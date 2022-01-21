Археологи нашли таинственную игру возрастом 4000 лет

Археологи нашли настольную игру бронзового века, возраст которой — около 4000 лет. Находка обнаружена недалеко от деревни Айн-Бани-Сайда в северной долине Кумайра гор Хаджар, также известных как Оманские. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Кадр из фильма «Джуманджи» Кадр из фильма «Джуманджи»

Раскопками занималась команда Польского центра средиземноморской археологии при Варшавском университете при содействии Министерства наследия и туризма Султаната Оман. Совместный проект нацелен исследовать развитие поселений в горах северного Омана в бронзовую и железную эпоху. Исследования ведутся с 2015 года.

В долине Кумайра уже обнаружены свидетельства поселений с 4300 по 4000 год до нашей эры. Самым неожиданным открытием, по словам представителей университета, стала игровая доска. Предмет сделан из камня, по бокам находятся маркировки и отверстия. К сожалению, правила игры неизвестны. Ученые предполагают, что игра может напоминать нарды.

Trustees of the British Museum

«Такие находки редки, но есть похожие примеры из области, простирающейся от Индии через Месопотамию и даже до Восточного Средиземноморья», — сказано в пресс-релизе Варшавского университета.

«Самый известный пример игровой доски, основанной на подобном принципе, — та, что была найдена в могилах Ура», — отмечает руководитель исследования и археолог Варшавского университета Петр Белински,

Кроме того, ученые обнаружили необычайно большие башни размером в 20 метров в диаметре, а также вещественные доказательства работы с бронзой .

Правда, в интернете не очень обрадовались находке. Пользователи вспомнили сюжет фильма «Джуманджи»: главный герой находит старинную игру, начинает в нее играть, и на город обрушиваются все мыслимые и немыслимые несчастья.

Кадр из фильма «Джуманджи»

«Вот блин, ПОЛОЖИТЕ ЕЕ ОБРАТНО».