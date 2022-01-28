Жажда денег и тоска по любви: что мигранты на самом деле думают о Москве

Численность мигрантов в России составляет около 6 миллионов человек, при этом эта цифра колеблется от 9 до 11 миллионов. Одни берутся за самую тяжелую работу и отправляют деньги семье, другие стараются закрепиться в городе. "Рамблер" выяснил, как мигранты живут в России.

Работать в столице считается престижным, поэтому некоторые дети мигрантов играют в таксистов, мечтая вырасти и отправиться на заработки. Однако заработать много получается только при условии 12-часовой работы.

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"Если тебе срочно нужны деньги, и у тебя нет опыта, то вполне реально взять в аренду машину и за пару месяцев заработать 80-100 тысяч. Но это трудно физически, не каждый выдержит", - рассказывает водитель такси.

Мигранты чаще всего сталкиваются с предубеждениями, когда ищут жилье. Обзванивая десятки вариантов в день, они получают отказ в аренде квартиры. Многие из них живут в дешевых хостелах, кому-то удается скооперироваться.

"Мы живем в центре компанией из пятерых человек, так выходит дешевле, а заработанные средства каждый отправляет семье. Квартиру нашли через знакомых, иначе не получилось. Стараемся вести себя как мыши, чтобы соседи не настучали", - поделился строитель.

Другая распространенная проблема — отсутствие любви. В группах для мигрантов постоянно обсуждают интимные отношения. Некоторые из таких групп представляют собой откровенные биржи свиданий.

"Многие мигранты пользуются услугами интимных работниц, несмотря на наличие семьи. Просто возможности видеться с женами нет. Многие из них догадываются про измены, но понимают, что иначе никак", - рассказывает строитель.

К сожалению, нужда, которая заставляет иностранцев покидать свои семьи, негативно отражается на эмоциональном состояние мигрантов. Особенно, когда на фоне пандемии коронавируса, были сокращены рабочие места.