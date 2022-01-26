Кто и зачем охотился за мужским достоинством в США

В начале 20-х годов прошлого века по Чикаго прокатилась волна странных происшествий. Молодых мужчин находили на улицах города в бессознательном состоянии со свежими послеоперационными следами на теле. Кто мог сотворить такое? “Рамблер” расскажет.

Первый инцидент произошел в 1922 году. Мужчину лет тридцати на вид ранним июньским утром нашли прохожие. Он лежал на углу Ранч-авеню и Адам-стрит. Не сумев разбудить его, обеспокоенные горожане отвезли мужчину в местную больницу. Там его опознали как Генри Джонсона – электрика, который жил со своей сестрой Берил Хейбер.

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Генри осмотрел один из интернов-хирургов больницы. Он обнаружил, что оба яичка мужчины были удалены. Рану обработали антисептиком и “мастерски” зашили – без перерезания артерии, что впечатлило молодого хирурга.

Джонсон рассказал, как накануне вечером выпивал с другом на Мэдисон-стрит. Его последним воспоминанием было то, что он сел в трамвай и поехал домой. А чем поездка закончилась – мужчина уже не помнил.

Врачи предположили, что Генри накачали наркотиками. Мужчина боялся огласки деликатной ситуации и не стал сообщать о произошедшем в полицию.

Четыре месяца спустя, в октябре, похожий случай произошел с 34-летним польским рабочим Йозефом Возняком. Он выпивал со своим другом в баре. Пошел ловить такси… а проснулся лежащим на пустыре. Во рту ощущался сильный химический привкус (вероятно, хлороформа). Боль в паху неуклонно усиливалась в течение дня. Возняк попал в больницу, где доктор Самполински обнаружил, что тестикулы Йозефа удалены.

Потрясенный доктор позвонил в полицию. Как только СМИ подхватили эту историю, Возняк стал известен во всем мире как жертва “кражи желез”. Кстати собутыльник пропал без вести. Полиция полагала, что его, должно быть, постигла та же участь, но он был слишком смущен, чтобы заявить об этом, и скрылся. Прочитав о случае Возняка в газетах, Генри Джонсон сообщил о своем.

В 1923 году произошло еще два нападения с разницей в 24 часа. Одному парню удалось сбежать.

Зачем кому-то понадобились чужие тестикулы? Все дело в повальном увлечении омоложением хирургическим путем. Оно возникло в конце девятнадцатого века. Французский физиолог Шарль-Эдуар Броун-Секар считал, что процесс старения можно обратить вспять, повысив уровень спермы в организме. Он начал вводить себе смесь крови, спермы и “сока, извлеченного из яичек” собак и морских свинок. Физиолог отметил улучшение концентрации и повышение работоспособности после процедуры. Работа Брауна-Секара была опубликована в авторитетном журнале The Lancet, а трансплантация яичек и инъекции были провозглашены источником молодости.

Считается, что популяризировал идеи Брауна-Секара уроженец России – хирург Серж Воронов. Он сделал себе имя, имплантируя яички обезьян мужчинам, которые жаловались на импотенцию и физическую слабость.

Его американский коллега, Джон Ричард Бринкли, начал пересаживать козьи тестикулы людям. Но, в отличие от Воронова, Бринкли не был квалифицированным хирургом. Он прооперировал сотни людей (как мужчин, так и женщин), и несколько его пациентов умерли от заражения крови и послеоперационных инфекций.

Австрийский физиолог Ойген Штайнах считал, что двусторонняя вазэктомия (связывание трубок в одном яичке) будет действовать как своего рода пробка, удерживающая сперму в организме, что усилит ослабевающее половое влечение. Слухи о чудесах после “операции Штайнаха” быстро распространились. По всему миру открылись клиники, предлагающие выкрутить мужчинам яйца и остановить процесс старения. Сообщалось, что Зигмунд Фрейд перенес эту процедуру в клинике доктора Виктора Блюма в 1923 году, чтобы вылечить рак.

Спрос на операции, которые обещали обратить вспять процесс старения, восстановить либидо и вылечить импотенцию, был высок. В чикагской полиции предположили, что по заказу какого-то богача черные хирурги добыли “более подходящий” материал. Офицеры приготовились к эпидемии “хищений желез”.

Ведущие врачи в области омоложения поспешили осудить действия неизвестного доктора и дистанцироваться от таких варварских методов. Сам Воронов заявил, что “хирурга, сделавшего это, должна постичь такая же участь”. Но, несмотря на всеобщее внимание и интенсивное полицейское расследование, виновные в нападениях так и не были пойманы.