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2 часа назад

Миф или реальность: существовал ли король Артур на самом деле

Все мы слышали историю о короле Артуре, о мече Экскалибур, разившем без промаха, о рыцарях Круглого стола, Камелоте и не только. Но существовал ли в реальности этот король бриттов или это всего лишь легенда — в материале "Рамблера".

Существовал ли король Артур на самом деле
Фото: Кадр из фильма "Меч короля Артура"Кадр из фильма "Меч короля Артура"

Многие историки долгое время спорили о существовании короля Артура, они пытались найти какие-либо исторические свидетельства, которые бы подтвердили, что его история реальна. Однако обнаружить так ничего и не удалось. Все эксперты сошлись в одном, что образ легендарного рыцаря был основан на нескольких личностях первого века нашей эры.

Впервые король Артур был упомянут в трудах валлийского историка по имени Ненни. В них было описано 12 сражений, в которых предположительно он участвовал. Однако эти битвы из валлийской поэзии происходили абсолютно в разных местах, поэтому один человек не смог бы принять во всех них участие. Кроме этого, Ненний описывал, как Артур в одиночку убил более 900 саксов в битве при Бадонских холмах, но ни одному войну в истории не удавалось осуществить нечто подобное.

Большинство известных фактов об Артуре мы знаем из книги Джеффри Монмутского "Истории королей Британии", которая была написана еще в 1136 году. Историки считают, что автор приписал Артуру черты сразу нескольких реально существовавших людей. Среди них Магнус Максимус, римский офицер в Британии, Касивеллаун, воин первого века до нашей эры, и Арвирарг, британский король из первого века нашей эры.

Несмотря на то, что короля Артура никогда не существовало, легенды о нем продолжают вдохновлять людей по всему миру. О его, пусть и вымышленной, истории были написаны сотни книг и сняты десятки фильмов.

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