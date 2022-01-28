Какие вопросы задают на собеседовании в Facebook

Собеседование в компанию Facebook, которая теперь называется Meta, проходит в несколько этапов. Сначала HR отбирает ваше резюме, потом созваниваетесь со специалистом по найму, дальше — собеседование с руководителем отдела, потом вы общаетесь с командой, с которой будете работать. После этого рекрутер собирает отзывы о вас со всех, кто с вами беседовал. Если вы проходите все эти этапы, значит вам делают предложение о работе. О том, как проходят собеседования — в материале “Рамблера”.

Фото: Рамблер Рамблер

Кого точно не возьмут на работу

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Тем, кому удалось попасть в Facebook, говорят, что на работу точно не возьмут людей, которые не готовы к переезду. Большинство офисов Facebook расположены в городах США, но если вы живете в странах СНГ, то, вероятнее всего, вас позовут в офис в Лондоне. Вы должны быть готовы к переезду, потому что удаленно работать на эту компанию не получится. При этом, компания помогает с переездом: организовывает подбор квартиры, оплачивает визу и перевоз вещей. Первые два месяца аренды также оплачиваются.

“С территории России, Украины, Казахстана и некоторых других стран запрещен доступ к внутренним системам. Из других стран — не знаю. Я не знаю людей, которые работали бы удаленно”

Не берут на работу и тех людей, которые совсем не знают английский. На собеседовании вам придется общаться с людьми, которые не говорят по-русски. Те, кто проходил интервью с рекрутерами говорят, что английский нужно знать на базовом уровне, иначе дела плохи.

“Через 3-6 месяцев люди начинают говорить легко и быстро. Конкретно в FB есть спонсируемые курсы. Плохой английский на интервью мешает только кандидату. Вместо того чтобы сфокусироваться на задаче, человек тратит очень много сил на то чтобы просто говорить”

Рекрутеры сразу же отказывают тем, кто не собирается учиться, а считает себя экспертом, умеющим и всезнающим. Если вы знаете свои слабые стороны, но готовы их совершенствовать, обязательно расскажите об этом на собеседовании.

Какие вопросы задают на собеседовании

Конечно, вопросы зависят от того, на какую позицию вы проходите собеседование. Например разработчиков спрашивают профильные технические вопросы. Некоторых просят решать определенные задачи на время, но важно также понравиться рекрутеру, чтобы пройти хотя бы первый этап собеседования. Вас могут спросить о ситуации, когда вы больше всего наслаждались своей работой. Так HR понимает ваши сильные и слабые стороны, а также то, что вам важнее — процесс или результат. При этом, правильного ответа на этот вопрос не существует. Также соискатели говорят о довольно неожиданных вопросах, которые им задавали на собеседовании: что вы скажете Марку Цукербергу при встрече с ним? Как вы расставляете задачи по приоритетам? Что вы ненавидите делать? Какого руководителя вы хотели бы видеть? Как бы описали вас ваши предыдущие коллеги? Как вы решали проблему разногласий в команде?

На что смотрят на собеседовании