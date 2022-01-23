Картина, которую можно понять только с помощью зеркала

Тайна этого полотна при жизни художника так и не была разгадана, поэтому глубокий замысел безымянного портрета открылся спустя годы. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Чонтвари» Кадр из фильма «Чонтвари»

В 1902 году венгерский художник Тивадар Костка Чонтвари пишет картину «Старый рыбак». Картина не произвела особого впечатления на современников. Обычный условный портрет пожилого мужчины, к тому же еще какой-то несимметричный.

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Чонтвари вообще не жаловали ни коллеги, ни критики. Он был самоучкой и интерес к живописи в нем проснулся далеко не сразу — в искусство он пришел уже в сорок лет. Он продолжил дело отца, был аптекарем и как будто не помышлял о лаврах художника. К тому же публику смущало его поведение. В Венгрии его вообще считали сумасшедшим. Чонтвари утверждал, что открыл в себе дар живописца после озарения свыше, причем голос пообещал ему, что он станет величайшим художником. Он держался особняком среди других коллег по кисти, не примыкал ни к одному течению и называл себя художником солнечного света. Его завораживал магический реализм, символизм, мифологический сюрреализм.

В светской беседе он мог впасть в пророческий тон, ошеломляя собеседника потоком каких-то не очень понятных предсказаний.

При жизни Тивадар Костка Чонтвари не продал ни одной картины, его выставки не пользовались успехом, а полотна не приняли в музей даже в дар. Наследники чуть не пустили их на материал для фургонов, но в последнюю минуту архитектор Гедеон Герлоци купил их. В конце жизни художник обнищал, продал аптеку и умер в госпитале от недоедания. К тому же его мучили психические расстройства.

Тивадар Костка Чонтвари. Старый рыбак

Секрет «Старого рыбака» открылся, когда ее догадались рассмотреть в зеркале. Выяснилось, что если мысленно поделить лицо рыбака напополам вертикально и приложить зеркало справа от середины, то отразится добрый Бог. Он восседает на фоне безмятежной лазурной глади. А вот если приложить зеркало слева от центра картины, то обнаружится мрачный дьявол на фоне бурлящего озера.