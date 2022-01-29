Еще одна француженка, которая осчастливила декабриста

Романтическая история французской модистки Полины Гёбль и декабриста Ивана Анненкова известна всем. Но Полина была не единственной французской красавицей, которая решила связать свою жизнь с опальным кавалергардом. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Звезда пленительного счастья» Кадр из фильма «Звезда пленительного счастья»

Хотя Камилла Ле Дантю действительно была француженкой, на своей исторической родине она никогда не была. Ее родители эмигрировали из Франции, после того как к власти пришел Наполеон. Семейство обосновалось в Петербурге, где и родилась Камилла. Отец Пьер-Рене Ле Дантю занимался торговлей, а мать Мари-Сесиль работала гувернанткой в дворянских фамилиях. Тем не менее, стесненное материальное положение вынуждало иногда продавать ценности, например, картины.

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В 1812 году супруги Ле Дантю благоразумно решили покинуть Петербург в связи с вторжением наполеоновских войск в Россию. Уже немолодые Пьер-Рене и Мари-Сесиль купили парусную лодку и по Волге добрались до Симбирска. Мать Камиллы планировала открыть в Симбирске пансион для барышень, но идея не увенчалась успехом. Помещики предпочитали давать дочерям домашнее образование. Тогда Мари-Сесиль стала гувернанткой дочерей генерал-майора Петра Никифоровича Ивашева. Камилла жила вместе с матерью и так познакомилась с ротмистром кавалергардского полка Василием Ивашевым, сыном генерала. Он был в отпуске и принялся ухаживать за хорошенькой француженкой, хотя не строил никаких планов. Камилла влюбилась, но отлично понимала разницу в их положении и не рассчитывала на брак.

Пока ротмистр Ивашев увлекался идеями «Союза благоденствия» и «Южного общества» Камилла зарабатывала на жизнь трудом гувернантки, как и ее мать.

Когда в Петербурге декабристы вышли на Сенатскую площадь Ивашев выехал из Симбирска к месту службы и был перехвачен в Москве в январе 1826 года. Оттуда его доставили в Петропавловскую крепость. Василий Петрович был осужден на 15 лет каторжных работ.

Когда Камилла узнала об этом, то она призналась матери, что любит Ивашева и готова разделить с ним его участь. Мари-Сесиль рассказала об этом родителям Ивашева, которые оценили благородный поступок и дали свое согласие. Они же сообщили об этом сыну, который был изумлен и растроган решением девушки.

Н.П. Козлов. Камилла Ивашева

Камилла написала искреннее письмо императрице Александре Федоровне, в котором умоляла позволить ей отправиться в Сибирь вслед за любимым. Императрица показала его мужу, и Николай I милостиво разрешил Камилле уехать в Петровский Завод. Она прибыла туда летом 1831 года.

В доме княгини Волконской она увиделась с Василием Ивашевым, который прибыл на свидание с одним из своих товарищей по несчастью. Однако по воспоминаниям декабриста Ивана Якушкина, она не сразу его узнала и даже перепутала с другом. Там же, в доме Волконской, состоялась скромная свадьба, и Камилла переехала в каземат к мужу. Впоследствии у супругов родилось четверо детей, но первенец Александр рано умер.

Декабрист Дмитрий Завалишин утверждал, что никакой любви не было, а мать Ивашева заплатила Камилле 50 тысяч рублей и обещала позаботиться о ее пожилой матери, если она скрасит суровые каторжные будни ее сыну.

По словам более сдержанного Якушкина, в Камилле не было ничего восторженного, и он не слишком верил в безумную любовь бедной барышни.

«Имея очень неблестящее положение в свете, выходя замуж за ссыльнокаторжного государственного преступника, она вместе с тем вступала в знакомую ей семью, как невестка генерала Ивашева, богатого помещика, причем в некотором отношении обеспечивалась ее будущность и будущность ее старушки матери: за отсутствием сердечного влечения мало ли есть каких причин, побуждающих вообще девиц выходить замуж, и нередко очертя голову».

Сам Ивашев как будто бы колебался, получив письмо от матери и сестер, потому что почти не помнил Камиллу и сомневался, стоит ли жениться на фактически незнакомой девушке. Однако брак Камиллы и Василия оказался вполне счастливым. Тот же Якушкин отмечал, что любовь к супругам пришла уже в браке.

В 1835 году Ивашеву вместе с семьей позволили переехать в Туринск. Туда же в 1838 году приехала ее мать, чтобы помогать дочери заботиться о детях. Василий Петрович регулярно получал денежную помощь от семьи, смог построить дом, где и жил вместе с женой, детьми и тещей.

Но 30 декабря 1839 года Камилла умерла во время преждевременных родов, перед этим простудившись, что и вызвало летальный исход. Ребенок умер вместе с ней. Василий Петрович тяжело переживал смерть жены и умер через год от удара. Две дочери, Мария и Вера, и сын Петр вместе с бабушкой вернулись в Симбирскую губернию, к сестре Ивашева княгине Екатерине Хованской. В 1856 году им вернули наследственную фамилию и дворянский титул.