В чем пропаганда Геббельса обвиняла красноармейцев

Обвинения в адрес советских войск со стороны германского руководства шли с первых дней войны. С особой силой немецкая пропаганда обрушилась на красноармейцев, когда они перешли границы Германии.

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В провокациях

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В конце 1940 года Сталин, реагируя на участившиеся сообщения о планах подготовки Германии к войне с СССР, написал Гитлеру, что обеспокоен подобным развитием событий. Гитлер в ответ не стал отрицать, что концентрирует возле восточных границ значительные силы, однако объяснил это мерами предосторожности на случай локального вооруженного конфликта. При этом глава Третьего рейха попросил Сталина не реагировать на возможные провокации со стороны «забывших долг генералов», а сразу докладывать об этом в Берлин.

Стоит ли удивляться, что провокации последовали одна за другой и даже участились к лету 1941 года. Их цель – вынудить советских солдат принять ответные меры, создав тем самым повод для обвинения СССР в развязывании вооруженного конфликта.

С 1 августа 1940-го по 1 января 1941 года по вине германской стороны возникло 48 инцидентов, которые только благодаря выдержке советских пограничников не переросли в боестолкновения.

Тем не менее, повод для вторжения был найден. Утром в день нападения Германии на СССР немецкий посол Шуленбург вместе с нотой об объявлении войны вручил и список претензий, в которых советские войска обвинялись в диверсионной деятельности, пропаганде и агитации против национал-социализма, в создании взрывоопасной обстановки вдоль общих с Германией границ.

В изнасилованиях

В январе 1945 года Красная Армия вошла на территорию Германии, и буквально сразу пропаганда рейха стала кричать о массовых случаях изнасилования немок советскими солдатами.

Больше всех старался Геббельс: «В отдельных деревнях и городах бесчисленным изнасилованиям подверглись все женщины от десяти до 70 лет. Кажется, что это делается по приказу сверху, так как в поведении советской солдатни можно усмотреть явную систему».

Послевоенные немецкие историки даже подчитали число жертв сексуального насилия. По их мнению, только в одном Берлине таких было около 200 тысяч, а по всей стране насчитывалось не менее миллиона.

Любопытно, что в марте 1945 года немецкие власти сняли запрет на аборт в случае, если немка заявит, что была изнасилована иностранным солдатом. Вполне предсказуемо подавляющее большинство немецких девушек стали заявлять, что были изнасилованы именно советскими солдатами. Беспрецедентный рост числа абортов, разумеется, поспешили списать на красноармейцев.

А что же было на самом деле? Случаи надругательств со стороны советских солдат никто и не отрицает, однако они носили единичный характер. За это сурово карали. 19 января 1945 года Сталин подписал указ «О поведении на территории Германии», в котором в частности говорилось: «Оставшееся население на завоеванных областях не должно подвергаться насилию. Виновные будут наказаны по законам военного времени. На завоеванной территории не позволяются половые связи с женским полом. За насилие и изнасилования виновные будут расстреляны».

Поэт-фронтовик Давид Самойлов описывал случай, как к нему подошла некая фрау Фридрих и заявила: «Мы понимаем, что у солдат есть маленькие потребности. И мы готовы выделить им нескольких женщин помоложе». Со слов Самойлова, он не стал продолжать разговор с фрау Фридрих.

По замечанию австралийского военного корреспондента Осмара Уайта, геббельсовская пропаганда вбила в головы немцев параноидальный страх перед «ордами с Востока». Ожидавшие бесчинств со стороны советских солдат, немки были крайне удивлены, что русские не только их не насилуют, но и готовы оказать любую помощь.

В мародерстве

Не забывала геббельсовская пропаганда упомянуть и о мародерстве советских солдат, которые, с ее слов, только и делали, что грабили оставленные немцами дома, а также без смущения средь бела дня обворовывали мирное население.

В качестве наглядного подтверждения немецкие обвинители использовали фотодокументы, к примеру, известный снимок, на котором при большом стечении народа советский солдат якобы отбирает у немки велосипед. В действительности запечатленный на фотографии красноармеец пытается взять уже купленный у фрау велосипед, однако женщина видимо из-за недопонимания не хочет расставаться с любимой вещью.

Случаи мародерства, конечно, были, однако и карали за них строго, показательно отправляя под трибунал. Мало кому из тех, кто прошел тяжкий путь до Берлина, хотелось бесславно закачивать войну. Нужно сказать, что у советских солдат и не было необходимости заниматься грабежом.

Весной 1945-го вопросы финансового обеспечения советских военнослужащих были полностью решены. Более того, именно в это время многим были выплачены долги по денежному довольствию, накопившиеся за годы войны. На многочисленных барахолках советские солдаты по самым низким ценам могли купить все что угодно: от джема и консервов до сервизов и патефонов.