Как человек-невидимка ограбил два банка

Апрельское утро 1995 года сотрудники банков Fidelity Savings и Mellon в Питтсбурге (штат Пенсильвания) вряд ли забудут. Читайте в материале “Рамблера” о самом нелепом ограблении в истории Америки.
Тучного мужчину ростом 170 сантиметров и весом 122 килограмма было невозможно не заметить. 19 апреля 1995 года он средь бела дня ворвался в два банка Питтсбурга, где потребовал отдать ему деньги из кассы, угрожая кассирам пистолетом. Мужчина был настолько убедителен, что сотрудники повиновались.
Камеры видеонаблюдения хорошо запечатлели его лицо. Что удивительно – на нем не было маски. В одиннадцатичасовом выпуске местных новостей, в сюжете о самоуверенном ограблении лицо преступника показали крупным планом. А уже в полночь на пороге подозреваемого стояли полицейские. 44-летний МакАртур Уиллер был шокирован.
Когда в участке ему показали кадры с камеры видеонаблюдения, он лишь пробормотал:
“На мне же был сок…”
Детективы попросили объяснить, что МакАртур имел в виду. Все еще пораженный, мужчина рассказал, как натер лицо лимонным соком прежде чем идти в банк. Он верил, что это сделает его невидимым для камер наблюдения. Ведь именно из лимонного сока можно сделать “невидимые чернила”. Мужчина также поделился, что проверил эффективность метода, сфотографировав себя полароидом. Он утверждал: на снимке не было лица! О том, что камера просто могла сбоить, а сам МакАртур в момент спуска затвора – дернуться и “смазать” картинку, горе-преступник даже не подумал.
Уиллер сообщил, что схема, по его мнению, рабочая и осложнялась только тем, что лимонный сок сильно обжег ему глаза и он едва мог видеть.
Детективы не поверили своим ушам. Они потребовали провести медосвидетельствование, но выяснилось, что МакАртур психически здоров, отдает отчет своим действиям и не принимает наркотики. Он просто катастрофически глуп.
Уиллер попал в тюрьму и в анналы истории, как самый бестолковый преступник в мире. Его случай заинтересовал двух психологов и привел Дэвида Даннинга и Джастина Крюгера к открытию феномена иллюзии компетентности (или “иллюзорного превосходства”).
Эффект Даннинга-Крюгера сводится к простой формуле: чем ниже компетенция человека в какой-либо области, тем выше он себя оценивает и увереннее выносит суждения. На первый взгляд может показаться, что это просто забавный поведенческий паттерн. Но если взглянуть на мир чуть шире, вы наверняка отметите про себя не один десяток человек, которые находятся под влиянием этого эффекта: от крикливого товарища, уверенного в собственной правоте и готового рвать на себе рубашку, до медийного политика, мнящего себя экспертом во всех областях жизни одновременно.