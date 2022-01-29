Почему глаза на некоторых картинах за нами следят

Если однажды, переходя из зала в зал картинной галерее вам вдруг почудится, что один из портретов буквально "следит" за вами, провожая взглядом, не стоит пугаться и подозревать у себя манию преследования. Дело всего лишь в оптической иллюзии, использованной художником. О том, как достигается эффект "следящего взгляда", читайте в материале "Рамблера".

Фото: В.Л. Боровиковский «Портрет Е. А. Нарышкиной» В.Л. Боровиковский «Портрет Е. А. Нарышкиной»

На самом деле, утверждают специалисты, никаких особых сложностей для создания удивительного и немного жутковатого эффекта нет: необходимо лишь создать небольшую иллюзию глубины. Справиться с этим сможет практически любой художник.

Необычным эффектом, когда кажется, что изображение на картине провожает человека взглядом в любую точку, где бы он ни находился, заинтересовались ученые. В 2004 году в Нидерландах специалистами Утрехтского университета было проведено исследование, в ходе которого было выяснено, что за необычный эффект отвечает визуальное восприятие человека. По сути, это всего лишь оптическая иллюзия.