Как принцесса Укока навела проклятие на Алтай

31 июля 1993 года группа археологов работала на высокогорном плато Укок – оно находится на территории Горного Алтая. То, что специалисты обнаружили, не только повергло их в шок, но и запустило цепочку очень странных трагических совпадений. О таинственной находке и ее последствиях расскажет “Рамблер”.

Фото: @matushka_nina @matushka_nina

Археологи на плато обнаружили древний курган – Ак-Алах. Решено было вскрыть его, чтобы получить сведения о том, кто мог проживать в этих землях тысячи лет назад и какой была их духовная и материальная культура. Как только первые кирки ударили по камню, над головами участников экспедиции разразился гром. Всем присутствовавшим показалось, что под их ногами задрожала земля. Но работу продолжили.

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Древнее захоронение сохранилось отлично. Его содержимое явно указывало на знатное происхождение погребенного человека. Рядом с ним обнаружили останки шести оседланных лошадей. Монументальный саркофаг из лиственницы был заколочен бронзовыми гвоздями. Он был заполнен льдом, который топили в течение нескольких дней. Когда вскрыли и его, выяснилось, что здесь нашла свой последний приют женщина, предположительно молодая (не старше 25 лет). Удивительно, но на ее коже даже были видны татуировки (самая крупная из них — олень с клювом грифона и рогами козерога).

@matushka_nina

Погребенная была одета в шелковую рубашку, шерстяную юбку, войлочные носки, шубу и парик. Вся одежда сделана качественно – отметили про себя археологи. Настолько, насколько это было возможно в пятом веке до нашей эры.

Радость от сделанного открытия очень скоро сменилась тревогой. Когда археологи готовились к перевозке мумии, сломался их автомобиль. Они попытались вызвать на место находки другую машину, но по дороге и она вышла из строя.

И только с третьей попытки удалось увезти неизвестную принцессу с плато Укок. В этот раз – на вертолете. Но и он мог не добраться до конечного пункта назначения: во время полета отказал один из двигателей. Пилот чудом смог совершить посадку без последствий.

В 2003 году в Кош-Агачском районе произошло землетрясение. Его связали с отсутствием на кургане мумии. Затем в республике зафиксировали волну самоубийств. Местные шаманы связали это с местью пробужденной скифской жрицы (“принцессой” ее окрестили журналисты; археологи предположили, что девушка была служительницей культа, умерла от рака груди). Они потребовали вернуть мумию на место. Даже простые люди выходили на митинги с аналогичным требованием. Но у историков были свои планы. Тело девушки теперь хранится в специальном зале Национального музея имени А. В. Анохина, где погребение реконструировали.