3 самых известных генерала Сталина, перешедших на сторону Гитлера

Вторая мировая заставила человечество пройти через страшные испытания. Десятки миллионов людей погибли, миллионы оказались в плену. Были среди них мирные граждане, простые солдаты, были и генералы. Кто-то был ранен и захвачен врагом в беспомощном состоянии, а кто-то сдался сам, чтобы воевать на стороне неприятеля, кто-то смалодушничал. Предатели были во все времена, и эта война не стала исключением. Вот истории нескольких из них.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Андрей Власов

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Первый генерал в списке самых известных предателей Родины, о нем знают или слышали практически все, хотя биография Власова окутана тайнами, мифами и домыслами, смесью пропаганды с реальностью.

Вот что мы знаем о нем сегодня. В 1919 году Власову исполнилось 18 лет и он был призван в Красную Армию прямо со студенческой скамьи (учился на агронома). Окончив четырехмесячные курсы, стал командиром взвода и был отправлен воевать на Южный фронт. Затем была Северная Таврия и бои с войсками Врангеля. После этого, в 1920-м, в должности командира пешей и конной разведки участвовал в ликвидации махновцев. Позже, начиная с 1922-го, занимал командные и штабные должности, преподавал. В 1930-м — член ВКП(б), в 1935-м — слушатель Военной академии им. Фрунзе. Окончив, стал командиром полка, спустя год — в 1938-м —помощником командира дивизии. В этом же году, в составе группы советников направлен в Китай. Перед возвращением домой получил из рук генералиссимуса Чан Кайши орден Золотого Дракона (который почему-то в СССР у него отобрали), и, наконец, в 1940-м, стал командиром 99-й стрелковой дивизии, которую привел в идеальное состояние, за что последняя была награждена переходящим Красным Знаменем и признана лучшей в Киевском военном округе (маршал Тимошенко утверждал, что она — лучшая во всей Красной Армии). Дальше — награды, статья в "Красной Звезде" — в общем, стандартная картина блестящей карьеры талантливого военачальника.

Меньше чем за полгода до начала Великой Отечественной принял командование 4-м мехкорпусом, был награжден орденом Ленина. За грамотные действия в начале войны получил благодарность и, по рекомендации Хрущева, занял должность командующего 37-й армией, оборонявшей Киев. Впоследствии, при выходе из окружения был ранен, попал в госпиталь.

В ноябре 1941-го по приказу Сталина Власов сформировал 20-ю армию, которая буквально через месяц остановила части 4-й танковой армии вермахта, выбила их, преодолевая неимоверное сопротивление, из Волоколамска и Солнечногорска, а уже 13 декабря 1941 года "Правда" и "Известия" опубликовали сообщение Совинформбюро об отражении немцев от Москвы и снимки отличившихся командиров, среди которых было и фото Власова, его даже стали называть "спасителем Москвы". В конце января 1942-го за бои под Москвой Власов удостоен ордена Красного Знамени, повышен в звании — теперь он генерал-лейтенант, о нем пишется книга, он — один из любимых командиров Сталина и, (внимание!) ему доверяют давать интервью иностранным корреспондентам.

Спустя чуть больше месяца, в Международный женский день 8 марта, генерал Власов стал замкомандующего Волховским фронтом, а в конце апреля, не покидая прежнего поста, командующим 2-й ударной армии, которая к этому моменту уже находилась в весьма непростом положении. Армия, предпринимая отчаянные усилия, пыталась вырваться из мешка, командование фронта создало коридор, через который выходили малыми группами изможденные бойцы, но обстановка складывалась весьма тяжело.

Вот что писали Власов и Зуев (дивизионный комиссар 2-й ударной армии) в своем рапорте в те дни: "21 ИЮНЯ 1942 ГОДА. 8 ЧАСОВ 10 МИНУТ. НАЧАЛЬНИКУ ГШКА. ВОЕННОМУ СОВЕТУ ФРОНТА. Войска армии три недели получают по пятьдесят граммов сухарей. Последние дни продовольствия совершенно не было. Доедаем последних лошадей. Люди до крайности истощены. Наблюдается групповая смертность от голода. Боеприпасов нет…" (цит. по книге Н. М. Коняева "Два лица генерала Власова. Жизнь, судьба, легенды" М.: Вече, 2003 г.).

