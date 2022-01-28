Жажда денег и тоска по любви: что мигранты на самом деле думают о Москве

Численность мигрантов в России составляет около 6 миллионов человек, при этом эта цифра колеблется от 9 до 11 миллионов. Одни берутся за самую тяжелую работу и отправляют деньги семье, другие стараются закрепиться в городе. "Рамблер" выяснил, как мигранты живут в России.
Работать в столице считается престижным, поэтому некоторые дети мигрантов играют в таксистов, мечтая вырасти и отправиться на заработки. Однако заработать много получается только при условии 12-часовой работы.
"Если тебе срочно нужны деньги, и у тебя нет опыта, то вполне реально взять в аренду машину и за пару месяцев заработать 80-100 тысяч. Но это трудно физически, не каждый выдержит", - рассказывает водитель такси.
Мигранты чаще всего сталкиваются с предубеждениями, когда ищут жилье. Обзванивая десятки вариантов в день, они получают отказ в аренде квартиры. Многие из них живут в дешевых хостелах, кому-то удается скооперироваться.
"Мы живем в центре компанией из пятерых человек, так выходит дешевле, а заработанные средства каждый отправляет семье. Квартиру нашли через знакомых, иначе не получилось. Стараемся вести себя как мыши, чтобы соседи не настучали", - поделился строитель.
Другая распространенная проблема — отсутствие любви. В группах для мигрантов постоянно обсуждают интимные отношения. Некоторые из таких групп представляют собой откровенные биржи свиданий.
"Многие мигранты пользуются услугами интимных работниц, несмотря на наличие семьи. Просто возможности видеться с женами нет. Многие из них догадываются про измены, но понимают, что иначе никак", - рассказывает строитель.
К сожалению, нужда, которая заставляет иностранцев покидать свои семьи, негативно отражается на эмоциональном состояние мигрантов. Особенно, когда на фоне пандемии коронавируса, были сокращены рабочие места.
"Я всегда боялась остаться без работы. Ужасно, когда не можешь заплатить за квартиру, приходится отправлять детей на родину и не видеться с ними годами. Чувство вины, чувство, что ничего не можешь", - вздыхает уборщица.