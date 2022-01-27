Работница "Макдоналдс" развенчала миф о картошке

Блогер из TikTok с ником motheraangel опровергла популярное заблуждение гостей ресторана быстрого питания "Макдоналдс" о том, что если попросить картошку фри без соли, то ее приготовят свежую специально под запрос покупателя. По ее словам, это не так. Девушка сама работает в одном из ресторанов и не понаслышке знает, как сотрудники избавляются от соли в картофеле на самом деле. Работники могут ненадолго поместить порцию картошки во фритюрницу, чтобы с нее сошла соль, и затем отдать заказ покупателю.