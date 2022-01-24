Как человек-невидимка ограбил два банка

Апрельское утро 1995 года сотрудники банков Fidelity Savings и Mellon в Питтсбурге (штат Пенсильвания) вряд ли забудут. Читайте в материале “Рамблера” о самом нелепом ограблении в истории Америки.

Тучного мужчину ростом 170 сантиметров и весом 122 килограмма было невозможно не заметить. 19 апреля 1995 года он средь бела дня ворвался в два банка Питтсбурга, где потребовал отдать ему деньги из кассы, угрожая кассирам пистолетом. Мужчина был настолько убедителен, что сотрудники повиновались.

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Камеры видеонаблюдения хорошо запечатлели его лицо. Что удивительно – на нем не было маски. В одиннадцатичасовом выпуске местных новостей, в сюжете о самоуверенном ограблении лицо преступника показали крупным планом. А уже в полночь на пороге подозреваемого стояли полицейские. 44-летний МакАртур Уиллер был шокирован.

Когда в участке ему показали кадры с камеры видеонаблюдения, он лишь пробормотал:

“На мне же был сок…”

Детективы попросили объяснить, что МакАртур имел в виду. Все еще пораженный, мужчина рассказал, как натер лицо лимонным соком прежде чем идти в банк. Он верил, что это сделает его невидимым для камер наблюдения. Ведь именно из лимонного сока можно сделать “невидимые чернила”. Мужчина также поделился, что проверил эффективность метода, сфотографировав себя полароидом. Он утверждал: на снимке не было лица! О том, что камера просто могла сбоить, а сам МакАртур в момент спуска затвора – дернуться и “смазать” картинку, горе-преступник даже не подумал.

Уиллер сообщил, что схема, по его мнению, рабочая и осложнялась только тем, что лимонный сок сильно обжег ему глаза и он едва мог видеть.

Детективы не поверили своим ушам. Они потребовали провести медосвидетельствование, но выяснилось, что МакАртур психически здоров, отдает отчет своим действиям и не принимает наркотики. Он просто катастрофически глуп.

Уиллер попал в тюрьму и в анналы истории, как самый бестолковый преступник в мире. Его случай заинтересовал двух психологов и привел Дэвида Даннинга и Джастина Крюгера к открытию феномена иллюзии компетентности (или “иллюзорного превосходства”).