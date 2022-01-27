Работница "Макдоналдс" развенчала миф о картошке

Блогер из TikTok с ником motheraangel опровергла популярное заблуждение гостей ресторана быстрого питания "Макдоналдс" о том, что если попросить картошку фри без соли, то ее приготовят свежую специально под запрос покупателя. По ее словам, это не так. Девушка сама работает в одном из ресторанов и не понаслышке знает, как сотрудники избавляются от соли в картофеле на самом деле. Работники могут ненадолго поместить порцию картошки во фритюрницу, чтобы с нее сошла соль, и затем отдать заказ покупателю.
"Вы можете просто попросить, чтобы вам приготовили свежую картошку, и мы приготовим свежую картошку",
- отметила блогер.
Также она рассказала, что при заказе мороженого работники "Макдоналдс" могут ответить, что она сломана, поэтому эту позицию в заказе они приготовить не смогут. По утверждению блогера, это лишь отчасти правда и иногда сотрудники говорят так из-за нехватки рабочих рук.
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