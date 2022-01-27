Задачи, которые просят решить на собеседовании в ФБР

Из-за серьезности работы в ФБР ведется очень строгий отбор сотрудников. При этом, собеседование проходит в несколько этапов. Необходимо не просто подать заявление с нужным опытом работы и прийти поговорить на собеседование. На самом деле прием на работу в ФБР проводится в несколько этапов, которые включают в себя проверку личных данных кандидата, а также решить необычные задачи на логику. В материале “Рамблера” — задачи, которые приходится решать на собеседовании кандидатам на работу в ФБР.

Конечно, после того, как будущий сотрудник получает предложение о работе, он проходит длительное обучение. Однако при решении задач в ФБР смотрят на логику, задатки потенциального агента и базовые знания о работе в силовых структурах.

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Задача 1. Ограбление банка

В банке начался пожар, во время которого произошло ограбление. Вы берете показания у охранника. Он говорит, что ему удалось спасти только один мешок денег. Однако он остановился перед аварийным выходом, чтобы завязать шнурок. В этот момент открылась дверь и ударила его по голове. Он потерял сознание, а когда очнулся, денег уже не было. ФБР арестовало охранника. Почему?

Задача 2. Ограбление

Две женщины пришли в ресторан, но не заказывали там еду, а лишь выпивали коктейли. Первая выпила несколько коктейлей подряд, а другая долго пила напиток из одного стакана. Вечер закончился неудачно — вторая девушка погибла. В ее крови нашли яд, но в тот вечер обе пили одинаковые коктейли. Как так получилось?

Задача 3. Убийство

Детектив пришел в квартиру, где был обнаружен труп. В одной руке у погибшего мужчины был зажат пистолет, а в другой руке — диктофон с кассетой. Детектив взял его и включил оставленную запись. В ней человек говорит, что устал от этой жизни и больше не хочет существовать в этом мире, а потом слышен звук выстрела. Детектив не поверил в самоубийство, почему?

Ответы на все задачи

Задача 1. Аварийные двери открываются не внутрь, а наружу. Поэтому они не могли ударить охранника по голове, и он не мог потерять сознание.

Задача 2. Яд содержался во льде для напитка. Он растаял и девушка выпила его, так как долго пила один коктейль.