После провозглашения КНДР система образования в стране была создана по подобию Советского Союза. Посещение начальной школы стало обязательным с 1950 года. Сейчас уровень грамотности населения составляет 99%. В материале “Рамблера” — о том, как устроено образование в Северной Корее.

Фото: Рамблер Рамблер

Как учатся школьники

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Обязательное образование в Северной Корее длится 12 лет. Шесть лет длится обучение в начальной школе, затем по три года дети учатся в средней и начальной школе. Ранее образование тоже длилось 12 лет, но включало в себя один год детского сада.

После школы есть два пути развития. Выпускник идет либо сразу на работу, либо, если он может себе это позволить, получает высшее образование. Однако это доступно талантливым или богатым ученикам.

В остальном система получения образования не отличается от другой. Большинство школьников начинают учиться в 6-7 лет, как и в других странах. Учебная неделя длится не пять, а шесть дней в неделю — это было сделано для того, чтобы дети не отвлекались от изучения коммунистической идеологии. По субботам учебный день сокращен для того, чтобы дети могли заниматься сельскохозяйственными работами.

Какие предметы преподают

Основная программа включает в себя математику, родной язык и иностранный, который можно выбрать. Есть два варианта: можно изучать русский или английский. Первый изучают 60% школьников. Чиновники сознательно подчеркивают, что в школе изучают британский вариант английского, а не американский. Преподают в Северокорейских школах историю и литературу, но здесь школьная программа сильно отличается от того, что проходят в других странах. Например, история намеренно искажается. Школьники знают основные моменты истории о Первой и Второй мировой войне, но все это преподается через призму идеологии страны.

На литературе изучается в том числе и зарубежная классика, но некоторые произведения преподаются отрывками. Здесь запрещено распространение зарубежной литературы, поэтому книги школьникам дают читать только на уроках. Больше всего здесь популярны книги периода СССР о войне и коммунистической идеологии.

В старших классах школьникам преподают предметы, формирующие политическую позицию. Среди предметов можно найти “Коммунистическую мораль” или “Коммунистическую партийную политику”.

В последнее время в Северной Корее делают упор на обучение компьютерным технологиям. Детям преподают информатику, которая связана с работой на корейской операционной системе “Красная звезда”. В старших классах ученики могут отказаться от изучения биологии или физики ради того, чтобы заняться компьютерным образованием.

Социальное образование

Большое внимание уделяется Социальному образованию в Корее. Оно создано с целью того, чтобы ограничить кругозор ребенка и внушить ему черты коммунистической идеологии. Школьники изолированы от влияния извне, потому что даже после уроков у них есть другие занятия.

Когда школьник достигает десяти лет, он вступает в Союз детей. На церемонии вступления каждый ребенок читает клятву верности идеалам. В этой организации дети состоят до 15 лет, а потом уже переходят в Союз молодежи. Члены союза детей обязаны посещать внеклассные мероприятия, в том числе политические лектории и научные форумы.

На внеклассных занятиях в рамках социальной подготовки детей водят на различные экскурсии по музеям и библиотекам. Жители Северной Кореи, которым удалось сбежать, рассказывали что школьников водят на показательные казни. Иногда это происходит во время уроков.