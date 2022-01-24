5 слов, которые часто используют не по назначению

Некоторые слова, которые многие стараются употреблять в речи, на самом деле имеют совершенно иное значение, нежели говорящие в них вкладывают. Чтобы не выглядеть нелепо, стараясь украсить свою речь красивыми речевыми оборотами, следует для начала узнать истинный смысл этих распространенных слов. Подсказки — в материале "Рамблера".

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Одиозный

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Часто это слово употребляют в значении “знаменитый”, “эпатажный”. На самом деле, слово “одиозный” — вовсе не комплимент. Оно происходит от латинского “odiosus”, означающего “неприятный”, “противный”.

Закрыть гештальт

В последние годы стало очень модно произносить эту фразу. И лишь немногие понимают, что большинство людей вкладывают в эти слова совершенно иное значение. “Я закрыл гештальт” чаще всего говорят, когда заканчивают какое-то даже незначительное дело. На самом же деле за этой фразой кроется более глубокий смысл. Изначально незавершенный гештальт — это психологический термин, означающий что-то, с чем человеку не удалось разобраться, к чему он постоянно возвращается в мыслях, то, что тревожит. То есть закрыть гештальт означает вовсе не просто закончить какое-то дело, а проанализировать ситуацию и больше не возвращаться к ней.

Дилемма

Часто это понятие отождествляют с понятием “проблема”. Но это совершенно не одно и то же. Дилемма — это выбор между двумя взаимоисключающими вариантами, в этом случае третьего просто не дано. Проблемой же называют ситуацию, у которой либо вовсе нет решений, либо их существует множество.

Амбициозный

Не пытайтесь использовать это слово, стараясь сделать кому-то комплимент по поводу его решительности и целеустремленности. Амбициозность вовсе этого не означает. Амбициозный человек на самом деле это человек высокомерный, полный амбиций. То есть тщеславный, самолюбивый, надменный. Так себе комплимент, правда?

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