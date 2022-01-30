Почему отец советской космонавтики взял чужую фамилию

Этот ученый рассчитал оптимальную траекторию полета к Луне, но до самой смерти скрывал свое имя. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Время первых» Кадр из фильма «Время первых»

Александр Игнатьевич Шаргей родился 21 июня 1897 года в Полтаве. Его отец был евреем из Бердичева, который принял католическую веру, мать — шведской баронессой, а прадед Антон Антонович Шлиппенбах по материнской линии — героем Отечественной войны 1812 года. Родители познакомились в Киеве, где Игнатий Шаргей учился в Императорском университете Святого Владимира, а мать преподавала французский язык и географию в женской гимназии. Впрочем, брак родителей оказался несчастливым. Отец уехал в Германию учиться дальше, а у матери диагностировали психическое заболевание. До конца жизни она находилась в лечебнице для душевнобольных в Полтаве. Так что раннее детство Шаргей провел в доме бабушки по отцовской линии, которая вторым браком была замужем за земским врачом.

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Позже отец забрал его с собой в Петербург, где через три года женился снова на дочери известного врача-гинеколога Елене Петровне Гиберман. Семья в основном жила на Васильевском острове, там же Александр учился в гимназии. Но в 1910 году у него родилась единокровная сестра Нина, и тогда же отец скончался. Подростка вновь отправили жить к бабушке в Полтаву. Там же он и окончил мужскую гимназию с серебряной медалью.

В 1916 году Александр Шаргей стал студентом механического отделения Петроградского политехнического института, но почти сразу же его призвали в армию, ведь шла Первая мировая война. Он окончил школу прапорщиков и воевал на турецком фронте до марта 1918 года. В Гражданской войне Шаргей участвовать не хотел ни на чьей стороне, но все равно был мобилизован белыми, хотя и быстро дезертировал.

Когда в Киев вошли красные Шаргей попытался сбежать и эмигрировать, но не смог. Чтобы скрыть свое офицерское прошлое, он оформил себе новые документы — на имя Юрия Васильевича Кондратюка. Помогла ему в этом мачеха, к тому времени вновь вышедшая замуж. С тех пор Александр Шаргей исчез, а Юрий Кондратюк начал новую жизнь. Правда, впоследствии смена фамилии все равно не помогла ему избежать ареста.

В двадцатые годы Кондратюк работал и смазчиком вагонов, и механиком на элеваторе в основном на Кубани, Украине и Северном Кавказе. Но в 1927 году решил податься в Сибирь, опасаясь разоблачения.

В Новосибирске Юрий Кондратюк работал на предприятии «Хлебопродукт» и сконструировал знаменитый элеватор без гвоздей «Мастодонт» в Камне-на-Оби, рассчитанный на 13 тысяч тонн зерна. Кондратюк вовсе не старался повторить подвиг древних зодчих, просто гвозди в то время были дефицитом. Но ни одно доброе дело не остается безнаказанным. В 1930 году его арестовали и обвинили во вредительстве. Решили, что элеватор был нарочно построен без гвоздей, чтобы угробить тонны народного зерна, ведь сооружение неминуемо развалится. На самом деле зернохранилище простояло до девяностых годов, но это никого не волновало. Кондратюку дали три года лагерей.

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Впрочем, попал он не в лагерь, а в бюро № 14 для заключённых-инженеров. В его задачу входило проектирование угольных предприятий. Юрий Кондратюк даже сделал два изобретения сфере горношахтного оборудования и опубликовал несколько статей по шахтерскому делу.

Тогда же он решил участвовать в конкурсе на проект мощной Крымской ветроэлектростанции, который объявил Наркомат тяжёлой промышленности (Наркомтяжпром). Он выполнил эскиз в соавторстве с Горчаковым и Никитиным, который впоследствии спроектирует Останкинскую телебашню.

Проект победил в конкурсе, и по настоянию Наркомтяжпрома инженера досрочно освободили. Он перебрался в Харьков, где работал в филиале Института промэнергетики. Хотя в 1937 году на горе Ай-Петри стали возводить фундамент станции, вскоре строительство свернули. А Кондратюк занимался проектами малых опытных ветровых электростанций в Проектно-экспериментальной конторе ветроэлектростанций. Но настоящей его страстью был космос.

В 1938 году он опубликовал работу «Тем, кто будет читать, чтобы строить». В ней он отдельно от Циолковского вывел основное уравнение движения ракеты, смоделировал четырёхступенчатую ракету на кислородно-водородном топливе и камеру сгорания двигателя с шахматным расположением форсунок окислителя и горючего. Причем свои расчеты он сделал еще в 1918-1919 годах.

Тогда же Кондратюк предложил использовать сопротивление атмосферы для торможения ракеты при спуске, чтобы сэкономить топливо, при полете выводить космический корабль на орбиту искусственного спутника, а для возвращения на борт построить небольшой взлётно-посадочный корабль. Эту схему использовали американцы в лунной программе «Аполлон».

Также ученый размышлял на тему использования солнечной энергии, чтобы питать бортовые системы космического аппарата и предлагал разместить на околоземной орбите зеркала для освещения планеты. В другой своей работе Кондратюк описал снабжение спутников околоземной орбиты с помощью ракетно-артиллерийских систем. Позже по такой схеме сконструировали корабли «Прогресс».

Неудивительно, что Шаргей-Кондратюк привлек пристальное внимание Сергея Королева. Он неоднократно предлагал ему сотрудничать, но ученый отказался. Он понимал, что космическая сфера находится под контролем НКВД, а всех сотрудников тщательно проверяют, поэтому его настоящая фамилия может обнаружиться. А вместе с ней — и действительное происхождение, и прошлое офицера. Ученый осознавал, что это может стать причиной не только нового срока, но и расстрела.

Поэтому Кондратюку пришлось отказаться от космической мечты. А потом началась война, и ученый отправился на фронт добровольцем. Он стал рядовым телефонистом в роте связи второго стрелкового полка 21-й Московской дивизии народного ополчения. Он сумел уцелеть во время битвы в Вяземском котле, позже сражался в 110-й стрелковой дивизии 33-й армии в должности помощника командира взвода. Но 25 февраля 1942 года ученый погиб и был похоронен недалеко от деревни Кривцово в Орловской области.