В конце июня Власова хотели эвакуировать и прислали самолет, но он отказался бросать своих солдат и самолет улетел без него. Дальше наступили три недели, о которых до сего дня нет достоверной информации. Где находился генерал? Плутал по лесу, размышляя о своей судьбе, отсиживался в каком-то неизвестном укрытии — показания свидетелей не дают ясного ответа, но 11 июля Власов и повар Воронова — единственная оставшаяся с ним из всей группы, зашли в деревню Туховежи. Здесь, в доме старосты им дали поесть и... сдали местной полиции. За бдительность немцы старосту щедро наградили: дали две бутылки водки, почетную грамоту, корову и десять пачек махорки.

Дальше был Винницкий военный лагерь для высших офицеров, согласие на сотрудничество с нацистами и открытое письмо генерала "Почему я стал на путь борьбы с большевиками". О РОА — "Русской освободительной армии" снято и написано достаточно много. Известно, что в противоположность своим подчиненным генерал не носил немецкую форму, на нем всегда был простой мундир без знаков отличия, наград и военной символики и брюки с генеральскими лампасами.

Перед самым концом войны Франсиско Франко, желая спасти генерала, послал за ним самолет, чтобы привезти Власова в Испанию, где его ждало политическое убежище. Власов, не желая бросать своих солдат, отказался от полета.

Спустя немного времени, 12 мая 1945 года, комендант американской оккупационной зоны предложил вывезти генерала, снабдив его документами, но Власов и в этот раз отказался оставить подчиненных и отправился в Чехословакию, чтобы добиться для них политического убежища. Вскоре, неподалеку от города Пльзень генерал Власов был захвачен бойцами 25-го танкового корпуса 13-й армии 1-го Украинского фронта, доставлен в штаб маршала Конева и отправлен в Москву.

31 июля 1946 года суд над Власовым и его последователями завершился. Все подсудимые были признаны виновными в государственной измене, лишены воинских званий и 1 августа 1946 года казнены.

Василий Малышкин

В 1918-м году вступил Красную Армию. В гражданскую командовал ротой, в 1919-м вступил в ВКП(б). Дальше — учеба в Военной академии, продвижение верх по служебной лестнице. В 1936-1937 гг. начальник штаба Забайкальского военного округа, начальник штаба 57-го особого корпуса в Монголии. А в 1938-м арест, обвинение в антисоветском заговоре и шпионаже. На суде отказался от показаний, данных под пытками, дело отправили на доследование и... в 1939-м Малышкин был освобожден. Через два месяца после освобождения стал преподавателем в Военной академии Генерального штаба, получил звание комбрига. В октябре 1941-го в должности начштаба 19-й армии и в звании генерал-майора оказался в окружении под Вязьмой и попал в плен.

В плену изъявил готовность сотрудничать с немцами, начал преподавать на курсах пропагандистов. Спустя примерно год, в отделе пропаганды Верховного командования вермахта познакомился с генералом Власовым и стал одним из его ближайших помощников. Занимался в основном антисоветской и антисталинской пропагандой. В конце войны был интернирован американцами, в марте 1946 года передан советскому командованию, а через пять месяцев по приговору суда повешен во дворе Бутырской тюрьмы.

Борис Рихтер

И здесь на первых этапах типичная биография честного служаки. В 1918-м добровольно вступил в РККА, участвовал в Гражданской войне, к концу 1920-х окончил Военную академию, был начальником штаба дивизии, командовал стрелковым полком. Затем — академия Генштаба, преподавание, должность начальника факультета. Летом 1940-го — генерал-майор и начштаба 6-го стрелкового корпуса Киевского особого военного округа. Карьера шла в гору, но... вмешалась война.

В конце июня 1941-го Рихтер попал в плен и началось самое интересное. По данным советской разведки, он, начиная с 1942 года, возглавлял под фамилией Рудаев варшавскую разведшколу абвера. Это стало известно, когда в СССР были схвачены почти два десятка агентов немецкой разведки, которых готовили в Варшаве.

В 1943-м Военная коллегия Верховного суда заочно приговорила Рихтера к высшей мере наказания, но было ли оно приведено в исполнение или нет, доподлинно неизвестно. В последние дни войны генерал бесследно исчез...