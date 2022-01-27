«Маус»: человек, чья история вдохновила на комикс о Холокосте

Отзывы на «Маус» (в оригинале «Маус: Рассказ выжившего») всегда были противоречивы. Создатель комиксов «Хранители» и «V — значит вендетта» Алан Мур высоко отмечает работу и считает его автора, художника Арта Шпигельмана, «важнейшим создателем комиксов». «Мауса» изучают в американских и европейских колледжах, разбирают в университетах. В конце концов, «Маус» — единственный комикс в истории, получивший Пулитцеровскую премию. Однако не всем нравится, что столь тяжелую тему раскрывают через рисунки и «детские» аллегории, что евреи в романе представлены в образе мышей, немцы — кошек, а поляки — свиней. В 2015 году книгу сняли с продажи в «Московском доме книги»; в 2022 школа в штате Теннесси, США, запретила изучение «Мауса» из-за «ругательств и сцен наготы».

Фото: Art Spiegelman, "Maus"/1986 Pantheon Books Art Spiegelman, "Maus"/1986 Pantheon Books

Так или иначе «Маус» — одно из важнейших произведений искусства о Второй мировой и Холокосте. Ведь в основе графического романа — реальная история.

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С первых страниц читатели узнают, что роман — это полуавтобиографическая история, которая случилась с отцом автора, Владеком Шпигельманом. Художник не комментировал, какие части рассказа вымышлены, а какие произошли с его родителем на самом деле. Известно, что Арт дал героям те же имена, оставил даты и названия городов. Какой же, согласно роману «Маус», была жизнь Владека Шпигельмана?

Владек Шпигельман родился 11 октября 1906 года в Ченстохове, Польша.

Art Spiegelman, "Maus"/1986 Pantheon Books

В 30 лет в городе Сосновце Владек встречает Аню Зильберберг и начинает ухаживать за девушкой. В 1936 году он делает предложение, а 14 февраля 1937 года пара женится. В том же году рождается их первенец, Рышо Шпигельман.

В августе 1939 года Владека призывают на действительную службу в польскую армию. Там он попадает в плен, затем в трудовой лагерь. Спустя месяцы Владека освобождают, и он возвращается в Сосновец к семье. В стране тем временем разгораются антисемитские настроения.

Art Spiegelman, "Maus"/1986 Pantheon Books

До армии Владек владел небольшой текстильной фабрикой, однако она была разрушена и разграблена мародерами. Чтобы хоть немного подзаработать, Шпигельман подрабатывает на черном рынке. Вскоре отца Владека, сестру и детей сестры отправляют в лагеря, а семью Владека переселяют в гетто. Знакомые забирают Рышо в Заверце, чтобы ему и другим детям там было безопасней. Однако Владек и Аня больше никогда не увидят сына.

Когда нацисты приходят за Владеком и Аней, им удается сбежать и прятаться по бункерам. В итоге пару сдают контрабандисты, которым пара заплатила за перевоз в Венгрию. Владека и Аню разлучают и отправляют в Освенцим I и II.

В лагере Владек зарабатывает уроками английского, ремонтирует сапоги, работает на стройке и в жестяном цехе. Позднее Владека с другом хотят отправить в лагерь Дахау, чтобы обменять на швейцарской границе. Однако обмен не состоялся из-за окончания войны, и Владек попадает к американцам.

В 1944 году Владек и Аня воссоединяются и переезжают в Швецию, где в 1948 году родился Арт. Затем семья переезжает в Нью-Йорк, США.

Nadja Spiegelman/Facebook

Автор «Мауса» Арт Шпигельман