.

6 января 1942 года, спустя месяц после нападения на Перл-Харбор, президент провозгласил «Программу победы». Его план предусматривал производство сотен тысяч танков, самолетов и военных кораблей. Весь частный капитал был поставлен под государственный контроль. В короткий срок было построено 1600 новых военных заводов. Число рабочих выросло в три раза и достигло 15 миллионов человек. К лету 42-го года объем производства оружия в два раза превысил довоенный уровень. Экономика США процветала. Две трети американцев получили постоянную работу и хорошую зарплату. Поставки продуктов питания в Европу в два с половиной раза повысили доходы американских фермеров. Впечатляющих результатов достигли предприятия Форда, где массово применялись конвейеры. Один только завод в городе Уиллоу-Ран производил рекордные сто самолетов в день. Посетивший это предприятие Черчилль был настолько потрясен, что заявил: «Если бы Гитлер увидел Уиллоу-Ран, он тут же перерезал бы себе горло». Благодаря Рузвельту американцы стали мировыми лидерами в области атомного оружия. В 1939 году президент получил письмо от Альберта Эйнштейна, в котором ученый сообщал о том, что немцы ведут разработку нового сверхоружия с использованием урана. Рузвельт распорядился немедленно начать работы в этом направлении. Уже в августе 1945 года американцы сбросили первые атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.

Война потребовала от Рузвельта максимального напряжения сил. Он много ездил по стране, инспектировал военные заводы и армейские лагеря. В стенах хорошо охраняемого Белого дома он ежедневно принимал чиновников, журналистов и дипломатов. Минуты отдыха президент посвящал любимому хобби – коллекционированию марок и старинных географических карт. Рядом с ним всегда была жена Элеонора, в браке с которой Франклин прожил почти 40 лет. У них была дочь и пятеро сыновей, каждый из которых в годы войны отправился на фронт. В 1944 году Рузвельт был в четвертый раз избран президентом страны. Рузвельт действительно был уникальной фигурой. Это единственный американский президент, который избирался четырежды на высший пост в американском государстве. Надо сказать, что такая практика не была запрещена на тот момент конституцией, но не приветствовалась, она не соответствовала сложившейся традиции.

Из архивных документов: «Как и у большинства людей моего возраста, у меня были планы на будущее, личные планы, которые я для себя построил. Сегодня же все эти личные планы, всё личное в жизни перечеркнула опасность государственного масштаба. Вот те причины, которые заставили меня признать, а теперь и сообщить вам, что моя совесть не позволит мне отвернуться от призыва к служению. Я буду, с Божией помощью, продолжать нести свою службу в полную меру своих способностей и изо всех моих сил».

Взаимоотношения с Россией и атака Японии

Франклин Делано Рузвельт всегда выступал за более тесные связи с СССР. В 1933 году вскоре после избрания Рузвельта президентом, Америка одной из последних среди великих держав установила дипломатические отношения с Москвой. В 1941 году державы заключили соглашение по ленд-лизу, а год спустя подписали союзный договор о совместной борьбе против гитлеровского нацизма. В переписке с Рузвельтом Сталин требовал без промедлений начать операцию англо-американских войск в Западной Европе. Рузвельт поддержал эту идею, однако сроки открытия второго фронта так и не были определены. В 1943 году Рузвельт приехал в Тегеран, обогнув на линкоре «Айова» половину земного шара. Здесь, на территории советского посольства, он впервые встретился со Сталиным. Между лидерами завязались доверительные отношения, которые Рузвельт старался поддерживать до конца своих дней.

В октябре 1944 года близ филиппинского острова Лейте состоялось одно из крупнейших морских сражений в истории. В течении трех дней японский флот пытался уничтожить расположенные здесь силы союзников. В сражении участвовало 244 корабля. При Лейте впервые в истории японцы применили летчиков-смертников – камикадзе. Впоследствии они использовались японским командованием во всех крупных сражениях. Всего за годы войны было подготовлено две с половиной тысячи таких летчиков. В общей сложности они потопили 34 американских корабля. План совместного разгрома Японии Рузвельт предложил Сталину на Ялтинской конференции в феврале 1945 года. Американский президент прибыл в Крым с Мальты. Для его перелетов использовался специальный самолет, который был оборудован спальней, радиотелефоном и лифтом. На переговорах Сталин обещал Рузвельту начать наступление против японских войск в Манчжурии спустя два месяца после окончания войны в Европе. Лидеры обсудили и создание Организации объединенных наций. В ее основу был положен принцип единогласия великих держав. Рузвельт верил, что в послевоенном мире страны с разной политической системой смогут договориться. Организация Объединенных наций была открыта в июне 1945 года, спустя два месяца после смерти американского президента.

Смерть «звезды американской политики»

Осуществить многие свои задумки Рузвельт не успел. 12 апреля 1945 года он умер от обширного кровоизлияния в мозг. Америка погрузилась в траур. Гроб с телом Рузвельта провезли по главной улице Вашингтона – Пенсильвания-авеню, ведущей от Капитолия к Белому дому. Проводить президента в последний путь пришли тысячи американцев. В посольствах США по всему миру в этот день были приспущены государственные флаги.

Историки утверждают, что никогда в советской истории не было такого, чтобы в честь кончины зарубежного деятеля страна покрывалась траурными флагами, а когда умер Рузвельт, вся страна была в трауре.

11 января 1945 года в своем последнем послании Конгрессу Рузвельт сказал: «Мы, современные американцы, вместе с нашими союзниками творим историю. И я надеюсь, что это будет лучшая история, чем все то, что было ранее. Мы молимся, чтобы стать достойными неограниченных возможностей, которые нам дал Господь».

Но надеждам Рузвельта не суждено было сбыться. Всего через год после его смерти в мире начнется противостояние сверхдержав, вошедшее в историю под названием «холодная война».

Интересные факты о Франклине Рузвельте: