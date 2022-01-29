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3 часа назад

Почему глаза на некоторых картинах за нами следят

Если однажды, переходя из зала в зал картинной галерее вам вдруг почудится, что один из портретов буквально "следит" за вами, провожая взглядом, не стоит пугаться и подозревать у себя манию преследования. Дело всего лишь в оптической иллюзии, использованной художником. О том, как достигается эффект "следящего взгляда", читайте в материале "Рамблера".

Почему глаза на некоторых картинах за нами следят
Фото: В.Л. Боровиковский «Портрет Е. А. Нарышкиной»В.Л. Боровиковский «Портрет Е. А. Нарышкиной»

На самом деле, утверждают специалисты, никаких особых сложностей для создания удивительного и немного жутковатого эффекта нет: необходимо лишь создать небольшую иллюзию глубины. Справиться с этим сможет практически любой художник.

Необычным эффектом, когда кажется, что изображение на картине провожает человека взглядом в любую точку, где бы он ни находился, заинтересовались ученые. В 2004 году в Нидерландах специалистами Утрехтского университета было проведено исследование, в ходе которого было выяснено, что за необычный эффект отвечает визуальное восприятие человека. По сути, это всего лишь оптическая иллюзия.

При движении человека, рассматривающего картину с разных сторон, ни ее перспектива, ни свет, ни тени не меняются. Поэтому, если глаза на портрете смотрят прямо, они будут наблюдать за человеком по всему помещению. Если же художник напишет глаза на изображении так, чтобы они смотрели чуть в сторону, а не прямо, эффекта слежения уже не будет.

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