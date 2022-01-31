Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+2° в 
USD 77.47EUR 86.50
Войти в почту
1 час назад

Почему взрослые люди не могут "кушать"

Не все слова уместно использовать в той или иной ситуации. В частности, нередко глаголы “есть” и “кушать” многие употребляют неправильно. Ошибка чаще всего кроется в использовании второго глагола, ведь его допустимо использовать лишь относительно к определенным людям. О том, почему не стоит о любом приеме пищи говорить “кушать”, читайте в материале “Рамблера”.

Почему взрослые люди не могут "кушать"
Фото: Кадр из фильма "Джентльмены удачи"Кадр из фильма "Джентльмены удачи"

Слова “есть” и “кушать” — это синонимы, но они различаются стилистически и отнюдь не всегда могут заменять друг друга.

Глагол “есть” может употребляться в любом тексте, в любом разговоре, независимо от стиля беседы поскольку является доминирующем в семантическом ряду, который описывает процесс еды. Это слово стилистически нейтрально и не несет никакой эмоциональной окраски.

Его синоним “кушать” такими свойствами, увы не наделен. Это слово ограничено в своем употреблении как относящееся к речевому этикету (“кушать подано”, “кушайте, будьте добры” и т.п.) и придает речи некую манерность.

Согласно современным нормам литературного языка глагол “кушать” может употребляться лишь в определенных случаях:

  • при обращении к детям, поскольку придает слову оттенок нежности. Употребление его, кстати, возможно в этом случае только женщинами;
  • при вежливом приглашении к столу (речевой этикет, о котором было сказано выше);
  • допустимо (но не слишком приветствуется) при обращении к женщинам и женщинами о себе.

Недопустимо же использовать слово “кушать”

  • по отношению к мужчинам (и мужчинам не следует употреблять его, говоря о себе, в конце концов, это небрутально!);
  • применительно к паре (мужчина и женщина), например “мы покушали” говорить точно не стоит;
  • ни в коем случае “кушать” не употребляется в первом лице!
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители