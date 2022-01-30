Средний палец: кто придумал неприличный жест

Практически во всем мире, показывая средний палец, человек желает таким образом унизить оппонента. Однако почему этот жест считается таким неприличным, кто это придумал? "Рамблер" пытается разобраться.

На самом деле, неизвестно, когда средний палец впервые стали отождествлять с мужским половым органом. Упоминания об этом оскорбительном жесте можно найти в античных источниках, уже тогда этот знак считался постыдным и непристойным. На протяжении многих веков греки использовали этот жест как прямое указание на мужские гениталии.

Со временем демонстрация среднего пальца стала не только оскорбительной, но и обвинительной. Подтверждения этому можно обнаружить в сочинениях Исидора Севильского, где на человека указывали пальцем, обвиняя его в низких, постыдных действиях.

А французский летописец Жан Фруассара предложил свою версию происхождения данного жеста, ссылаясь на легенду времен Столетней войны (1337-1453 гг.). Якобы в период англо-французского противостояния впервые стали выпячивать средний палец. Дело в том, что захваченных в плен английских лучников, французские воины лишали двух пальцев, а именно среднего и указательного. И когда сражение при Азенкуре обернулось победой англичан, они, насмехаясь над проигравшими соперниками, показывали уцелевший палец.