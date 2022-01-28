Лайфхаки по борьбе с холодом из Антарктиды

Антарктида — самый холодный континент на Земле. Из-за того, что он расположен на Южном полюсе далеко от Экватора, туда солнечные лучи попадают не отвесно, а косо. Из-за этого там круглогодично сохраняется очень низкая температура. Зимой там сохраняется от -60 до-70 градусов по Цельсию, а летом поднимается до -25 градусов. Сама холодная температура, зафиксированная в Антарктиде, составила -98 градусов, но в этой части не находилось ни одного человека. О том, как с холодом там справляются обычные люди — в материале “Рамблера”.

Фото: Рамблер Рамблер

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В основном в Антарктиду приезжают исследователи и туристы, которые хотят на своей шкуре ощутить атмосферу самого холодного континента на планете. В Антарктиду можно попасть по морю и по воздуху из Аргентины, Уругвая и Чили. В первом случае можно забронировать круиз из самого южного в мире города Ушуаи, туда нужно добираться через столицу Буэнос-Айрес. Спланировать тур туда довольно просто, вам не нужно специализированных разрешений и подготовки, только вот поехать в Антарктиду очень дорого. Средняя цена за поездку на одного составит около 50 тысяч долларов.

Какую взять одежду

Полярники и туристы, побывавшие в Антарктиде, говорят, что нужно брать с собой одежду на любой случай жизни, но главное — она должна быть удобной, водонепроницаемой, а также защищать от ветра и солнца. И одним набором термобелья здесь не отделаешься. Многие туристы заранее покупают одежду для экспедиций в специализированных магазинах, а кто-то берет напрокат.

Также эксперты не советуют брать слишком теплую одежду, чтобы не вспотеть. В помещениях может быть слишком тепло, а потоотделение может способствовать переохлаждению во время выхода на улицу. Если у вас есть выбор: надеть много легких вещей или одну теплую, то лучше выбрать первый вариант. С помощью многослойности создается воздушная прослойка между слоями одежды, которая помогает сохранять тепло.

Некоторые организаторы туристических поездок выдают необходимую одежду и экипировку, но стоит помнить, что все это входит в цену поездки, поэтому ее можно сбить, если найдете себе одежду дешевле.

“все пассажиры, как пингвины, похожи друг на друга. Эти экспедиционные куртки, кстати, выдают в подарок всем туристам на судне, они ветро и водонепроницаемые и отлично подходят для полярных регионов. И сапоги, в которых мы высаживались на берег, тоже выдавали на время круиза. Их правда забрать не разрешили” (Прим. ред. — орфография и пунктуация авторов сохранены)

Туристы советуют брать одежду, которую вам действительно не жалко, так как есть риск ее испортить. В частности, программа многих групп включает в себя посещение острова с пингвинами, где есть риск испортить свой костюм продуктами жизнедеятельности птиц.

“Перед тем, как отправиться на остров, нас попросили надеть поверх нашей одежды горнолыжные костюмы и огромные резиновые сапоги, что вызвало у нас некое недоумение — мы и так были одеты неплохо, и каких-то проблем от нахождения на улице не испытывали” (Прим. ред. — орфография и пунктуация авторов сохранены)

Что еще нужно взять в Антарктиду

Среди остальных вещей, эксперты рекомендуют не забывать об увлажняющем и солнцезащитном креме. А также солнечные очки. Воздух в Антарктиде очень сухой, а солнце может быстро сжечь кожу, так как этому еще и способствует отражение солнечных лучей от снега и воды. Из-за озоновой дыры в Антарктиде очень сильное ультрафиолетовое излучение, поэтому не стоит недооценивать солнце в этом регионе. Может оно и не греет, но может сильно навредить.