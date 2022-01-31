Почему взрослые люди не могут "кушать"

Не все слова уместно использовать в той или иной ситуации. В частности, нередко глаголы “есть” и “кушать” многие употребляют неправильно. Ошибка чаще всего кроется в использовании второго глагола, ведь его допустимо использовать лишь относительно к определенным людям. О том, почему не стоит о любом приеме пищи говорить “кушать”, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Джентльмены удачи" Кадр из фильма "Джентльмены удачи"

Слова “есть” и “кушать” — это синонимы, но они различаются стилистически и отнюдь не всегда могут заменять друг друга.

Глагол “есть” может употребляться в любом тексте, в любом разговоре, независимо от стиля беседы поскольку является доминирующем в семантическом ряду, который описывает процесс еды. Это слово стилистически нейтрально и не несет никакой эмоциональной окраски.

Его синоним “кушать” такими свойствами, увы не наделен. Это слово ограничено в своем употреблении как относящееся к речевому этикету (“кушать подано”, “кушайте, будьте добры” и т.п.) и придает речи некую манерность.

Согласно современным нормам литературного языка глагол “кушать” может употребляться лишь в определенных случаях:

при обращении к детям, поскольку придает слову оттенок нежности. Употребление его, кстати, возможно в этом случае только женщинами;

при вежливом приглашении к столу (речевой этикет, о котором было сказано выше);

допустимо (но не слишком приветствуется) при обращении к женщинам и женщинами о себе.

Недопустимо же использовать слово “кушать”