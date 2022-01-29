Еще одна француженка, которая осчастливила декабриста

Романтическая история французской модистки Полины Гёбль и декабриста Ивана Анненкова известна всем. Но Полина была не единственной французской красавицей, которая решила связать свою жизнь с опальным кавалергардом. Подробности — в статье «Рамблера».
Хотя Камилла Ле Дантю действительно была француженкой, на своей исторической родине она никогда не была. Ее родители эмигрировали из Франции, после того как к власти пришел Наполеон. Семейство обосновалось в Петербурге, где и родилась Камилла. Отец Пьер-Рене Ле Дантю занимался торговлей, а мать Мари-Сесиль работала гувернанткой в дворянских фамилиях. Тем не менее, стесненное материальное положение вынуждало иногда продавать ценности, например, картины.
В 1812 году супруги Ле Дантю благоразумно решили покинуть Петербург в связи с вторжением наполеоновских войск в Россию. Уже немолодые Пьер-Рене и Мари-Сесиль купили парусную лодку и по Волге добрались до Симбирска. Мать Камиллы планировала открыть в Симбирске пансион для барышень, но идея не увенчалась успехом. Помещики предпочитали давать дочерям домашнее образование. Тогда Мари-Сесиль стала гувернанткой дочерей генерал-майора Петра Никифоровича Ивашева. Камилла жила вместе с матерью и так познакомилась с ротмистром кавалергардского полка Василием Ивашевым, сыном генерала. Он был в отпуске и принялся ухаживать за хорошенькой француженкой, хотя не строил никаких планов. Камилла влюбилась, но отлично понимала разницу в их положении и не рассчитывала на брак.
Пока ротмистр Ивашев увлекался идеями «Союза благоденствия» и «Южного общества» Камилла зарабатывала на жизнь трудом гувернантки, как и ее мать.
Когда в Петербурге декабристы вышли на Сенатскую площадь Ивашев выехал из Симбирска к месту службы и был перехвачен в Москве в январе 1826 года. Оттуда его доставили в Петропавловскую крепость. Василий Петрович был осужден на 15 лет каторжных работ.
Когда Камилла узнала об этом, то она призналась матери, что любит Ивашева и готова разделить с ним его участь. Мари-Сесиль рассказала об этом родителям Ивашева, которые оценили благородный поступок и дали свое согласие. Они же сообщили об этом сыну, который был изумлен и растроган решением девушки.
Камилла написала искреннее письмо императрице Александре Федоровне, в котором умоляла позволить ей отправиться в Сибирь вслед за любимым. Императрица показала его мужу, и Николай I милостиво разрешил Камилле уехать в Петровский Завод. Она прибыла туда летом 1831 года.
В доме княгини Волконской она увиделась с Василием Ивашевым, который прибыл на свидание с одним из своих товарищей по несчастью. Однако по воспоминаниям декабриста Ивана Якушкина, она не сразу его узнала и даже перепутала с другом. Там же, в доме Волконской, состоялась скромная свадьба, и Камилла переехала в каземат к мужу. Впоследствии у супругов родилось четверо детей, но первенец Александр рано умер.
Декабрист Дмитрий Завалишин утверждал, что никакой любви не было, а мать Ивашева заплатила Камилле 50 тысяч рублей и обещала позаботиться о ее пожилой матери, если она скрасит суровые каторжные будни ее сыну.
По словам более сдержанного Якушкина, в Камилле не было ничего восторженного, и он не слишком верил в безумную любовь бедной барышни.
«Имея очень неблестящее положение в свете, выходя замуж за ссыльнокаторжного государственного преступника, она вместе с тем вступала в знакомую ей семью, как невестка генерала Ивашева, богатого помещика, причем в некотором отношении обеспечивалась ее будущность и будущность ее старушки матери: за отсутствием сердечного влечения мало ли есть каких причин, побуждающих вообще девиц выходить замуж, и нередко очертя голову».
Сам Ивашев как будто бы колебался, получив письмо от матери и сестер, потому что почти не помнил Камиллу и сомневался, стоит ли жениться на фактически незнакомой девушке. Однако брак Камиллы и Василия оказался вполне счастливым. Тот же Якушкин отмечал, что любовь к супругам пришла уже в браке.
В 1835 году Ивашеву вместе с семьей позволили переехать в Туринск. Туда же в 1838 году приехала ее мать, чтобы помогать дочери заботиться о детях. Василий Петрович регулярно получал денежную помощь от семьи, смог построить дом, где и жил вместе с женой, детьми и тещей.
Но 30 декабря 1839 года Камилла умерла во время преждевременных родов, перед этим простудившись, что и вызвало летальный исход. Ребенок умер вместе с ней. Василий Петрович тяжело переживал смерть жены и умер через год от удара. Две дочери, Мария и Вера, и сын Петр вместе с бабушкой вернулись в Симбирскую губернию, к сестре Ивашева княгине Екатерине Хованской. В 1856 году им вернули наследственную фамилию и дворянский титул.
Впоследствии Мария Васильевна Ивашева (в замужестве Трубникова) стала известной писательницей и одной из первых русских феминисток.