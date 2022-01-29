Как в девяностые россияне готовились к Армагеддону

Еще в начале 90-х тема наступления конца света проникла в информационное поле. Конечно, помимо этого у простых людей проблем хватало: повсеместный рост криминала, всеобщая депрессия на фоне непрекращающейся разрухи... Возможно, это стало благодатной почвой для убеждения в том, что конец близок? Разбирался “Рамблер”.

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Первой датой судного дня считали 28 октября 1992 года.

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“В поселке вывешивали объявления какой то религиозной общины, которая только и спасется”.

Существовало предсказание, что южное полушарие Земли исчезнет – его сожжет луч, возникший после взрыва звезды Альфа Центавра. А дальше наступит Армагеддон, который продлится 12 лет. И в “день Х” действительно несколько тысяч человек собрались для коллективной молитвы. Что было удивительно, учитывая предшествующие 70 лет атеизма.

Но объяснимо. Когда президент снял все ограничения на религиозность, люди бросились искать духовную поддержку. И нашли – в сектах, духовных центрах, под крылом медиумов и экстрасенсов. А уже там заговорили об апокалипсисе. Потому что удержать внимание людей, находящихся в страхе, проще всего.

Однако судный день не наступил. Но это ничуть не смутило россиян, они стали готовиться к следующему.

Мало того, что 1996 год был високосным. Среди населения распространили предсказание ирландского епископа Джеймса Ашера, который якобы вычислил, что первый день творения в современном летоисчислении приходится на 4004 год до нашей эры. А в начале седьмого тысячелетия, соотносимого с седьмым днем, жизнь должна прекратиться. Но этого не произошло. Да, были стихийные бедствия и катастрофы, которые унесли жизни не одной сотни тысяч человек. Но, например, в 1993 году, когда апокалипсис не ждали, погибло ничуть не меньше — больше полумиллиона. Одно землетрясение в Индии унесло жизни около 10 тысяч человек.

Наступление зимы 1997-1998 годов тоже внушало страх. Тогда ждали, что у Земли образуется новый полюс. Уже существующим материкам американский провидец Эдгар Кейси предрек развал с обвалом суши в океан с последующими цунами, которые смоют прибрежных жителей.

Пожалуй, самыми трагичными в истории человечества должны были стать 1999 и 2000 год. Вновь Эдгар Кейси предрекал Земле невероятные катаклизмы: смещение земной оси, в результате которого Великобритания и Япония окажутся под водой, а затерянная в океане Атлантида наконец-то поднимется со дна.

Если предсказания Кейси больше смахивали на бред сумасшедшего эзотерика, то были и более правдоподобные теории. Так доктор Морис Пламмер, американский астроном, распространял мнение о том, что планете угрожает огромный астероид. Якобы “друзья из НАСА” прислали ему фотографию небесного тела. Естественно, столкновение с ним было бы смертельным для всего живого на Земле. По словам Пламмера, на фотографии смертоносного астероида он рассмотрел портретные черты Сатаны.

А вот как вспоминают рубеж веков россияне сейчас, 23 года спустя:

“Я хорошо помню что в августе 1999 года было полное солнечное затмение. И должен быть конец света. Все смотрели на солнце через закопченое стекло и ждали что вот-вот нас всех накроет. А еще перед Новым 2000м годом должен был быть конец света так как все компьютеры сойдут с ума из-за того что начнется новое тысячелетие. Вообще в то время много таких баек ходило”.



“Ахаха, вспомнила, перед этим Концом Света в 1999, читали мы с сестрой на даче, за год до этого,журнал МК Бульвар. Там в красках и картинках описывались все "прелести". Вода льется, лава течет Боже, и это печатали взрослые люди. Нам тогда было лет по 11 наверно, но начитавшись этой муры почти расплакались, страшно стало”.

Люди искали старые бомбоубежища и были готовы отдать круглую сумму за возможность переждать страшные события в каком-нибудь бункере. Своими воспоминаниями поделилась женщина, которая переживала судный день вместе с семьей в Миассе (Челябинская область).

“...там в горах была дача у маминой подруги, мы посчитали, что если будем высоко, то нас не достанет… Ах, да! Я же еще не написала, как именно нас накроет, обещали в этих областях потоп. Домой возвращались с опаской, но в городе было все по-прежнему, ничего не утонуло и все выжили”.

астероид столкнется с Землей в районе Донбасса;

землян уничтожит взрастившая их цивилизация планеты Трон;

состоится всеобщее жертвоприношение в виде ядерной войны;

взорвется сверхновая звезда;

на землю явится Антихрист;

появится вторая Луна у Земли;

состоится парад планет, а Землю засосет в черную дыру;

все компьютеры сойдут с ума и начнется восстание машин против человечества. Были также теории, что конец света обязательно наступит, потому что:

А с какими предсказаниями сталкивались вы?