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2 часа назад

5 слов, которые часто используют не по назначению

Некоторые слова, которые многие стараются употреблять в речи, на самом деле имеют совершенно иное значение, нежели говорящие в них вкладывают. Чтобы не выглядеть нелепо, стараясь украсить свою речь красивыми речевыми оборотами, следует для начала узнать истинный смысл этих распространенных слов. Подсказки — в материале "Рамблера".

5 слов, которые часто используют не по назначению
Фото: DepositphotosDepositphotos

Одиозный

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Часто это слово употребляют в значении “знаменитый”, “эпатажный”. На самом деле, слово “одиозный” — вовсе не комплимент. Оно происходит от латинского “odiosus”, означающего “неприятный”, “противный”.

Закрыть гештальт

В последние годы стало очень модно произносить эту фразу. И лишь немногие понимают, что большинство людей вкладывают в эти слова совершенно иное значение. “Я закрыл гештальт” чаще всего говорят, когда заканчивают какое-то даже незначительное дело. На самом же деле за этой фразой кроется более глубокий смысл. Изначально незавершенный гештальт — это психологический термин, означающий что-то, с чем человеку не удалось разобраться, к чему он постоянно возвращается в мыслях, то, что тревожит. То есть закрыть гештальт означает вовсе не просто закончить какое-то дело, а проанализировать ситуацию и больше не возвращаться к ней.

Дилемма

Часто это понятие отождествляют с понятием “проблема”. Но это совершенно не одно и то же. Дилемма — это выбор между двумя взаимоисключающими вариантами, в этом случае третьего просто не дано. Проблемой же называют ситуацию, у которой либо вовсе нет решений, либо их существует множество.

Амбициозный

Не пытайтесь использовать это слово, стараясь сделать кому-то комплимент по поводу его решительности и целеустремленности. Амбициозность вовсе этого не означает. Амбициозный человек на самом деле это человек высокомерный, полный амбиций. То есть тщеславный, самолюбивый, надменный. Так себе комплимент, правда?

Квинтэссенция

Чаще всего это слово используют, когда хотят сказать об объединении каких-то понятий, аккумуляции, сосредоточении чего-либо. На самом же деле в средневековой и античной философии квинтэссенцией называли основу, суть чего бы то ни было. Неудивительно, ведь слово происходит от латинского “quinta essentia”, что означает “пятая сущность”. Никаким “объединением” тут вовсе и не пахнет.

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